Водителям разрешили ездить без бумажных документов и бесплатно пробивать авто по базам — тестируем новые госуслуги

Начнем с проверки автомобиля, который мы желаем приобрести, для этого надо знать его вин-номер. В анонсе на сайте «Госуслуги» сообщается, что «доступна проверка ограничений на авто (арест, залог, история владения)», то есть всё, что дают полноценные платные сервисы «Автотека», «ПроАвто» и другие. А что же по факту?

Вводим вин-номер и нажимаем «Проверить». Да-а, не густо тут с информацией. Нет, основные данные о машине и количестве владельцев есть, отмечены и ключевые моменты — нет залога, нет ареста. Но с той же «Автотекой» не сравнится — там мне по машине система показывает и участие в одном ДТП с повреждениями, и хронологию роста пробега (вроде не скручен), и историю ремонта с указанием конкретных работ, и прохождение техосмотра. Ладно, для бесплатного сервиса сойдет.