Цены космические, спрос стабильный: самый сложный год для авторынка закончился парадоксально

Несмотря на чудовищный рост стоимости автомобилей в 202
Плюс 4%
По итогам 2021 года в России продано чуть более 1,5 миллиона автомобилей, что сопоставимо с позапрошлогодними результатами: прирост небольшой (+4%), но он есть. Впрочем, цифры лукавы, потому что, например, в 2020 году из-за первого локдауна апрельские продажи были на беспрецедентно слабом уровне, что привело к эффекту низкой базы. И в прошлом году основное увеличение рынка пришлось на первое полугодие, когда прибавка достигла 37%.
Удержаться на этой волне не удалось из-за разразившегося кризиса поставок, который спровоцировал резкий рост цен: увеличивалась как прайсовая стоимость автомобилей, так и дилерские наценки, достигая поистине фантастических величин. Уже осенью покупатель стал «остывать»: продажи октября были на 18% ниже позапрошлогодних (за аналогичный период), ноября и декабря — на 20%.
С другой стороны, 1,5 миллиона проданных автомобилей — результат отнюдь не провальный, и это выше показателей, например, 2016 года (1,4 миллиона). Катастрофы не произошло, хотя настроения дилеров в наступившем году крайне тревожные.
Lada Vesta — лидер рынка
В 2021 году Lada Granta (самая дешевая модель) уступила лидерство продаж «Весте», что в большей степени связано с регулярными остановками тольяттинских конвейеров. Lada Vesta, которую собирают в Ижевске, поставлялась более регулярно и стала самой востребованной моделью, хотя результаты у двух лидеров близки — 114 и 111 тысяч автомобилей.
Мощно выступило корейское трио Rio-Solaris-Creta, а Lada Niva за счет объединения статистики продаж двух поколений модели (Travel и Legend) вышла на шестое место. У бестселлеров VAG произошла «рокировка»: Skoda Rapid резко прибавила (+59%), а построенный на ее платформе Volkswagen Polo потерял пятую часть клиентов. Среди наиболее популярных моделей самый мощный прирост зафиксирован у Kia K5 (+260%), хотя по итогам года прямой конкурент Toyota Camry всё же вернула себе первенство в сегменте Е.
Последнее китайское предупреждение
В зачете марок была бы тишь да гладь, если бы не мощный прорыв китайских брендов: Haval (+125%) и Chery (+224%) пробились в то
Из топовых брендов наиболее пострадавшим в 2021 году оказался Volkswagen (-14%), что во многом связано с неоднократной остановкой заводов в Нижнем Новгороде и Калуге из-за микропроцессорного кризиса. Skoda потеряла чуть меньше (-4%), но тоже потеряла долю рынка. Например, одно время были большие проблемы с заказом новой Skoda Octavia.
Цены снова выросли
Январь не принес облегчения, наоборот: прайсовые цены на ряд автомобилей выросли на рекордные величины. Например, обычно АВТОВАЗ увеличивал стоимость своих моделей на 5–15 тысяч рублей, но в декабре прошлого года цены Lada Vesta подскочили сразу на 40 тысяч, в январе — еще на 27 тысяч. Сейчас самая доступная Vesta стоит 863 тысячи рублей. Год назад такая машина стоила 677 тысяч, то есть за 2021 год официальный прайс распух аж на 186 тысяч рублей (+27%).
И это не исключение. Некогда бюджетную Kia Rio после очередного повышения не купить дешевле 1 миллиона рублей, а ее родственник Hyundai Solaris остановился на подступах — минимальная версия стоит 970 тысяч. Самый доступный Renault Duster тянет на 1,15 миллиона, а с полным приводом и двухлитровым мотором стоит более 1,3 миллиона. Базовая Skoda Octavia оценена в 1,6 миллиона, за новый Kia Sportage просят минимум 2,33 миллиона, а Toyota Camry обойдется в 2,058 миллиона и выше.
— Рост цен на новые автомобили в январе составил в среднем 3%, — рассказывает эксперт маркетплейса «Банкавто» (РГС Банк) Денис Мавланов. — В начале года стоимость своих машин увеличили АвтоВАЗ, Kia, Hyundai, Renault, Toyota, Lexus Mazda, Volkswagen и другие. Так, например, автомобили Lada прибавили в цене от 11 до 82 тыс. рублей в зависимости от модели. Популярная Kia Rio прибавила от 20 до 30 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Среди кроссоверов отличился Renault Duster, который теперь можно купить минимум на 110 тыс. рублей дороже.
Прайсовые цены перестали быть истиной в последней инстанции, поскольку из-за дефицита машин и неравномерности поставок дилеры нередко увеличивали стоимость за счет допоборудования, и для популярных моделей наценка достигала 300–800 тысяч рублей.
Есть ли шанс на возврат старых цен? Опрошенные нами эксперты считают, что нет: спрос остается на приемлемом уровне, а в случае его падения дилеры и производители будут гибче работать с ценами, но радикального удешевления не будет.
— Всё зависит от того, насколько быстро будет решена проблема глобального дефицита микрочипов, — считает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов. — В настоящее время она особенно остро влияет на рост цен, создавая нехватку машин. Вот только по нашим ожиданиям эта проблема будет сопровождать рынок не только в течение 2022 года, но может затронуть и часть 20
Близкого мнения придерживается Денис Мавланов:
— Цены росли весь 2021 год, и предпосылок для изменения ситуации в ближайшее время нет, — уверен эксперт. — Повышенный спрос на машины сохраняется, но автоконцерны физически не могут обеспечить достаточные объемы производства. Спрос подстегивают неопределенность ситуации с поставками в будущем и гарантированное повышение цен, очередной этап которого мы наблюдаем в январе. При этом проблемы авторитейла не будут решены как минимум до конца 2023 года, пока не исчезнет кризис полупроводников. Стоимость новых автомобилей в первом полугодии 2022 года может в среднем увеличиться на 5-7%, при худшем сценарии – на 10-15%.
Рынок оживят новинками
Тяжелая ситуация с поставками вынудила ряд марок скорректировать планы, например, в прошлом году прекратились продажи кроссовера Mazda CX-30, Honda Pilot, Jeep Renegade, Volkswagen Amarok и еще ряд моделей. Но ключевые для рынка модели сохранены, а некоторые из них обновятся в ближайшее время (вот подробный список автоновинок 2022). Три наиболее ожидаемые премьеры — новый Kia Sportage, рестайлинговая Lada Vesta и Renault Logan (впервые на другой платформе).
В начале года мы спросили челябинских дилеров, как они пережили 2021 год и чего ждут от наступившего. Стоимость автомобилей при этом достигла новых рекордов, как и цена бензина.
В 2022 году вступят в силу (или уже вступили) несколько важных для автомобилистов законов. Например, полностью отменен техосмотр для частных легковушек.