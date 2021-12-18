Дизайн-код в сапогах: тестируем самый дорогой Renault Arkana с турбомотором

Renault Arkana — это тоже помесь «индустриальных» ценностей с тягой к экспериментам, которая породила автомобиль с незаурядным набором качеств. Ее сильные стороны могут обернуться слабостями, равно как и наоборот. В ней чувствуются ограничения платформы (отделочные материалы, ездовые качества, обзорность), но и плюсы уникальны, потому что заимствованы у конфликтующих классов: она как Анжелина Джоли в кирзовых сапогах, которая сошла с красной дорожки на пыльную африканскую тропу. И если выбирать одно занятие, которое удается Arkana лучше всего, — это как раз путешествия. Она свирепа на обгонах, толерантна к разбитости дорог (или их исчезновению) и позволяет взять с собой не только семью, но и всё, что оная набьет в дюжину чемоданов и сумочек накануне отъезда. Arkana — это многоборец, который требует фантазии при постановке задачи. Ну ее и делали люди с фантазией.