Это место только для «Кайенов». Смотрим, где и как владельцы «Порше» облюбовали запретную парковку

Представляем новый, 257-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
Белый «Порше-Кайен» благополучно расположился на тротуаре ул. Советской на пересечении с Ленина. Позади него «Инфинити» (фото выше).
А этот черный «Кайен» на том же месте работает в паре с «Мерседесом».
— Фото автомобиля, парковка которого создает большие риски пешеходам, поскольку они вынуждены выходить по наклонной поверхности обледеневшего желоба на проезжую часть. На которой этот же автомобиль «Жигули» мешает увидеть и приближающийся автомобиль и приближающегося пешехода. Особый акцент на том, что парковка эта, судя по заваленному снегом авто, не на час или день, а до конца таяния снега, то есть месяцев на пять, — рассказывает Валерий.
— На тротуаре у 3-го подъезда дома по адресу ул. Спортивная, 9/2 на «Чистой Слободе». Пешеходам теперь пройти негде, — жалуется читатель Алексей.
— Кольцово, магазин стройматериалов «Енот», регулярные чудеса парковки от его клиентов. В радиусе 30 метров несколько свободных мест, да и на данном месте спокойно можно было встать ровно, если потратить минуту, но зачем? Встанут, перегородив весь тротуар, а потом с пеной у рта будут говорить, что парковаться же негде, — пишет Василий.
Вот встал один такой на аварийке, и сразу на улице минус один ряд движения.
— Такси на парковке для инвалидов, хотя свободных мест полно, — информируют очевидцы.
— У нас во дворе один такой умный товарищ оставил свою машину на пешеходном тротуаре и загороженном забором газоне между Домом офицеров и домом по улице Гоголя, 6. Такого беспредела еще не встречала, — возмущается Светлана.
И на тротуаре, и на выделенной полосе. Ничего страшного, объедут.
СЮЖЕТ
— Попался вот такой индивидуум сегодня. Вокзальная магистраль — ул. Сибирская. Встал так, что пришлось протискиваться при выходе из арки, там еще скользко и с уклоном. Легонько постучала в окно, показала, что он тут мешается, в ответ быдло — лицо и пальцы веером, — рассказывает наша читательница.
У читательницы НГС Светланы Гладковой есть право пользоваться парковками для инвалидов, потому что у ее сына аутизм. Но иметь право и иметь возможность этим правом воспользоваться — вещи разные. В своей колонке она рассуждает, почему новосибирцы всё чаще плюют на закон и паркуются на местах для инвалидов и куда в это время смотрит ГИБДД.