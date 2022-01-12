Призраки Новосибирска. Показываем самые уродливые машины-подснежники — даже возле мэрии до них никому нет дела

Ну и завершаем опять площадью Калинина. Редкостная по своей отвратительности «Газель» без переднего госномера с черными окнами, которая превратилась не только в сугроб, но и в помойку: в нее кидают мусор.

Так почему власти не могут зачистить хотя бы видные места города? Всё дело в законодательстве и отсутствии воли. Просто так эвакуировать машину, если она не нарушает правил парковки, нет никаких оснований. Как объясняет адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский, жители могут, конечно, пожаловаться в ГИБДД, но там переадресуют в администрацию района. Должна быть выполнена долгая и муторная процедура признания машины бесхозной, но кто этим в реальности будет заниматься, надо ведь установить владельца, связаться с ним, оформить кучу бумаг.