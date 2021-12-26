Хозяева жизни: как в Новосибирске паркуют элитные «Рэндж-Ровер» и «Лэнд-Крузер-Прадо» — смотрим фото

Представляем новый, 258-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Сверхнаглость. Range Rover с номерами серии мэрии на пешеходном переходе на тротуаре возле Нарымского сквера, — информирует нас читатель Александр и демонстрирует на фото выше зону перехода.