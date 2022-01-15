Бойтесь летунов. Вы поворачиваете налево, а встречное авто летит на желтый — кто должен уступить (смотрим аварию)

В рубрике «Куда ты рулишь?» смотрим на аварию, которую можно трактовать двояко: автомобиль ехал на желтый свет и врезался в такси, поворачивающее налево. Можно ли было остановить машину без экстренного торможения — вот в чем вопрос, ведь желтый всегда является запрещающим сигналом, за исключением случая такого торможения. Подробнее — в разборе с экспертом.
Аварийный перекресток Красный проспект — улица Гоголя, вариантов попасть здесь в ДТП — на любой вкус. Вот машина такси совершает левый поворот с Гоголя на проспект, навстречу ей по Гоголя со стороны цирка движется черное авто, которое выезжает на перекресток на приличной скорости. Мы видим, что на светофоре загорается желтый еще за пару секунд до того, как черное авто пересекает границу перекрестка. Происходит удар. Смотрите видео:
Что можно предъявить каждому водителю? Таксист не уступил при повороте машине со встречного направления, а второй водитель пролетел на желтый свет, хотя заранее и издалека мог видеть изменение фаз светофора.
Пункт 13.4 ПДД. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Пункт 6.2. Желтый сигнал запрещает движение. Пункт 6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение.
Таким образом, весь вопрос в том, мог ли он остановиться без «тормоза в пол». Но это вопрос не такой простой, на глазок он не решается, тут нужна экспертиза.
— Допускается проезд на желтый сигнал в целях избежать экстренного торможения. А водитель, который поворачивает налево, должен уступить дорогу встречному направлению. Согласно сложившейся правоприменительной практике обычно признают виновным водителя, поворачивающего налево. Когда возбуждаются уголовные дела, когда, например, причиняется тяжкий вред здоровью либо кто-то погибает, к этому относятся более пристально. И уже проводят экспертизы, с какой скоростью двигался водитель, мог ли он избежать столкновения. С какого расстояния он увидел сигнал светофора и мог ли предпринять какие-то действия для торможения. В данном случае, я полагаю, виновен водитель такси, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Так что, если поворачиваете налево, дождитесь всех, в том числе и летунов на желтый свет. А то потом трудно будет устанавливать, какой там сигнал горел и насколько экстренно ему пришлось бы тормозить. А по схеме ДТП у вас будет очевидное положение вашего автомобиля, который не имел приоритета.
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