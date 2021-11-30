План с выделенками на Станиславского провалился — полосы забиты припаркованными авто, которые никто не трогает

И действительно, пока проносит. Такое ощущение, что у властей с автомобилистами наступило этакое молчаливое согласие — водителей не кошмарят, а они взамен не устраивают массовых жалоб. То есть де-юре у нас тут выделенные полосы, а де-факто — стоянка автомобилей. И изначальный план властей по организации выделенного движения общественного транспорта можно считать проваленным — зачем тогда надо было всё это начинать?