Водитель универсала подрезал новичка, тот сбил насмерть людей. Выясняем, кто виновен больше

Пока уголовное дело расследуется по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), по которой грозит максимально до 5 лет лишения свободы. При этом водитель белого автомобиля, если будет признан причастным к этому происшествию, рискует попасть под часть 4 этой же статьи, поскольку скрылся с места ДТП, а это уже от 5 до 12 лет лишения свободы.



Кстати, мы разошлись во мнении, какой марки был белый автомобиль: универсал Kia Ceed SW или универсал Ford Focus III?



На какой сигнал светофора ехал Ford Fiesta?

Судя по поведению соседних машин, Fiesta стремилась завершить маневр в момент смены сигналов светофора, но установить достоверно, какой именно свет горел при выезде машины на перекресток, нельзя.



Если будет доказано, что Fiesta проскочила стоп-линию уже на красный, это считается грубым нарушением и лишает водителя любого приоритета — этот момент в свое время разъяснил Верховный суд.



Проезд на желтый считается пограничной ситуацией, поскольку ПДД в отдельных случаях разрешают такой маневр. В этом случае суд может поставить перед автотехнической экспертизой вопрос, имел ли водитель Fiesta возможность остановиться у стоп-линии без экстренного торможения. Если имел, проезд на желтый, который по Правилам дорожного движения является запрещающим, также лишит Ford приоритета над универсалом.