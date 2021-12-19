Это место только для «Кайенов». Смотрим, где и как владельцы «Порше» облюбовали запретную парковку

Представляем новый, 257-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



Белый «Порше-Кайен» благополучно расположился на тротуаре ул. Советской на пересечении с Ленина. Позади него «Инфинити» (фото выше).