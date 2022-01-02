Чиновник на газоне, «Крузер»-тележка и «Майбах» на выделенке — выбираем чудака года

Традиционно по окончании года мы предлагаем нашим читателям проголосовать за лучшего героя рубрики «Я паркуюсь как чудак». Сегодня вы можете выбрать один из десяти образцов удивительной парковки — как индивидуальной, так и коллективной. Кто же будет «Чудаком года — 2021» — решайте!
Но для начала немного занимательной статистики. За 2021 год на НГС вышло 50 выпусков нашей рубрики про неправильную парковку, которые прочитали порядка
1. Итак, первые два кандидата — водители двух «Лэнд-Крузеров», вставших на парковке для тележек в МЕГЕ.
— Завезли тележки нового образца, — так описал ситуацию наш читатель.
2. Еще одно коллективное действо — массовая парковка на газоне на Речном вокзале. Остановить стадное поведение властям удалось только при помощи ограждения, через которое отдельные «одаренные» всё равно пытались прорваться.
3. Четкая стоянка «Прадо» на маленьком зеленом островке. И добавить нечего.
СЮЖЕТ
4. Неосмотрительный шофер чиновничьей «Тойоты-Камри» залез на газон — ну зачем же так светиться. Серия госномеров ООО относится к правительству региона и к мэрии Новосибирска, цифровые сочетания 001–100 — правительство, от 101 — городские власти. Номер 012 — это машина достаточно большой «шишки».
5. Автомобиль еще одного высокопоставленного чиновника — суперпрестижный Mercedes-Maybach S-класс. Его застукали на выделенной полосе на Красном проспекте.
6. Если у тебя «Гелендваген», то можно встать посреди Красного проспекта. «Гелики», кстати, лидируют в списке самых дорогих машин в Новосибирске.
7. Простой народ тоже дает жару. Вот человек на «Ниве» технично забрался на сугроб на тротуаре.
8. А водитель этого грузовика решил занять сразу несколько мест в парковочном кармане.
9. Центр всегда забит машинами, люди умудряются вставать даже третьим рядом — темная машина на повороте. Попробуй протиснуться.
10. Ну и полицейский УАЗ, который внес свой вклад в разрушение газонов и вынос грязи на улицы Новосибирска.