Новосибирца оштрафовала движущаяся камера ГИБДД, установленная в салоне другой машины. Это законно?

В Новосибирской области возможна фиксация превышения скорости мобильными камерами, которые установлены на движущихся автомобилях (ГИБДД или частных), об этом сообщили НГС в региональном ГУ МВД РФ. Такие возможности предоставляет комплекс «Кордон Про М», имеющийся пока в одном экземпляре.
— В настоящее время на балансе ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» состоит один «Кордон Про М», который в соответствии с руководством по эксплуатации может обеспечивать одновременный контроль и распознавание государственных регистрационных знаков на двух, четырех или шести полосах движения. Указанный комплекс может применяться при стационарном, передвижном, а также мобильном размещении, — рассказали в пресс-службе МВД.
Именно такой комплекс зафиксировал превышение скорости новосибирцем Павлом Скрылевым, который ехал на грузовике по Бердскому шоссе и задался вопросом — а не нарушает ли правила автомобиль, который ехал перед ним с этим комплексом. Однако водитель не вспомнил точно, что это была за машина, ехала ли она перед ним медленней или нет.
— Я даже и не помню, какая машина ехала. Мое предположение, что это обычная гражданская машина ехала, — уточнил Павел.
На сегодня законы допускают использование комплексов фиксации частными компаниями. В ГУ МВД не сообщили, нарушил ли автомобиль с «Кордоном», который зафиксировал Павла, какие-либо правила.