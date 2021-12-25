Сотрудники ГИБДД начали предлагать водителям предъявлять QR-коды — разбираемся, что это такое (вы удивитесь)

В сентябре мы сообщали, что в мобильном приложении «Госуслуги» появился новый сервис — электронное свидетельство на автомобиль в виде QR-кода. Тогда это было в пилотном режиме и не во всех регионах, и вот сейчас ГИБДД предлагает пройти тестирование новой функции в Новосибирской области. Давайте посмотрим, как это работает, насколько удобно и какие перспективы открывает — проверил авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

— В регионе проводится эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства, в ходе которого тестируется специальное мобильное приложение «Госуслуги.Авто». Данный сервис позволяет хранить и предъявлять в электронном виде (QR-код) свидетельство о регистрации транспортного средства. Приложение можно скачать на Play Market и App Store, — предлагает нам управление ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области.