Призраки Новосибирска. Показываем самые уродливые машины-подснежники — даже возле мэрии до них никому нет дела

Половина зимы пройдена, выпало достаточное количество снега, который подчеркнул одну из многочисленных проблем городской среды Новосибирска. Это брошенные автомобили, которые в холодный период превращаются в жуткие грязно-серые подснежники. И ладно бы они стояли где-то в укромных местах, во дворах, но многие бросают авто на самом виду, на центральных улицах — это и уродует город, и мешает проезду, и затрудняет уборку снега. Показываем вам 13 нелепых подснежников этой зимы.
Начнем с площади Калинина, где жители и гости города могут увидеть этот минивэн, заваленный грязным месивом. Вокруг всё аккуратно почищено, но эта куча металла и снега всё портит: авто явно мешает уборке парковочных мест.
Возле здания мэрии на улице Депутатской, напротив Оперного театра, видим другой минивэн, даже непонятно, какой марки. И это под носом у городских властей. В это место часто подвозят гостей театра — все дружно любуются такой красотой.
Еще один микроавтобус на подъезде к одному из домов на улице Богдана Хмельницкого. Мешает чистить проезд и сужает дорогу.
Живописный «Запорожец» перед магазином «1000 мелочей» на Мичурина, 23. Эту площадку давно прибрали к рукам автомобилисты, хотя конструктивно это тротуар перед магазином.
И в итоге тут самая настоящая парковка, куда машины пробираются по узкому проезду среди пешеходов. Парковку используют для отстоя «брошенок»: вот еще один экземпляр — старая убитая «Газель».
Автомобиль — рекламный щит, таких много по городу. Зимой никто их не чистит, и они тоже превращаются в подснежники. Хорошо хоть на этой «Волге» еще видны рекламные надписи.
Как технично слой снега повторяет очертания кузова этих «Жигулей». Прям как будто сверху другая, белая машина.
Еще «Жигули» на улице Серебренниковской, стоят и своим хвостом мешают проезду. Уборочная техника должна обруливать эту недвижимость.
Обычно бросают всякий хлам, но тут мы видим вполне приличный внедорожник «Инфинити». Уборочная техника тоже здесь не может развернуться в полную силу.
Академгородок, на дальнем плане башни «Технопарка» — символ развития и торжества технологий. На переднем — совковое уныние в виде бетонной стены и битых «Жигулей».
УАЗ на улице Урицкого — вот из-за таких и без того узкая проезжая часть сужается так, что встречные машины не могут разъехаться.
На Маркса автомобиль почти полностью погребен под снегом. Занято не только парковочное место, но и территория на 1,5 метра в радиусе от него.
Ну и завершаем опять площадью Калинина. Редкостная по своей отвратительности «Газель» без переднего госномера с черными окнами, которая превратилась не только в сугроб, но и в помойку: в нее кидают мусор.
Так почему власти не могут зачистить хотя бы видные места города? Всё дело в законодательстве и отсутствии воли. Просто так эвакуировать машину, если она не нарушает правил парковки, нет никаких оснований. Как объясняет адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский, жители могут, конечно, пожаловаться в ГИБДД, но там переадресуют в администрацию района. Должна быть выполнена долгая и муторная процедура признания машины бесхозной, но кто этим в реальности будет заниматься, надо ведь установить владельца, связаться с ним, оформить кучу бумаг.
Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, «парковочные карманы вдоль магистральных улиц предназначены для кратковременной постановки транспортных средств с целью посещения магазинов, офисов, социальных объектов и не предназначены для длительного круглосуточного хранения транспортных средств». То есть вроде как не предназначены карманы для брошенного хлама, но реальных инструментов для наказания и вывоза автомобилей у властей все равно нет. К примеру, в Москве есть хотя бы норма, позволяющая эвакуировать машины без госномеров в рамках антитеррористической безопасности. И по такой норме можно было бы увезти всё ту же жуткую «Газель» с площади Калинина.
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