Вплоть до лишения лицензии: Банк России рассказал, как заставит страховые продавать полисы ОСАГО

Список необходимых документов для заключения договора ОСАГО физлицам: заявление, паспорт или иное удостоверение личности, свидетельство о регистрации или паспорт ТС, водительское удостоверение, договор купли-продажи (если ОСАГО оформляется до регистрации ТС). Диагностическая карта техосмотра не требуется с 23 августа 2021 года.



Но страховые это мало смущает, потому что, по их мнению, они и не отказывают клиенту. Они либо ссылаются на технические сложности, либо выставляют условия, которые затягивают оформление полиса на неопределенный срок.



— Отказ страховщика в оформлении договора ОСАГО или в приеме заявления необходимо фиксировать любым доступным способом, в том числе с привлечением свидетелей, осуществлением видео- или аудиозаписи, — объяснили в Банке России.



Мы на собственном опыте убедились, что сотрудники страховых могут потребовать прекратить съемку, но важно понимать, что запись разговора с должностным лицом в публичном месте не запрещена законом, кроме того, клиент делает ее не для публикации, а в качестве доказательства при последующих разбирательствах. Поэтому смело включайте камеру и диктофон в общедоступных офисах страховых.