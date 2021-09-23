Водителям разрешили ездить без бумажных документов и бесплатно пробивать авто по базам — тестируем новые госуслуги

До чего техника дошла — через компьютер уже можно не только записаться на регистрацию машины в ГИБДД, но и заключить договор купли-продажи, проверить машину по всем базам, обжаловать штрафы. А в телефон можно скачать документы на машину и показывать инспекторам ДПС их электронную версию, а не бумажную. Новшества были презентованы в течение этого года и, в частности, в сентябре автомобильным разделом сайта «Госуслуги» — давайте проверим, насколько это работоспособно и удобно. Итак, пробиваем, покупаем и обжалуем — в нашем тесте системы.
Начнем с проверки автомобиля, который мы желаем приобрести, для этого надо знать его вин-номер. В анонсе на сайте «Госуслуги» сообщается, что «доступна проверка ограничений на авто (арест, залог, история владения)», то есть всё, что дают полноценные платные сервисы «Автотека», «ПроАвто» и другие. А что же по факту?
Вводим вин-номер и нажимаем «Проверить». Да-а, не густо тут с информацией. Нет, основные данные о машине и количестве владельцев есть, отмечены и ключевые моменты — нет залога, нет ареста. Но с той же «Автотекой» не сравнится — там мне по машине система показывает и участие в одном ДТП с повреждениями, и хронологию роста пробега (вроде не скручен), и историю ремонта с указанием конкретных работ, и прохождение техосмотра. Ладно, для бесплатного сервиса сойдет.
Ну, а как там с электронной куплей-продажей авто? Еще в начале года говорилось, что эта штука будет работать на «Госуслугах» с 1 мая — покупатель и продавец заходят в свои личные кабинеты, вносят свои данные в договор купли-продажи и нажимают кнопки «Подписать электронной подписью». После этого договор считается заключенным и сразу попадает в орган ГИБДД, куда покупатель потом пойдет ставить машину на себя на учет. Преимущества такого способа — прозрачность, регистрация в государственной информационной системе, автоматическая проверка автомобиля, передача электронного документа сразу в ГИБДД, отсутствие необходимости заполнять письменный договор в 3 экземплярах.
Но что-то не заладилось, и до сих пор на «Госуслугах» этого сервиса нет. Есть только стандартная подача заявления в ГИБДД на регистрацию машины, уже купленной по обычному договору.
Хорошо, идем далее — будем обжаловать штрафы. Сообщается, что обжаловать можно «только штрафы с камер ГИБДД, у которых УИН, указанный в квитанции, начинается с цифр 188105 и 188101». Смысл сервиса в том, что не надо ехать в отдел ГИБДД или слать туда письмо. Ранее электронным образом можно было обратиться через сайт ГИБДД.РУ и написать обращение, но сроки рассмотрения там 30 дней, и не факт, что вам вообще ответят.
Тут сроки рассмотрения 10 дней, услуга официальная, регистрируется в личном кабинете, регистрируются все шаги рассмотрения жалобы. Чтобы обжаловать, нужно зайти в раздел «Платежи», выбрать штраф, нажать «Обжаловать», выбрать причину, загрузить необходимые документы — всё довольно просто.
Ну, и вершина технического прогресса — теперь вроде как можно не возить с собой бумажные документы на машину. Полис ОСАГО уже давно существует в электронном виде, а с сентября сотрудникам ГИБДД можно предъявлять свидетельство на машину в электронном виде. Скачиваем на смартфон приложение «Госуслуги.Авто», заходим в личный кабинет — сразу появляется ваш автомобиль и кнопка «Предъявить СТС». Нажимаем ее — появляется QR-код, который и считывает сотрудник ДПС. Полезная штука, особенно для тех, кто любит забывать документы. Впрочем, пока эта штука работает в пилотном режиме, бумажки лучше возить с собой.
Заодно приложение напоминает вам о важных предстоящих событиях, например, о том, что скоро надо менять права. Тут же можно записаться на замену и загрузить фото.
И напоследок напоминаем вам, что при оплате пошлин через «Госуслуги» вы получаете приличную скидку — например, за госномера заплатите не 2000 рублей, а 1400. Ну, а что, 600 рублей — тоже деньги.
С 1 сентября в России можно получить от государства 3000 рублей и бесплатно сходить в кино, театр или послушать музыку. Мы протестировали новый сервис.