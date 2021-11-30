План с выделенками на Станиславского провалился — полосы забиты припаркованными авто, которые никто не трогает

Дорожный строительный сезон закончился, а проблемы, которые появились на некоторых улицах Новосибирска после ремонта, остались. Жители города сначала жаловались на ликвидацию парковочных мест на улицах Станиславского и Титова, а теперь жалуются на незаконную стоянку на выделенных полосах и тротуарах. Что сейчас там происходит и что намерены делать власти с наведением порядка — подробности у Дмитрия Косенко.
Задумал я для эксперимента поехать на улицу Станиславского и припарковаться. И, о чудо, припарковался: в районе дома номер 4, оказывается, оставили карман на 3 места плюс еще карман на 2 инвалидных места. И, что интересно, в середине дня они были не заняты.
Напротив, через дорогу, остался карман на 7 мест — на этом парковочные места на Станиславского заканчиваются. Больше на участке от площади Труда до площади Станиславского припарковаться негде, кроме как на выделенной полосе. Что, собственно, водители и делают.
По всей улице развешаны знаки выделенной полосы, нанесена качественная разметка — сплошные линии, символы А (автобусная полоса), стрелки направления движения. Эти выделенки ни с чем не спутаешь, тем не менее водители спокойно стоят на них.
Хоть и нет сейчас дорожных знаков запрета парковки и предупреждения о работе эвакуаторов, само понятие выделенной полосы подразумевает запрет стоянки на ней. Кто-то из водителей, может быть, этого не знает, а кто-то рассчитывает, что «авось пронесет».
И действительно, пока проносит. Такое ощущение, что у властей с автомобилистами наступило этакое молчаливое согласие — водителей не кошмарят, а они взамен не устраивают массовых жалоб. То есть де-юре у нас тут выделенные полосы, а де-факто — стоянка автомобилей. И изначальный план властей по организации выделенного движения общественного транспорта можно считать проваленным — зачем тогда надо было всё это начинать?
На улице Титова, на участке от Маркса до Станиславского, я насчитал примерно нисколько парковочных мест. То есть на улице нет ни одного официального парковочного места, ни одного инвалидного.
Естественно, тут все тоже стоят на выделенных полосах: в каких-то местах побольше, в каких-то — поменьше.
Граждане жалуются, что водители оставляют машины на тротуарах. Дворы и соседние улицы забиты автомобилями.
Есть еще и такое ощущение, что дорожные службы сейчас не знают, что делать со всем этим: наворотили дел, теперь надо разгребать. По крайней мере до сих пор не установлены дополнительные знаки запрета парковки и не запущены эвакуаторы ГИБДД.
— Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» проектом не предусмотрена. В настоящее время Управлением автомобильных дорог мэрии Новосибирска рассматривается вопрос установки указанных знаков. Работа по эвакуации транспортных средств, осуществляющих стоянку на выделенной полосе для движения общественного транспорта, начнется одновременно с установкой запрещающих стоянку и остановку дорожных знаков, — рассказали в пресс-службе мэрии города. Однако о сроках установки знаков и начале эвакуации машин ничего не сообщили.
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