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Светлана Гладкова

Лингвист
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Светлана Гладкова

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«С радостью отдам инвалидские "плюшки" за здорового ребенка»: сибирячка — о наглецах на парковках для инвалидов

Она удивляется, почему ГИБДД не контролирует парковку на местах для инвалидов

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Светлана Гладкова отметила, что люди, не имеющие на это право, стали всё чаще парковаться на местах для инвалидов

Светлана Гладкова отметила, что люди, не имеющие на это право, стали всё чаще парковаться на местах для инвалидов

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Проблема парковок в Новосибирске с каждым годом становится всё острее. Власти с энтузиазмом убирают бесплатные парковки, в том числе и для инвалидов. В центре города любое место, где можно оставить машину, становится на вес золота, иногда в прямом смысле слова. Светлана Гладкова имеет право пользоваться парковками для инвалидов, потому что у ее сына аутизм. Но иметь право и иметь возможность этим правом воспользоваться — вещи разные. В своей колонке она рассуждает, почему новосибирцы всё чаще плюют на закон и паркуются на месте для инвалидов, и куда в этом время смотрит ГИБДД. Далее — от первого лица.

Заплатила на днях 400 рублей за парковку у «Универсама». Могу себе позволить, ага. Стояла, кстати, между большим-большим Мерседесом с буквами B на дисках (если я правильно понимаю, есть такое тюнинговое ателье Brabus, как раз на Мерседесах специализируется, чтобы они были еще дороже, чем просто дорогие Мерседесы) и каким-то скромным, но большим Фольксвагеном. Второй запомнился мне лишь тем, что припарковался, вообще не подумав о том, как я буду забираться в машину. Решила, что это заочный комплимент моей стройности — может, он подумал, что я Дюймовочка. Ну и что, что даже Дюймовочка не поместилась бы в оставленное им пространство для открывания двери, если бы она была в пуховике.

Так вот. Каждому, кто попробует где-нибудь еще написать в комментариях к чему угодно, что в Новосибирске парковочных мест для инвалидов больше, чем самих инвалидов, я готова предложить аттракцион. Экстремальный, между прочим, но абсолютно бесплатный.

Сажу к вам в машину одного мальчика с аутизмом и отправляю вас к зубному на Ленина, 12 в будний день. На парковку у вас будет минут 15, не больше — пробки, всё такое, точно не рассчитаешь время на дорогу. Хватит же?

Вы проезжаете мимо парковочных мест для инвалидов около «Победы» с расчетом там припарковаться, но они будут заняты кем угодно — от просто разнообразных легковых машин до целого грузовика «Яндекс.Такси» на три места сразу. Ну и вторым рядом кто-то стоит еще, куда без этого. Поворачиваете на Урицкого, там раньше было одно выделенное место для инвалидов, но со столба сорвали табличку, остался просто знак парковки и табличка на 3,5 метра. Никакой логики в этом знаке с этой табличкой там нет, конечно, но, видимо, никому нет дела.

Когда вы будете ехать по Урицкого, мальчик на заднем сиденье начнет нервничать и причитать, что вообще-то ему пора выходить и лечить зубы. Вы тоже можете начать нервничать, но причитать при этом можно строго про себя, ни в коем случае не вслух. Вы же знаете, что вам осталось 10 минут до приема, и вы уже точно опоздаете.

Вы проедете по Вокзальной магистрали и снова повернете в направлении улицы Ленина. Ваша последняя надежда — парковка вдоль здания Госбанка: она длинная и вся для инвалидов. Раньше на ней всегда можно было найти место, но что-то пошло не так. Видимо, машины, не имеющие соответствующего значка и занимающие парковочные места для инвалидов, в какой-то момент перестали эвакуировать. Так что тут всё тоже занято. Заезжайте на парковку «Универсама», там точно есть места при таких-то ценах. Надеемся, вы получили удовольствие от поездки.

Понятно, что никто из нас не обращает внимания на те проблемы, которые нас прямо не касаются. Пока мы не начинаем гулять с коляской, мы не замечаем отсутствия пандусов. Пока мы не оказываемся в ситуации, когда твоего ребенка-инвалида негде учить, мы не задумываемся об инклюзивном образовании. Пока мы не получаем желтый значок в машину, мы думаем, что мест для парковки инвалидам хватает.

И время от времени, увидев водителя, который садится в очередную дорогую машину, припаркованную на месте для инвалидов, я не могу удержаться и спрашиваю, удобно ли ему там стоять. Обычно люди начинают оправдываться, мол, я же только на минутку, вот тут же вся парковка свободна, я же не успел никому помешать. Но иногда в ответ на такой же вопрос сразу посылают в разных эротических направлениях.

Положа руку на сердце, я с удовольствием и радостью отдам любые инвалидские плюшки — и халявный вход в зоопарк, и пенсию, и вот этот желтый значок — в обмен на здорового ребенка. И, подозреваю, нет ни одного родителя ребенка с инвалидностью, который поступил бы иначе. Но, к сожалению, это так не работает. И эти плюшки — своего рода демонстрация со стороны государства, что мы живем не совсем уж при первобытнообщинном строе, что у нас общество, которое заботится о слабых.

Но что-то опять изменилось. Какой-то новый поворот в сознании или опять самоустранилась ГИБДД? Ну вот бедлам же происходит на Ленина и Вокзальной — стоянки вторым и даже третьим рядом, на местах для инвалидов и пешеходных переходах, на тротуарах тоже. Что бы такого сделать, чтобы что-то с этим начали делать?

От редакции: просим УГИБДД по Новосибирской области считать это официальной жалобой и взять в работу для проведения проверки.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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