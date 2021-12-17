Вплоть до лишения лицензии: Банк России рассказал, как заставит страховые продавать полисы ОСАГО

В 2021 году резко участились отказы страховых оформлять полисы ОСАГО для отдельных категорий автомобилистов, что мы подтвердили в ходе недавнего рейда. Банк России, регулятор рынка автогражданки, в ответе на наш запрос заявил, что действия страховых незаконны, и конкретизировал меры, которые могут быть приняты к компаниям-нарушителям (то есть почти всем игрокам страхового бизнеса).
«Фиксируйте нарушение любым способом»
В Банке России нам ответили, что, если клиент предоставил весь пакет документов и не допустил ошибок в заявлении, страховая обязана выдать полис сразу, а ее отказ является нарушением закона об ОСАГО.
Список необходимых документов для заключения договора ОСАГО физлицам: заявление, паспорт или иное удостоверение личности, свидетельство о регистрации или паспорт ТС, водительское удостоверение, договор купли-продажи (если ОСАГО оформляется до регистрации ТС). Диагностическая карта техосмотра не требуется с 23 августа 2021 года.
Но страховые это мало смущает, потому что, по их мнению, они и не отказывают клиенту. Они либо ссылаются на технические сложности, либо выставляют условия, которые затягивают оформление полиса на неопределенный срок.
— Отказ страховщика в оформлении договора ОСАГО или в приеме заявления необходимо фиксировать любым доступным способом, в том числе с привлечением свидетелей, осуществлением видео- или аудиозаписи, — объяснили в Банке России.
Мы на собственном опыте убедились, что сотрудники страховых могут потребовать прекратить съемку, но важно понимать, что запись разговора с должностным лицом в публичном месте не запрещена законом, кроме того, клиент делает ее не для публикации, а в качестве доказательства при последующих разбирательствах. Поэтому смело включайте камеру и диктофон в общедоступных офисах страховых.
Куда направлять жалобу
Обращение лучше всего отправить через интернет-приемную Банка России. При выборе типа жалобы нужно выбрать пункт «Страховые организации», «ОСАГО», «Отказ в заключении договора».
Что ждет нарушителя
— Регулятор направит запрос в компанию и разберется в ситуации, — пояснили представители Центробанка. — Нарушителю может быть направлено предписание, наложен штраф или применены другие меры, вплоть до лицензионных санкций в случае грубых системных нарушений прав потребителей.
В частности, за отказ заключать договор ОСАГО страховщику может грозить ответственность по статье 15.34.1 КоАП: она подразумевает штраф на должностных лиц 20–50 тысяч рублей, на юрлиц — 100–300 тысяч рублей.
В середине октября регулятор уже информировал страховые компании о недопустимости нарушений такого рода. А в декабре ЦБ РФ во время встречи с представителями страхового бизнеса снова обратил внимание на вопросы доступности ОСАГО.
Оформляйте электронные полисы
В Банке России также напомнили о возможности оформить полис в электронном виде (е-ОСАГО), но здесь практика расходится с теорией: большинство наших читателей отмечают, что онлайн-системы точно так же либо зависают, либо выдают сервисное сообщение о невозможности выполнить запрос.
— Если у клиентов страховых организаций возникают сложности с покупкой страховки, то приобрести полис можно через систему «Е-Гарант», — добавили в Банке России. — Система срабатывает в том случае, когда автовладелец не может оформить электронный полис на сайте выбранной страховой компании. Например, такое может случиться из-за технического сбоя. «Е-Гарант» переадресует покупателя на сайт РСА, где он может заключить договор с другой страховой компанией. Кроме того, у физических лиц есть возможность заключить договор ОСАГО через маркетплейс Банка России, на платформе «Финуслуги».
Убыток поделят по-братски
В длительной перспективе решить проблему планируют созданием перестраховочного пула — специального механизма, который перераспределит между страховщиками убыточные категории автомобилистов. К ним, по нашим данным, относятся таксисты, коммерческий транспорт, малоопытные и молодые водители, автовладельцы с высоким КБМ (коэффициентом аварийности), а также обладатели мотоциклов и старых машин.
Жалобы не кончаются
А мы тем временем продолжаем получать письма читателей из самых разных регионов России. Вот обращение, например, из Приморского края:
— Никак не можем оформить полис ОСАГО, хотя стаж — 31 год, аварий нет, штрафов нет. Везде отказ! Да, заявления регистрируют, но они остаются без ответов. Автомобиль — Toyota 2016 года выпуска. В Российском союзе автостраховщиков сказали снимать на видео и жаловаться в Банк России, но там ничем помочь не могут...
И таких писем у нас уже десятки.
Как рынок ОСАГО попал в очередной кризис
Первые сообщения о невозможности оформить полис ОСАГО мы получили еще весной. Осенью ситуация усугубилась: черный список страховых расширился. Читатели засыпали нас жалобами на работу компаний, и мы съездили с одним из автовладельцев по офисам страховых.