Водитель универсала подрезал новичка, тот сбил насмерть людей. Выясняем, кто виновен больше

В январе 2022 года красный Ford Fiesta снес людей, стоящих на остановке. За рулем автомобиля сидел
Пока уголовное дело расследуется по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), по которой грозит максимально до 5 лет лишения свободы. При этом водитель белого автомобиля, если будет признан причастным к этому происшествию, рискует попасть под часть 4 этой же статьи, поскольку скрылся с места ДТП, а это уже от 5 до 12 лет лишения свободы.
Кстати, мы разошлись во мнении, какой марки был белый автомобиль: универсал Kia Ceed SW или универсал Ford Focus III?
На какой сигнал светофора ехал Ford Fiesta?
Судя по поведению соседних машин, Fiesta стремилась завершить маневр в момент смены сигналов светофора, но установить достоверно, какой именно свет горел при выезде машины на перекресток, нельзя.
Если будет доказано, что Fiesta проскочила стоп-линию уже на красный, это считается грубым нарушением и лишает водителя любого приоритета — этот момент в свое время разъяснил Верховный суд.
Проезд на желтый считается пограничной ситуацией, поскольку ПДД в отдельных случаях разрешают такой маневр. В этом случае суд может поставить перед автотехнической экспертизой вопрос, имел ли водитель Fiesta возможность остановиться у стоп-линии без экстренного торможения. Если имел, проезд на желтый, который по Правилам дорожного движения является запрещающим, также лишит Ford приоритета над универсалом.
Пункт 6.14 ПДД. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.
— На мой взгляд, если белый автомобиль завершал маневр уже на желтый или красный сигнал, в его действиях не будет нарушений, что исключит уголовную ответственность для него, — считает адвокат Илья Филатов.
Он обращает внимание на еще один важный факт:
— В момент приближения «Фиесты» к перекрестку черный внедорожник, выезжающий со двора, уже начал движение, то есть, видимо, поехал на свой разрешающий сигнал, что склоняет чашу весов в пользу того, что «Фиеста» ехала на запрещающий.
Но если Fiesta всё же въехала на перекресток на зеленый, белый универсал при развороте обязан был уступать ей дорогу. В этом случае его нарушение спровоцировало маневр «Фиесты», а значит, он также может быть признан одним из виновников ДТП (подробнее об этом ниже).
Отдельный вопрос — скорость «Фиесты», но ответить на него должны назначенные следствием экспертизы.
Водитель универсала — участник ДТП?
Если между машинами был контакт, то однозначно да, и трасологическая экспертиза может установить этот факт. Но даже если Fiesta избежала столкновения с универсалом, его водитель обязан был оставаться на месте происшествия. Пункт 2.5 ПДД описывает требования к водителю в случае ДТП, к которому тот причастен, и наличие контакта между двумя автомобилями в данном случае не является единственным критерием дорожно-транспортного происшествия.
Поэтому поведение водителя универсала может считаться оставлением места аварии. Такой позиции придерживается юрист компании «Филатов и партнеры» Сергей Насибулин.
— Да, водитель Kia Ceed является участником данного ДТП, и если он покинул место, может быть привлечен к ответственности, — считает он.
Наказание будет зависеть от того, признают ли его одним из виновников аварии. Если да, то ему грозит упомянутая часть 4 статьи 264 УК РФ. Если же уголовного дела в отношении водителя универсала не будет, то его могут наказать лишением прав на срок до полутора лет или арестом на срок до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 административного кодекса).
Могут ли осудить водителя универсала?
В сложных случаях уголовное наказание сразу нескольких участников ДТП возможно, объясняет Илья Филатов:
— Да, есть практика привлечение к уголовной ответственности водителей, не попавших в ДТП, но спровоцировавших, — объясняет он. — Но, как мне кажется, такой риск существует для водителя белого универсала, только если он начал движение с нарушением правил, тем самым создав аварийную ситуацию. Но, учитывая практику последних лет, исключать привлечение обоих водителей к уголовной ответственности нельзя.
При этом эксперт считает подобный сценарий не самым вероятным.
— Говорить об этом пока преждевременно, — продолжает адвокат. — Уголовное наказание по статье 264 УК РФ может быть назначено при наличии неосторожности в действиях водителя, поэтому для решения таких вопросов будет учитываться и то, мог ли он предусмотреть появление Ford Fiesta. На записи не видно, в какой именно полосе тот двигался изначально, в левой или центральной, а также соблюдал ли скоростной режим и прочие требования Правил.
Близкого мнения придерживается Сергей Насибулин:
— До проведения экспертиз и установления всех обстоятельств рассуждать о виновности рано, однако именно неконтролируемое движение Fiesta стало причиной таких тяжких последствий. По моему мнению, привлечение водителя универсала к уголовной ответственности в данном случае необоснованно: это грозит участнику ДТП, чьи действия находятся в прямой (а не опосредованной) причинно-следственной связи с последствиям аварии. При этом практика привлечения к уголовной ответственности обоих водителей существует.
Смягчат ли наказание водителю Fiesta?
Эксперты едины во мнении, что даже при наличии вины водителя белого универсала, автомобилисту на Ford Fiesta, скорее всего, не уйти от уголовной ответственности.
— Это маловероятно, — считает Сергей Насибулин. — Однако в случае, если водитель «Фиесты» проехал перекресток не на запрещающий, не превысил максимально возможную скорость движения, исходя из дорожных и погодных условий, и при этом не имел технической возможности избежать наезда на пешеходов, то прекращение уголовного дела против него теоретически возможно.
Илья Филатов добавляет, что в Уголовном кодексе нет понятия обоюдной вины или ответственности.
— Виновников судят за конкретные действия или бездействия каждого, поэтому некорректно говорить, что чьи-либо действия могут снять вину с другого участника полностью или частично. Однако, конечно, суд учитывает причины совершенного преступления, — говорит он.
То есть даже если водителя белого универсала признают одним из виновников этой аварии, это не освободит водителя Fiesta от ответственности автоматически.
— Важна причина выезда на остановку, но по видео можно предположить, что касания автомобилей не было, а значит, была иная причина: либо маневр, либо потеря управления, — объясняет Илья Филатов. — Даже с точки зрения здравого смысла водитель не должен допускать выезда в места скопления людей, и пусть это решение было спонтанным, он должен принять ответственность за него.
Сергей Насибулин также обращает внимание на характер движения Fiesta:
— Исходя из видеозаписи, красный автомобиль движется быстрее других автомобилей, и с момента обнаружения опасности для движения до момента наезда на пешеходов его скорость снизилась незначительно. Скорее всего, это связано с погодными условиями, но водитель обязан учитывать их, выбирая безопасную скорость движения.
Как должен был действовать водитель Ford Fiesta?
Юристы подчеркивают, что основная вина водителя Fiesta — в нарушении пункта 10.1 ПДД, который очень часто применяется в таких ситуациях. Напоминаем, что этот пункт требует от автомобилиста, во-первых, выбирать адекватную скорость, во-вторых, в случае опасности тормозить вплоть до полной остановки.
Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Белый универсал стал той самой опасностью, обнаружив которую водитель Fiesta должен был прежде всего тормозить. Пункт 10.1 ПДД не запрещает маневрировать, но любые маневры не должны создавать опасности (пункт 8.1 ПДД), и за последствия неудачных пируэтов водитель может быть привлечен к полной ответственности, даже если его изначально спровоцировали.
В данном случае водитель Fiesta не должен был совершать столь размашистые объездные маневры. И даже если бы торможение по прямой привело к ДТП с белым универсалом, для владельца Fiesta это был бы лучший вариант: не пострадали бы люди, и сам он мог быть признан невиновным (при условии, что соблюдал остальные правила).
СЮЖЕТ
Состояние некоторых пострадавших в аварии 10 января остается тяжелым. Одна из попавших под машину женщин шла за хлебом. Водитель Ford Fiesta сдал на права лишь полгода назад и с седьмой попытки. Всё об этой трагедии и ее последствиях — на 74.RU.