Подержанные «Камри», «Прадо» и RAV4 подорожали на 30–50% в Новосибирске за 2021 год

Аналитики автомобильного сервиса «Авито.Авто» сделали расчеты стоимости самых популярных в Новосибирске машин на вторичном рынке, в том числе самых ходовых моделей «Тойот».
По итогам 2021 года среднестатистическая подержанная Toyota Camry стала оцениваться в
Средняя цена на корейский Hyundai Solaris составила
Ранее мы неоднократно сообщали, что цены на автомобили, и новые и подержанные, растут с каждым месяцем.
— В среднем с начала года цена автомобиля массового сегмента выросла на 15–25% в зависимости от бренда и модели, премиум-сегмент подорожал еще больше. Реальная цена сделки за этот же период выросла на 20–40%, если сравнивать с 2020 годом, — рассказывал эксперт маркетплейса «Банкавто» (РГС Банк) Денис Мавланов.
Повышение цен прогнозируется и в 2022 году, кроме того, останется и дефицит автомобилей из-за нехватки электронных компонентов.
Как кризис автомобильных продаж перекинулся на