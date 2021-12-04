Как быстро ездить по Новосибирску и не стоять в пробках: авторедактор НГС делится секретами мастерства

Начнем со скорости движения и ускорений. Разрешенных в городе 60 км/ч вполне хватает для нормального передвижения, главное — эффективно пользоваться этим диапазоном. Если дорожная обстановка позволяет, то и ехать нужно на все 60 — не нужно плестись на свободной просматриваемой дороге, задерживая остальных. С любителями медленной езды по левой полосе лучше не связываться, многие из них не реагируют на машины сзади, на мигание фарами. Просто обойдите справа — так легче и быстрей.

Ускоряться с места нужно в оптимально бодром ритме, не с визгом и пробуксовкой, но и без излишних пауз. Разумеется, надо следить за переключениями светофора — загорелся зеленый, сразу поехал, а не сидишь в телефоне, ворон не ловишь.



Вообще, люди с мобильником за рулем — это форменное безобразие. Я вот не разговариваю по телефону в машине — а зачем, всегда можно доехать, перезвонить. Но вот эти болтушки, которые трещат без умолку, это вообще коматоз — и едут медленно, и сигналов не подают, и из полосы в полосу шарахаются. Держитесь от них подальше, никого учить не надо — заранее определил неадекватного водителя, объехал и дело с концом.