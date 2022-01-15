Бойтесь летунов. Вы поворачиваете налево, а встречное авто летит на желтый — кто должен уступить (смотрим аварию)

В рубрике «Куда ты рулишь?» смотрим на аварию, которую можно трактовать двояко: автомобиль ехал на желтый свет и врезался в такси, поворачивающее налево. Можно ли было остановить машину без экстренного торможения — вот в чем вопрос, ведь желтый всегда является запрещающим сигналом, за исключением случая такого торможения. Подробнее — в разборе с экспертом.

Аварийный перекресток Красный проспект — улица Гоголя, вариантов попасть здесь в ДТП — на любой вкус. Вот машина такси совершает левый поворот с Гоголя на проспект, навстречу ей по Гоголя со стороны цирка движется черное авто, которое выезжает на перекресток на приличной скорости. Мы видим, что на светофоре загорается желтый еще за пару секунд до того, как черное авто пересекает границу перекрестка. Происходит удар. Смотрите видео: