Подержанные «Камри», «Прадо» и RAV4 подорожали на 30–50% в Новосибирске за 2021 год

Аналитики автомобильного сервиса «Авито.Авто» сделали расчеты стоимости самых популярных в Новосибирске машин на вторичном рынке, в том числе самых ходовых моделей «Тойот».

По итогам 2021 года среднестатистическая подержанная Toyota Camry стала оцениваться в 950 000 рублей, рост стоимости за год — 32,5%. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в цене достиг 2 058 000 рублей (+32,5%), а популярный кроссовер Toyota RAV4 стал стоить 1 159 000 рублей — рост на целых 51,9%.