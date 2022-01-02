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Чиновник на газоне, «Крузер»-тележка и «Майбах» на выделенке — выбираем чудака года

Выбираем лучших чудаков-парковщиков 2021 года

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На звание лучшего претендуют 10 образцов

На звание лучшего претендуют 10 образцов

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Традиционно по окончании года мы предлагаем нашим читателям проголосовать за лучшего героя рубрики «Я паркуюсь как чудак». Сегодня вы можете выбрать один из десяти образцов удивительной парковки — как индивидуальной, так и коллективной. Кто же будет «Чудаком года — 2021» — решайте!

Но для начала немного занимательной статистики. За 2021 год на НГС вышло 50 выпусков нашей рубрики про неправильную парковку, которые прочитали порядка 1 500 000 человек — то есть почти весь Новосибирск был охвачен этой насущной темой. А всего за последние 5 лет вышло 258 выпусков рубрики с суммарной аудиторией в 8 570 000 человек.

Джипы на месте тележек

Джипы на месте тележек

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1. Итак, первые два кандидата — водители двух «Лэнд-Крузеров», вставших на парковке для тележек в МЕГЕ.

— Завезли тележки нового образца, — так описал ситуацию наш читатель.

Стадное поведение на газоне

Стадное поведение на газоне

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2. Еще одно коллективное действо — массовая парковка на газоне на Речном вокзале. Остановить стадное поведение властям удалось только при помощи ограждения, через которое отдельные «одаренные» всё равно пытались прорваться.

Джип на газоне

Джип на газоне

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3. Четкая стоянка «Прадо» на маленьком зеленом островке. И добавить нечего.

Стоянка чиновничьей машины

Стоянка чиновничьей машины

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

4. Неосмотрительный шофер чиновничьей «Тойоты-Камри» залез на газон — ну зачем же так светиться. Серия госномеров ООО относится к правительству региона и к мэрии Новосибирска, цифровые сочетания 001–100 — правительство, от 101 — городские власти. Номер 012 — это машина достаточно большой «шишки».

«Майбах» на выделенке

«Майбах» на выделенке

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5. Автомобиль еще одного высокопоставленного чиновника — суперпрестижный Mercedes-Maybach S-класс. Его застукали на выделенной полосе на Красном проспекте.

«Гелик» на Красном проспекте

«Гелик» на Красном проспекте

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6. Если у тебя «Гелендваген», то можно встать посреди Красного проспекта. «Гелики», кстати, лидируют в списке самых дорогих машин в Новосибирске.

«Нива» на сугробе

«Нива» на сугробе

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7. Простой народ тоже дает жару. Вот человек на «Ниве» технично забрался на сугроб на тротуаре.

Занял несколько мест

Занял несколько мест

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8. А водитель этого грузовика решил занять сразу несколько мест в парковочном кармане.

Стоянка третьим рядом

Стоянка третьим рядом

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9. Центр всегда забит машинами, люди умудряются вставать даже третьим рядом — темная машина на повороте. Попробуй протиснуться.

Машина на газоне

Машина на газоне

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10. Ну и полицейский УАЗ, который внес свой вклад в разрушение газонов и вынос грязи на улицы Новосибирска.

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