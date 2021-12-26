Хозяева жизни: как в Новосибирске паркуют элитные «Рэндж-Ровер» и «Лэнд-Крузер-Прадо» — смотрим фото

Представляем новый,
— Сверхнаглость. Range Rover с номерами серии мэрии на пешеходном переходе на тротуаре возле Нарымского сквера, — информирует нас читатель Александр и демонстрирует на фото выше зону перехода.
— Вот такой у нас нарисовался гений парковки, перекрыл проход к подъезду, ну и ничего, обойдете, где не чищено, с коляской. А я тут, молодец, постою, — сообщает Ольга.
И не страшно так бросать прокатную машину? Там же, в каршеринге, штрафы жуткие.
— Припарковался прям на пешеходной дорожке, и заборчик не помеха, — пишет Наталья.
Я тут встану, а вы, человеки, там сами как-нибудь копошитесь в снежной каше.
— Здравствуйте. Возле Достоевского, 8 какой-то умный человек периодически паркуется вот так, — рассказывает Инна.
Да уж, мимо «Лэнд-Крузер-Прадо» надо умудриться протиснуться и не задеть его, не поцарапать.
Просто встал практически посередине дороги на аварийке. Объезжайте.
И ведь не боятся водители вставать в зоне действия запрещающего знака. Не пугают даже предупреждения об эвакуаторах.
Четырем автомобилям не нашлось места для парковки. Поэтому встанем абы как, сузим проезд и помешаем пешеходам.
Вчера в рубрике «Куда ты рулишь?» у нас вышел разбор аварии на кольце Ипподромской и Фрунзе, мы разобрались, была ли там подстава.