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Подержанные «Камри», «Прадо» и RAV4 подорожали на 30–50% в Новосибирске за 2021 год

Среднестатистическая подержанная Toyota Camry стала оцениваться в 950 000 рублей

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RAV4 подорожал сильнее всего

RAV4 подорожал сильнее всего

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Аналитики автомобильного сервиса «Авито.Авто» сделали расчеты стоимости самых популярных в Новосибирске машин на вторичном рынке, в том числе самых ходовых моделей «Тойот».

По итогам 2021 года среднестатистическая подержанная Toyota Camry стала оцениваться в 950 000 рублей, рост стоимости за год — 32,5%. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в цене достиг 2 058 000 рублей (+32,5%), а популярный кроссовер Toyota RAV4 стал стоить 1 159 000 рублей — рост на целых 51,9%.

Средняя цена на корейский Hyundai Solaris составила 630 000 рублей (+22,3%), на американский Ford Focus — 385 000 рублей (+18,5%). Меньше всего подорожали модели ВАЗа — на 4–9%. В целом средняя цена на подержанный автомобиль в Новосибирске составила 450 000 рублей.

Ранее мы неоднократно сообщали, что цены на автомобили, и новые и подержанные, растут с каждым месяцем.

— В среднем с начала года цена автомобиля массового сегмента выросла на 15–25% в зависимости от бренда и модели, премиум-сегмент подорожал еще больше. Реальная цена сделки за этот же период выросла на 20–40%, если сравнивать с 2020 годом, — рассказывал эксперт маркетплейса «Банкавто» (РГС Банк) Денис Мавланов.

Повышение цен прогнозируется и в 2022 году, кроме того, останется и дефицит автомобилей из-за нехватки электронных компонентов.

Как кризис автомобильных продаж перекинулся на 2022-ймы писали ранее.

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