«С радостью отдам инвалидские "плюшки" за здорового ребенка»: сибирячка — о наглецах на парковках для инвалидов

Заплатила на днях 400 рублей за парковку у «Универсама». Могу себе позволить, ага. Стояла, кстати, между большим-большим Мерседесом с буквами B на дисках (если я правильно понимаю, есть такое тюнинговое ателье Brabus, как раз на Мерседесах специализируется, чтобы они были еще дороже, чем просто дорогие Мерседесы) и каким-то скромным, но большим Фольксвагеном. Второй запомнился мне лишь тем, что припарковался, вообще не подумав о том, как я буду забираться в машину. Решила, что это заочный комплимент моей стройности — может, он подумал, что я Дюймовочка. Ну и что, что даже Дюймовочка не поместилась бы в оставленное им пространство для открывания двери, если бы она была в пуховике.



Так вот. Каждому, кто попробует где-нибудь еще написать в комментариях к чему угодно, что в Новосибирске парковочных мест для инвалидов больше, чем самих инвалидов, я готова предложить аттракцион. Экстремальный, между прочим, но абсолютно бесплатный.



Сажу к вам в машину одного мальчика с аутизмом и отправляю вас к зубному на Ленина, 12 в будний день. На парковку у вас будет минут 15, не больше — пробки, всё такое, точно не рассчитаешь время на дорогу. Хватит же?

