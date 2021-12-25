Сотрудники ГИБДД начали предлагать водителям предъявлять QR-коды — разбираемся, что это такое (вы удивитесь)

В сентябре мы сообщали, что в мобильном приложении «Госуслуги» появился новый сервис — электронное свидетельство на автомобиль в виде QR-кода. Тогда это было в пилотном режиме и не во всех регионах, и вот сейчас ГИБДД предлагает пройти тестирование новой функции в Новосибирской области. Давайте посмотрим, как это работает, насколько удобно и какие перспективы открывает — проверил авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
— В регионе проводится эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства, в ходе которого тестируется специальное мобильное приложение «Госуслуги.Авто». Данный сервис позволяет хранить и предъявлять в электронном виде (QR-код) свидетельство о регистрации транспортного средства. Приложение можно скачать на Play Market и App Store, — предлагает нам управление ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области.
Ну раз предлагает, то давайте скачаем и проверим. В App Store или Play Market в поиске набираем «Госуслуги» и сразу появляется подсказка «Госуслуги.Авто». Скачиваем, устанавливаем — если вы уже зарегистрированы на «Госуслугах» и заполняли данные о своем автомобиле, то информация о нем подгрузится автоматически.
На экране мы видим название своего автомобиля, его госномер, все данные из свидетельства о регистрации (СТС) — номер документа, характеристики автомобиля, номер ПТС.
Вы можете увидеть и цветную копию СТС со всеми данными собственника, его адресом, а также с названием отделения ГИБДД, выдавшего документ.
Нажимаем на чудо кнопочку «Предъявить СТС», и появляется большущий QR-код, который вы собственно и показываете сотруднику ГИБДД. Проверим, работает ли. Я выезжаю на улицы города и выбираю первый же экипаж ДПС. Чтобы просканировать код, инспектору нужно воспользоваться планшетом с камерой — такие сейчас у всех экипажей, там есть все базы, по которым проверяются водители. Итак, инспектор наводит планшет на смартфон с кодом, и тут же на экране появляется розовая копия моего СТС. Однако, как объясняет сотрудник, бумажное СТС всё равно нужно пока иметь при себе, необходимость в нем отпадет после окончания тестирования и принятия необходимых инструкций в структуре ГИБДД.
Кстати, в приложении «Госуслуги.Авто» есть и другие полезности. Можно посмотреть и оплатить свои штрафы, пробить какую-либо машину по VIN-номеру, записаться на регистрацию авто или замену прав.
Есть раздел о водительских правах, куда можно загрузить их фото. Пока не идет речь о том, что и права можно показывать в электронном виде, но, вероятно, после тестирования электронного СТС, всё к тому и придет. И может быть, через пару-тройку лет вообще не надо будет возить с собой бумажки — тот же полис ОСАГО уже давно можно предъявлять в электронном виде, у сотрудников ГИБДД есть все базы.