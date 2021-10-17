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Запредельное хамство. Пенсионерка посадила цветы, а водители порвали сетку-ограждение и подавили их

Обзор нарушений правил парковки за последнюю неделю

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Раздавленные газоны и порванные сетки

Раздавленные газоны и порванные сетки

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В Новосибирске выбрали автохамов недели

В новом, 249-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: циничные водители на газонах, инвалид на маршрутке и перегороженные проходы. Не забывайте и вы присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Бабушка с первого этажа цветы всё лето высаживала, передавили негодяи. Сами жильцы ставят сетки, камни, баррикады делают. Но водители всё разбрасывают и приезжают, — пишет нам читатель Родион (фото выше).

Перегородил проход детям

Перегородил проход детям

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— Школа № 11. Данный автовладелец припарковался прямо перед входом на территорию школы, — сообщает Светлана.

Заехал на газон

Заехал на газон

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— Рядом с домом по адресу: Советская, 44. Наверное, в химчистку приехал, — информирует Елена.

Регулярная парковка на газоне

Регулярная парковка на газоне

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— Постоянно паркуются на газоне по адресу: Федосеева. На замечания не реагируют, травы уже не осталось, — недовольны местные жители.

Джип надо обойти

Джип надо обойти

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— На перекрестке Красного проспекта и Кропоткина установили множество камер, но водители по-своему видят правила парковки. Тротуары постоянно перекрыты машинами, — возмущается Елизавета.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Владелец BMW, видимо, решил, что парковочные карманы около дома Бориса Богаткова, 206/1 не достойны его авто, а лошадям, спрятанными под капотом, самое место на тротуаре, — рассказывает читатель Максим.

Стоянка на инвалидном месте

Стоянка на инвалидном месте

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— Этот персонаж запарковал маршрутку на инвалидном месте около взрослой поликлиники на Морском проспекте. Инвалид по уму, скорее всего, — пишет Сергей.

В подъезд зайти сложно

В подъезд зайти сложно

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— Вот так вот перегораживают подходы к подъезду, — уточняет Роман.

Стоянка на инвалидных местах

Стоянка на инвалидных местах

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— Парковка для инвалидов в «Ауре», ни одной машины со знаком и масса свободных мест на парковке в 30 метрах, — задается вопросом читатель Лев.

Стоянка на въезде в полк ДПС

Стоянка на въезде в полк ДПС

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— Вот такой экземпляр на просьбу охраны никак не отреагировал, на просьбу пешехода начал вести себя очень агрессивно, — сообщают очевидцы.

Припарковался на газоне

Припарковался на газоне

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На кроссовере BMW можно преодолеть любой бордюр.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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