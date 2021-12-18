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Дизайн-код в сапогах: тестируем самый дорогой Renault Arkana с турбомотором

Мы отправились на нём в город трубопрокатчиков и стрит-арта

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Renault Arkana дебютировал в 2019 году

Renault Arkana дебютировал в 2019 году

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В музее современного искусства «Арсенал» в нижегородском Кремле полно странных экспонатов из мира модерн-арта: например, зацикленный по кругу ролик, в котором некий чувак стреляет из пистолета в песчаный пляж, а потом минут двадцать пытается откопать пулю. Очень залипательный, кстати, ролик, который я досмотрел до развязки. С модерн-артом всегда так: понимать — не понимаешь, но уходишь под впечатлением от бесстрашия иных творцов. Не боятся они быть непонятными. Renault Arkana — это тоже своего рода модерн-арт, и тоже не всеми понятый. Во время тест-драйва по Нижегородской области мы пытались докопаться, как Renault рискнула вложиться в столь неформатный автомобиль?

У Arkana есть европейский двойник, повторяющий ее внешне, но построенный на другой платформе (CMF-B)

У Arkana есть европейский двойник, повторяющий ее внешне, но построенный на другой платформе (CMF-B)

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Arkana делали с подачи российского офиса Renault, и я хотел бы видеть вдохновенные лица сотрудников, когда они писали техническое задание. Потому что в исходных данных они указали набор запчастей от Renault Duster, а на выходе потребовали что-то вроде BMW X6, ну или хотя бы Honda Crosstour. Эта одиозная идея тем не менее дошла до реализации, породив один из самых неординарных автомобилей масс-сегмента, который, словно тест Роршаха, позволяет каждому видеть свое. Arkana царапает глаз своими необычными пропорциями: спереди ее скорее примешь за легковушку класса Renault Megane, сбоку она напоминает четырехдверное купе, сзади же хорошо видны черты спорт-кроссовера.

В Renault попытались совместить практичность, стиль и проходимость в относительно недорогой машине. До сих пор такие миксы были уделом премиум-сегмента

В Renault попытались совместить практичность, стиль и проходимость в относительно недорогой машине. До сих пор такие миксы были уделом премиум-сегмента

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Впрочем, можно считать Arkana обычным лифтбэком: до нее похожие кузова примеряли Ford Mondeo, Mazda6 и многие другие, а Skoda Octavia довела концепцию до совершенства и популяризировала в России. Arkana несколько уступает Octavia по размерам и практичности, к тому же вместительность зависит от типа привода и задней подвески: у полноприводных версий Arkana многорычажка съедает около 100 литров багажного объема, но у моноприводной модели отсек вмещает свыше 500 литров. Это делает ее самой грузовой из всех машин на платформе B0, кроме «Ларгуса». И, в отличие от «Дастера» или «Каптюра», второй ряд здесь не только просторнее, но и обеспечивает более расслабленную посадку за счет не столь вертикальных спинок сидений.

Объем багажника Renault Arkana составляет 409 литров (полноприводные версии) или 508 литров (моноприводные). За счет огромного проема грузить крупногабаритные вещи удобно, но уровень пола достаточно высок. Спинки задних сидений можно сложить, запаска — полноразмерная

Объем багажника Renault Arkana составляет 409 литров (полноприводные версии) или 508 литров (моноприводные). За счет огромного проема грузить крупногабаритные вещи удобно, но уровень пола достаточно высок. Спинки задних сидений можно сложить, запаска — полноразмерная

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По просторности задних сидений машина близка к более крупным игрокам сегмента, вроде Skoda Octavia и Toyota Corolla

По просторности задних сидений машина близка к более крупным игрокам сегмента, вроде Skoda Octavia и Toyota Corolla

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В топовой версии есть мультимедийная система, система кругового обзора (включая и камеру заднего вида), круиз-контроль, климат-контроль, шесть подушек безопасности и так далее

В топовой версии есть мультимедийная система, система кругового обзора (включая и камеру заднего вида), круиз-контроль, климат-контроль, шесть подушек безопасности и так далее

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В обновленной комплектации появились кожаные сиденья с перфорацией и возможность заказать двухцветную окраску салона и кузова

В обновленной комплектации появились кожаные сиденья с перфорацией и возможность заказать двухцветную окраску салона и кузова

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Но красота требует жертв, и слишком покатые стойки конфликтуют с линией водительского взгляда, который упирается в них и спереди, и сзади. Зато интерьер выглядит максимально взросло и лишен всех эргономических причуд, которыми щеголял исконный Renault Duster, тем более в новом поколении от них избавился и он сам. Правда, качество материалов у Arkana всё равно уступает лучшим игрокам сегмента, а большой сенсорный экран не столь тактилен и понятен, как ваш смартфон. Поэтому по Нижнему Новгороду мы двинулись с подсказками внешнего навигатора, и пока не уехали совсем, вот несколько характерных снимков города, только что отметившего 800-летие.

Поездив на Arkana по городу, напрочь забываешь о ее генезисе, ибо она маскируется под легковушку не только внешне, но и едет как обычный автомобиль класса С+. У нее легкий руль, живенький вариатор, невысокая посадка за рулем и стандартная плавность хода. Но под этим слоем усыпляющей неги спрятан толстый-толстый слой подвесочного шоколада, который проявляется на первой же выбоине: Arkana унаследовала от «Дастера» равнодушие к плохим дорогам. А еще просвет в 20+ см и полный привод с многократно доработанной муфтой GKN, которая больше не пахнет жареным после первых пробуксовок. Проходимость Arkana слегка ограничивают ее габариты, но если сравнить с одноклассником близких размеров, она настоящий вундеркинд. Помните, как мы раскорячивали «Дастер» в Тульской области? Arkana может плюс-минус то же самое.

Renault Arkana не выглядит кроссовером, но на самом деле проходимее большинства классических паркетников

Renault Arkana не выглядит кроссовером, но на самом деле проходимее большинства классических паркетников

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При всей выносливости ее подвески настройки получились несколько компромиссными: средние выбоины и рельсы она проезжает с ощутимым содроганием, а на волнистых покрытиях слегка качается в такт. Предположу, что в Renault стремились сохранить фирменную плавность хода, свойственную многим ее моделям, но подвеске кроссовера В-класса оказалось сложно обуздать слишком шикарные колеса размерностью 215/60 R17.

Луж Arkana точно не боится

Луж Arkana точно не боится

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За счет длинной базы Arkana устойчива на больших скоростях, а 150-сильный турбомотор в сочетании с вариатором обеспечивает почти эталонную динамику разгона, по крайней мере, по меркам семейных машин. Коробка охотно подстраивается под стиль вождения и не дает двигателю завывать на постоянных оборотах, а после эпизодов активной езды и вовсе держит его поближе к красной зоне по принципу «а что, а вдруг...». Но поскольку Arkana в целом ближе спокойный стиль езды, большую часть времени двигатель дремлет на 1500 об/мин.

Сочетание турбомотора и вариатора обеспечивает классную динамику, но консерваторы наверняка предпочтут атмосферник объемом 1,6 литра, хотя для крупной Arkana он заведомом маловат

Сочетание турбомотора и вариатора обеспечивает классную динамику, но консерваторы наверняка предпочтут атмосферник объемом 1,6 литра, хотя для крупной Arkana он заведомом маловат

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Конечной целью нашего путешествия был городок Выкса, который, как и сама Arkana, умудрился совместить совершенно невообразимые качества. Изначально Выкса — город металлургов, а в наше время известен тем, что здесь находится самый крупный в России трубопрокатный комбинат. То есть, как и в случае с Arkana, платформа у него вполне работящая. А поверх нее наслоилась неожиданная тяга к искусству: в Выксе есть работы известных мастеров стрит-арта, включая самый большой в Европе мурал прямо на стене одного из цехов. А еще здесь уже десять лет проходит обалденный фестиваль Art-Ovrag и строится огромный индустриальный парк, и всё это, кстати, с подачи самого комбината. Короче, всё, что нас не убивает, делает сильнее (когда акционеры не против).

Renault Arkana — это тоже помесь «индустриальных» ценностей с тягой к экспериментам, которая породила автомобиль с незаурядным набором качеств. Ее сильные стороны могут обернуться слабостями, равно как и наоборот. В ней чувствуются ограничения платформы (отделочные материалы, ездовые качества, обзорность), но и плюсы уникальны, потому что заимствованы у конфликтующих классов: она как Анжелина Джоли в кирзовых сапогах, которая сошла с красной дорожки на пыльную африканскую тропу. И если выбирать одно занятие, которое удается Arkana лучше всего, — это как раз путешествия. Она свирепа на обгонах, толерантна к разбитости дорог (или их исчезновению) и позволяет взять с собой не только семью, но и всё, что оная набьет в дюжину чемоданов и сумочек накануне отъезда. Arkana — это многоборец, который требует фантазии при постановке задачи. Ну ее и делали люди с фантазией.

Пытаясь совместить несовместимое, Renault получил весьма универсальный автомобиль, что является и похвалой, и критикой в зависимости от того, цените ли вы универсальность. В узких дисциплинах всегда можно выбрать автомобиль более совершенный, но такого сочетания добродетелей за эти деньги не найти

Пытаясь совместить несовместимое, Renault получил весьма универсальный автомобиль, что является и похвалой, и критикой в зависимости от того, цените ли вы универсальность. В узких дисциплинах всегда можно выбрать автомобиль более совершенный, но такого сочетания добродетелей за эти деньги не найти

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Теперь о грустном: о ценах. Формально прайс-лист стартует от 1,329 миллиона рублей, но мы знаем, что из-за тотальной нехватки машин по всем сегментам реальные цены сегодня отличаются от прайсовых. При этом топовая Arkana с турбомотором и вариатором в версии Prime обойдется в 1,775 миллиона рублей (и на 80 тысяч дороже с полным приводом), так что в реальности отдельные дилеры просят за нее около 2 миллионов. Но не Arkana такая — жизнь такая.

Нижний Новгород в этом году отметил 800-летие и в том числе поэтому был выбран Renault в качестве полигона для тест-драйва топовых Arkana

Нижний Новгород в этом году отметил 800-летие и в том числе поэтому был выбран Renault в качестве полигона для тест-драйва топовых Arkana

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RenaultВыксаНижний Новгородтест-драйв
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