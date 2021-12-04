Как быстро ездить по Новосибирску и не стоять в пробках: авторедактор НГС делится секретами мастерства

Ранее на НГС выходил материал о неумелых, рассеянных и медленных водителях в Новосибирске, которые сильно тормозят движение. И тогда в голосовании большинство наших читателей (66%) отметили, что их раздражают такие «черепахи». А сегодня авторедактор НГС Дмитрий Косенко поделится с вами секретами быстрого, но при этом безопасного вождения по нашему мегаполису — как везде успевать, меньше стоять в пробках, меньше мешать другим водителям. Все советы в рамках российских ПДД.
За рулем я 20 лет, много поездил по крупным городам России и Европы: Москва, Париж, Барселона, Санкт-Петербург, Мюнхен, Штутгарт, Прага, Амстердам и др. Ну и, естественно, Новосибирск, везде чувствую себя как рыба в воде, передвигаюсь быстро и без проблем — так что знаю, о чем говорю.
Начнем со скорости движения и ускорений. Разрешенных в городе 60 км/ч вполне хватает для нормального передвижения, главное — эффективно пользоваться этим диапазоном. Если дорожная обстановка позволяет, то и ехать нужно на все 60 — не нужно плестись на свободной просматриваемой дороге, задерживая остальных. С любителями медленной езды по левой полосе лучше не связываться, многие из них не реагируют на машины сзади, на мигание фарами. Просто обойдите справа — так легче и быстрей.
Ускоряться с места нужно в оптимально бодром ритме, не с визгом и пробуксовкой, но и без излишних пауз. Разумеется, надо следить за переключениями светофора — загорелся зеленый, сразу поехал, а не сидишь в телефоне, ворон не ловишь.
Вообще, люди с мобильником за рулем — это форменное безобразие. Я вот не разговариваю по телефону в машине — а зачем, всегда можно доехать, перезвонить. Но вот эти болтушки, которые трещат без умолку, это вообще коматоз — и едут медленно, и сигналов не подают, и из полосы в полосу шарахаются. Держитесь от них подальше, никого учить не надо — заранее определил неадекватного водителя, объехал и дело с концом.
Приближаетесь к перекрестку — заранее посмотрите вдаль на светофор, если еще есть время, можно ускориться, чтобы успеть проехать на зеленый. Но помните, проскакивать на желтый не положено — это запрещающий сигнал. При проезде перекрестков на свой зеленый всё равно контролируйте перпендикулярное направление и поворачивающих налево со встречки — мало ли кто может выскочить. Вообще всегда надо думать о том, что кто-то может нарушить, проехать на красный, вывалиться в ваш ряд — учитесь просчитывать обстановку.
При приближении к пешеходному переходу тоже стоит приготовиться к внезапному марш-броску какого-нибудь «бессмертного» пешехода — заранее снизьте скорость, держите ногу на тормозе. Пропустив всех на переходе, посмотрите еще раз направо и налево, прежде чем поехать — вдруг кто еще выскочит.
Если вы перестраиваетесь, проситесь в соседний ряд — делайте это аккуратно, но настойчиво, в темпе. Увидели, что пропускают — сразу же перестроились, а не стоим, не тормозим поток. Я вот почти и не пропускаю тех, которые еле-еле выражают свои намерения перестроиться — уступишь такому, тормознешь поток за собой.
Допустим, вы приближаетесь к перекрестку, где левый ряд предназначен для проезда прямо и налево (повторяю, ПРЯМО и НАЛЕВО), при этом другие ряды стоят в заторе. Нет никакого нарушения ПДД в том, чтобы проехать по более свободному левому ряду, а потом аккуратно и быстро перестроиться на скорости по прерывистой разметке. Всегда есть водители, которые оставляют чрезмерную дистанцию до впереди идущего автомобиля, вот в эту дистанцию вы и можете заехать, причем никому не мешая, не тормозя поток и не создавая лишнего перепробега в заторе.
Если вы ездите постоянно по одному маршруту, обратите внимание на особенности движения по нему. Бывает, что одна из полос едет быстрее, чем соседние — ну так и надо ехать по ней. Бывает, что на каком-то участке быстрее идет одна полоса, на другом участке — другая. Ну так перестроился (как уже описано выше) и едешь, не нарушая. Только не надо путать эти маневры с игрой в шашки, с опасным и агрессивным вождением. К примеру, на Нарымской от Железнодорожной в сторону Дуси Ковальчук бодрее идет левая полоса, даже несмотря на то, что с нее совершают левый поворот в районе улицы Ельцовской. А на Красном проспекте от Гагаринской до Калинина левый ряд идет медленней, чем два соседних справа.
В общем, движемся бодрее — чем расторопней и внимательней будет каждый водитель, тем быстрее пройдет общий поток, тем меньше мы будем стоять в заторах.
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