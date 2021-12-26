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Тема дняВ Новосибирске воруют ёлки на улицах
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Хозяева жизни: как в Новосибирске паркуют элитные «Рэндж-Ровер» и «Лэнд-Крузер-Прадо» — смотрим фото

Изучаем подборку фотографий с нарушениями ПДД в Новосибирске

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Стоянка в зоне перехода

Стоянка в зоне перехода

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Представляем новый, 258-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Сверхнаглость. Range Rover с номерами серии мэрии на пешеходном переходе на тротуаре возле Нарымского сквера, — информирует нас читатель Александр и демонстрирует на фото выше зону перехода.

Жильцы пожаловались на «Мерседес»

Жильцы пожаловались на «Мерседес»

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— Вот такой у нас нарисовался гений парковки, перекрыл проход к подъезду, ну и ничего, обойдете, где не чищено, с коляской. А я тут, молодец, постою, — сообщает Ольга.

Стоянка в зоне перехода

Стоянка в зоне перехода

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И не страшно так бросать прокатную машину? Там же, в каршеринге, штрафы жуткие.

Стоянка на дорожке

Стоянка на дорожке

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— Припарковался прям на пешеходной дорожке, и заборчик не помеха, — пишет Наталья.

Перекрыл проход людям

Перекрыл проход людям

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Я тут встану, а вы, человеки, там сами как-нибудь копошитесь в снежной каше.

Протиснуться между авто трудно

Протиснуться между авто трудно

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— Здравствуйте. Возле Достоевского, 8 какой-то умный человек периодически паркуется вот так, — рассказывает Инна.

Да уж, мимо «Лэнд-Крузер-Прадо» надо умудриться протиснуться и не задеть его, не поцарапать.

Парковка на аварийке

Парковка на аварийке

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Просто встал практически посередине дороги на аварийке. Объезжайте.

Стоянка в зоне знака

Стоянка в зоне знака

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И ведь не боятся водители вставать в зоне действия запрещающего знака. Не пугают даже предупреждения об эвакуаторах.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Четырем автомобилям не нашлось места для парковки. Поэтому встанем абы как, сузим проезд и помешаем пешеходам.

Вчера в рубрике «Куда ты рулишь?» у нас вышел разбор аварии на кольце Ипподромской и Фрунзе, мы разобрались, была ли там подстава.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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