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План с выделенками на Станиславского провалился — полосы забиты припаркованными авто, которые никто не трогает

Разбираемся, почему не работают выделенки на улицах Станиславского и Титова

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Сплошная линия разметки выделенки

Сплошная линия разметки выделенки

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Дорожный строительный сезон закончился, а проблемы, которые появились на некоторых улицах Новосибирска после ремонта, остались. Жители города сначала жаловались на ликвидацию парковочных мест на улицах Станиславского и Титова, а теперь жалуются на незаконную стоянку на выделенных полосах и тротуарах. Что сейчас там происходит и что намерены делать власти с наведением порядка — подробности у Дмитрия Косенко.

Карман на 3 места

Карман на 3 места

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Задумал я для эксперимента поехать на улицу Станиславского и припарковаться. И, о чудо, припарковался: в районе дома номер 4, оказывается, оставили карман на 3 места плюс еще карман на 2 инвалидных места. И, что интересно, в середине дня они были не заняты.

Все стоят на выделенке

Все стоят на выделенке

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Напротив, через дорогу, остался карман на 7 мест — на этом парковочные места на Станиславского заканчиваются. Больше на участке от площади Труда до площади Станиславского припарковаться негде, кроме как на выделенной полосе. Что, собственно, водители и делают.

Эвакуаторов не заметно

Эвакуаторов не заметно

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По всей улице развешаны знаки выделенной полосы, нанесена качественная разметка — сплошные линии, символы А (автобусная полоса), стрелки направления движения. Эти выделенки ни с чем не спутаешь, тем не менее водители спокойно стоят на них.

Запрещающих знаков и табличек нет

Запрещающих знаков и табличек нет

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Хоть и нет сейчас дорожных знаков запрета парковки и предупреждения о работе эвакуаторов, само понятие выделенной полосы подразумевает запрет стоянки на ней. Кто-то из водителей, может быть, этого не знает, а кто-то рассчитывает, что «авось пронесет».

Полоса не выполняет своей функции

Полоса не выполняет своей функции

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И действительно, пока проносит. Такое ощущение, что у властей с автомобилистами наступило этакое молчаливое согласие — водителей не кошмарят, а они взамен не устраивают массовых жалоб. То есть де-юре у нас тут выделенные полосы, а де-факто — стоянка автомобилей. И изначальный план властей по организации выделенного движения общественного транспорта можно считать проваленным — зачем тогда надо было всё это начинать?

На улице Титова нет ни одного парковочного места

На улице Титова нет ни одного парковочного места

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На улице Титова, на участке от Маркса до Станиславского, я насчитал примерно нисколько парковочных мест. То есть на улице нет ни одного официального парковочного места, ни одного инвалидного.

Тоже все стоят на выделенной полосе

Тоже все стоят на выделенной полосе

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Естественно, тут все тоже стоят на выделенных полосах: в каких-то местах побольше, в каких-то — поменьше.

Дворы и улочки забиты авто

Дворы и улочки забиты авто

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Граждане жалуются, что водители оставляют машины на тротуарах. Дворы и соседние улицы забиты автомобилями.

Есть еще и такое ощущение, что дорожные службы сейчас не знают, что делать со всем этим: наворотили дел, теперь надо разгребать. По крайней мере до сих пор не установлены дополнительные знаки запрета парковки и не запущены эвакуаторы ГИБДД.

— Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» проектом не предусмотрена. В настоящее время Управлением автомобильных дорог мэрии Новосибирска рассматривается вопрос установки указанных знаков. Работа по эвакуации транспортных средств, осуществляющих стоянку на выделенной полосе для движения общественного транспорта, начнется одновременно с установкой запрещающих стоянку и остановку дорожных знаков, — рассказали в пресс-службе мэрии города. Однако о сроках установки знаков и начале эвакуации машин ничего не сообщили.

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