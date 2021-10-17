Запредельное хамство. Пенсионерка посадила цветы, а водители порвали сетку-ограждение и подавили их

В новом, 249-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: циничные водители на газонах, инвалид на маршрутке и перегороженные проходы. Не забывайте и вы присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



— Бабушка с первого этажа цветы всё лето высаживала, передавили негодяи. Сами жильцы ставят сетки, камни, баррикады делают. Но водители всё разбрасывают и приезжают, — пишет нам читатель Родион (фото выше).