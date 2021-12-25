Кольцо Ипподромская — Фрунзе: опять автоподстава? Смотрим на аварию такси и старой «япошки» по помехе справа

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня изучаем очередное, фактически типовое ДТП, произошедшее на кольцевой развязке. Один автомобиль движется по внешнему радиусу, второй едет в средней полосе и пытается съехать с кольца из этой полосы. Кто виноват и похожа ли эта авария на намеренное столкновение — разбираемся вместе с экспертом.
Кольцевая развязка на пересечении ул. Фрунзе и Ипподромской, автомобили едут по Фрунзе со стороны «Сибирского молла». Вот такси из среднего ряда пытается съехать с круга и уйти вниз на Ипподромскую. Справа от этой машины движется японская праворулька Toyota Sprinter Marino, водитель которой по внешнему радиусу намерен и дальше ехать по кольцу. Происходит столкновение — смотрите видео.
Удивительным образом это столкновение напоминает аварию на этом же кольце, похожую на автоподставу, — мы ее подробно разбирали. Напомним, что эта развязка юридически не является кругом, так как отсутствует знак 4.3 «Круговое движение». Это совокупность Т-образных перекрестков, обозначенных на въездах на кольцо знаками 4.1.4 «Движение прямо или направо». Основная стрелка «прямо» на этих знаках нарисована с загогулиной — чтобы обозначить круговую траекторию движения.
Съезд с кольца является поворотом направо, а для этого такси действительно должно было занять крайнее правое положение.
Пункт 8.5 ПДД. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части.
Да, водитель такси не выполнил этого требования, но что совершает водитель «японки»? В самом начале ролика мы видим, что Toyota едет в среднем ряду, но потом уходит в крайний правый — зачем? Чтобы по правому ряду ехать дальше по кольцу? Да, водитель «японки» показывает сигнал поворота налево, но уж как-то смело и технично он врезается в такси. Намеренно или правда не видел? Опять же, машинка характерная — старая японская праворульная модель, запчасти на которую могут стоить дорого.
— По направлению движения такси и второго авто действует знак прямо и направо, знак обычного перекрестка перед пересечением проезжих частей. Второе авто двигается в крайнем правом ряду и остается в крайнем правом ряду. Таксист смещается вправо, он обязан уступить дорогу при перестроении. Поворот направо допускается только с правого ряда. Даже если предположить, что перестраивались оба, то таксист обязан уступить дорогу авто, которое перестраивается справа налево, — объясняет адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева.
— Такая же история, как и всегда. Не умеют ездить по кольцу. Таксист однозначно неправ. И опять кракозябра на знаке, хотя раньше там был именно знак кругового движения. В любом случае при съезде таксист обязан уступить. Подставы тут не вижу. По негласным правилам проезда, водитель машины справа даже указателем поворота обозначил, что едет дальше, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Да уж, сколько уже было этих аварий на кругах по помехе справа, и не сосчитать. В очередной раз напомним: если съезжаете с круга, хотя бы смотрите, кто у вас там справа висит на хвосте, возможно, подставщик. А лучше занимать крайнее правое положение.