Кольцо Ипподромская — Фрунзе: опять автоподстава? Смотрим на аварию такси и старой «япошки» по помехе справа

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня изучаем очередное, фактически типовое ДТП, произошедшее на кольцевой развязке. Один автомобиль движется по внешнему радиусу, второй едет в средней полосе и пытается съехать с кольца из этой полосы. Кто виноват и похожа ли эта авария на намеренное столкновение — разбираемся вместе с экспертом.

Кольцевая развязка на пересечении ул. Фрунзе и Ипподромской, автомобили едут по Фрунзе со стороны «Сибирского молла». Вот такси из среднего ряда пытается съехать с круга и уйти вниз на Ипподромскую. Справа от этой машины движется японская праворулька Toyota Sprinter Marino, водитель которой по внешнему радиусу намерен и дальше ехать по кольцу. Происходит столкновение — смотрите видео.