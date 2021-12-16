«С радостью отдам инвалидские "плюшки" за здорового ребенка»: сибирячка — о наглецах на парковках для инвалидов

Проблема парковок в Новосибирске с каждым годом становится всё острее. Власти с энтузиазмом убирают бесплатные парковки, в том числе и для инвалидов. В центре города любое место, где можно оставить машину, становится на вес золота, иногда в прямом смысле слова. Светлана Гладкова имеет право пользоваться парковками для инвалидов, потому что у ее сына аутизм. Но иметь право и иметь возможность этим правом воспользоваться — вещи разные. В своей колонке она рассуждает, почему новосибирцы всё чаще плюют на закон и паркуются на месте для инвалидов, и куда в этом время смотрит ГИБДД. Далее — от первого лица.
Заплатила на днях 400 рублей за парковку у «Универсама». Могу себе позволить, ага. Стояла, кстати, между большим-большим Мерседесом с буквами B на дисках (если я правильно понимаю, есть такое тюнинговое ателье Brabus, как раз на Мерседесах специализируется, чтобы они были еще дороже, чем просто дорогие Мерседесы) и каким-то скромным, но большим Фольксвагеном. Второй запомнился мне лишь тем, что припарковался, вообще не подумав о том, как я буду забираться в машину. Решила, что это заочный комплимент моей стройности — может, он подумал, что я Дюймовочка. Ну и что, что даже Дюймовочка не поместилась бы в оставленное им пространство для открывания двери, если бы она была в пуховике.
Так вот. Каждому, кто попробует где-нибудь еще написать в комментариях к чему угодно, что в Новосибирске парковочных мест для инвалидов больше, чем самих инвалидов, я готова предложить аттракцион. Экстремальный, между прочим, но абсолютно бесплатный.
Сажу к вам в машину одного мальчика с аутизмом и отправляю вас к зубному на Ленина, 12 в будний день. На парковку у вас будет минут 15, не больше — пробки, всё такое, точно не рассчитаешь время на дорогу. Хватит же?
Вы проезжаете мимо парковочных мест для инвалидов около «Победы» с расчетом там припарковаться, но они будут заняты кем угодно — от просто разнообразных легковых машин до целого грузовика «Яндекс.Такси» на три места сразу. Ну и вторым рядом кто-то стоит еще, куда без этого. Поворачиваете на Урицкого, там раньше было одно выделенное место для инвалидов, но со столба сорвали табличку, остался просто знак парковки и табличка на 3,5 метра. Никакой логики в этом знаке с этой табличкой там нет, конечно, но, видимо, никому нет дела.
Когда вы будете ехать по Урицкого, мальчик на заднем сиденье начнет нервничать и причитать, что вообще-то ему пора выходить и лечить зубы. Вы тоже можете начать нервничать, но причитать при этом можно строго про себя, ни в коем случае не вслух. Вы же знаете, что вам осталось 10 минут до приема, и вы уже точно опоздаете.
Вы проедете по Вокзальной магистрали и снова повернете в направлении улицы Ленина. Ваша последняя надежда — парковка вдоль здания Госбанка: она длинная и вся для инвалидов. Раньше на ней всегда можно было найти место, но что-то пошло не так. Видимо, машины, не имеющие соответствующего значка и занимающие парковочные места для инвалидов, в какой-то момент перестали эвакуировать. Так что тут всё тоже занято. Заезжайте на парковку «Универсама», там точно есть места при таких-то ценах. Надеемся, вы получили удовольствие от поездки.
Понятно, что никто из нас не обращает внимания на те проблемы, которые нас прямо не касаются. Пока мы не начинаем гулять с коляской, мы не замечаем отсутствия пандусов. Пока мы не оказываемся в ситуации, когда твоего ребенка-инвалида негде учить, мы не задумываемся об инклюзивном образовании. Пока мы не получаем желтый значок в машину, мы думаем, что мест для парковки инвалидам хватает.
И время от времени, увидев водителя, который садится в очередную дорогую машину, припаркованную на месте для инвалидов, я не могу удержаться и спрашиваю, удобно ли ему там стоять. Обычно люди начинают оправдываться, мол, я же только на минутку, вот тут же вся парковка свободна, я же не успел никому помешать. Но иногда в ответ на такой же вопрос сразу посылают в разных эротических направлениях.
Положа руку на сердце, я с удовольствием и радостью отдам любые инвалидские плюшки — и халявный вход в зоопарк, и пенсию, и вот этот желтый значок — в обмен на здорового ребенка. И, подозреваю, нет ни одного родителя ребенка с инвалидностью, который поступил бы иначе. Но, к сожалению, это так не работает. И эти плюшки — своего рода демонстрация со стороны государства, что мы живем не совсем уж при первобытнообщинном строе, что у нас общество, которое заботится о слабых.
Но что-то опять изменилось. Какой-то новый поворот в сознании или опять самоустранилась ГИБДД? Ну вот бедлам же происходит на Ленина и Вокзальной — стоянки вторым и даже третьим рядом, на местах для инвалидов и пешеходных переходах, на тротуарах тоже. Что бы такого сделать, чтобы что-то с этим начали делать?
От редакции: просим УГИБДД по Новосибирской области считать это официальной жалобой и взять в работу для проведения проверки.
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