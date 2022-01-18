Цены космические, спрос стабильный: самый сложный год для авторынка закончился парадоксально

Несмотря на чудовищный рост стоимости автомобилей в 202 1-м , итоги продаж оказались далекими от катастрофических: в минувшем году реализовано даже больше машин, чем в 20 20-м . Это позволяет производителям сохранять высокие цены, и, по мнению аналитиков, ситуация в обозримом будущем не улучшится. Вот чему научил нас прошлый год.



Плюс 4%

По итогам 2021 года в России продано чуть более 1,5 миллиона автомобилей, что сопоставимо с позапрошлогодними результатами: прирост небольшой (+4%), но он есть. Впрочем, цифры лукавы, потому что, например, в 2020 году из-за первого локдауна апрельские продажи были на беспрецедентно слабом уровне, что привело к эффекту низкой базы. И в прошлом году основное увеличение рынка пришлось на первое полугодие, когда прибавка достигла 37%.