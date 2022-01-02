Чиновник на газоне, «Крузер»-тележка и «Майбах» на выделенке — выбираем чудака года

Традиционно по окончании года мы предлагаем нашим читателям проголосовать за лучшего героя рубрики «Я паркуюсь как чудак». Сегодня вы можете выбрать один из десяти образцов удивительной парковки — как индивидуальной, так и коллективной. Кто же будет «Чудаком года — 2021» — решайте!



Но для начала немного занимательной статистики. За 2021 год на НГС вышло 50 выпусков нашей рубрики про неправильную парковку, которые прочитали порядка 1 500 000 человек — то есть почти весь Новосибирск был охвачен этой насущной темой. А всего за последние 5 лет вышло 258 выпусков рубрики с суммарной аудиторией в 8 570 000 человек.