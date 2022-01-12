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Призраки Новосибирска. Показываем самые уродливые машины-подснежники — даже возле мэрии до них никому нет дела

Фотообзор брошенных автомобилей на центральных улицах города

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В Москве бы такое увезли

В Москве бы такое увезли

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Половина зимы пройдена, выпало достаточное количество снега, который подчеркнул одну из многочисленных проблем городской среды Новосибирска. Это брошенные автомобили, которые в холодный период превращаются в жуткие грязно-серые подснежники. И ладно бы они стояли где-то в укромных местах, во дворах, но многие бросают авто на самом виду, на центральных улицах — это и уродует город, и мешает проезду, и затрудняет уборку снега. Показываем вам 13 нелепых подснежников этой зимы.

Автомобиль на площади Калинина

Автомобиль на площади Калинина

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Начнем с площади Калинина, где жители и гости города могут увидеть этот минивэн, заваленный грязным месивом. Вокруг всё аккуратно почищено, но эта куча металла и снега всё портит: авто явно мешает уборке парковочных мест.

Под присмотром властей

Под присмотром властей

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Возле здания мэрии на улице Депутатской, напротив Оперного театра, видим другой минивэн, даже непонятно, какой марки. И это под носом у городских властей. В это место часто подвозят гостей театра — все дружно любуются такой красотой.

Микроавтобус в проезде

Микроавтобус в проезде

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Еще один микроавтобус на подъезде к одному из домов на улице Богдана Хмельницкого. Мешает чистить проезд и сужает дорогу.

Старенький «Запорожец»

Старенький «Запорожец»

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Живописный «Запорожец» перед магазином «1000 мелочей» на Мичурина, 23. Эту площадку давно прибрали к рукам автомобилисты, хотя конструктивно это тротуар перед магазином.

«Газель» стоит годами

«Газель» стоит годами

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И в итоге тут самая настоящая парковка, куда машины пробираются по узкому проезду среди пешеходов. Парковку используют для отстоя «брошенок»: вот еще один экземпляр — старая убитая «Газель».

Рекламный «подснежник»

Рекламный «подснежник»

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Автомобиль — рекламный щит, таких много по городу. Зимой никто их не чистит, и они тоже превращаются в подснежники. Хорошо хоть на этой «Волге» еще видны рекламные надписи.

«Жигули» — классика

«Жигули» — классика

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Как технично слой снега повторяет очертания кузова этих «Жигулей». Прям как будто сверху другая, белая машина.

Машина мешает проезду и уборке

Машина мешает проезду и уборке

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Еще «Жигули» на улице Серебренниковской, стоят и своим хвостом мешают проезду. Уборочная техника должна обруливать эту недвижимость.

Дорогое авто тоже брошено

Дорогое авто тоже брошено

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Обычно бросают всякий хлам, но тут мы видим вполне приличный внедорожник «Инфинити». Уборочная техника тоже здесь не может развернуться в полную силу.

Новые башни и старое авто

Новые башни и старое авто

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Академгородок, на дальнем плане башни «Технопарка» — символ развития и торжества технологий. На переднем — совковое уныние в виде бетонной стены и битых «Жигулей».

Сужает проезжую часть

Сужает проезжую часть

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УАЗ на улице Урицкого — вот из-за таких и без того узкая проезжая часть сужается так, что встречные машины не могут разъехаться.

Автомобиль не опознать

Автомобиль не опознать

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На Маркса автомобиль почти полностью погребен под снегом. Занято не только парковочное место, но и территория на 1,5 метра в радиусе от него.

Самая жуткая «Газель»

Самая жуткая «Газель»

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Ну и завершаем опять площадью Калинина. Редкостная по своей отвратительности «Газель» без переднего госномера с черными окнами, которая превратилась не только в сугроб, но и в помойку: в нее кидают мусор.

Так почему власти не могут зачистить хотя бы видные места города? Всё дело в законодательстве и отсутствии воли. Просто так эвакуировать машину, если она не нарушает правил парковки, нет никаких оснований. Как объясняет адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский, жители могут, конечно, пожаловаться в ГИБДД, но там переадресуют в администрацию района. Должна быть выполнена долгая и муторная процедура признания машины бесхозной, но кто этим в реальности будет заниматься, надо ведь установить владельца, связаться с ним, оформить кучу бумаг.

Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, «парковочные карманы вдоль магистральных улиц предназначены для кратковременной постановки транспортных средств с целью посещения магазинов, офисов, социальных объектов и не предназначены для длительного круглосуточного хранения транспортных средств». То есть вроде как не предназначены карманы для брошенного хлама, но реальных инструментов для наказания и вывоза автомобилей у властей все равно нет. К примеру, в Москве есть хотя бы норма, позволяющая эвакуировать машины без госномеров в рамках антитеррористической безопасности. И по такой норме можно было бы увезти всё ту же жуткую «Газель» с площади Калинина.

Каждую неделю редакция НГС выбирает автохамов недели. Смотрите,

за что спустили колеса «Хендай-Крете» во дворе и как встал «Ленд-Крузер» 313 и присылайте свои фото нарушителей правил парковки на news@ngs.ru.

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