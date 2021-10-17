Запредельное хамство. Пенсионерка посадила цветы, а водители порвали сетку-ограждение и подавили их

В Новосибирске выбрали автохамов недели
В новом, 249-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: циничные водители на газонах, инвалид на маршрутке и перегороженные проходы. Не забывайте и вы присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Бабушка с первого этажа цветы всё лето высаживала, передавили негодяи. Сами жильцы ставят сетки, камни, баррикады делают. Но водители всё разбрасывают и приезжают, — пишет нам читатель Родион (фото выше).
— Школа
— Рядом с домом по адресу: Советская, 44. Наверное, в химчистку приехал, — информирует Елена.
— Постоянно паркуются на газоне по адресу: Федосеева. На замечания не реагируют, травы уже не осталось, — недовольны местные жители.
— На перекрестке Красного проспекта и Кропоткина установили множество камер, но водители по-своему видят правила парковки. Тротуары постоянно перекрыты машинами, — возмущается Елизавета.
СЮЖЕТ
— Владелец BMW, видимо, решил, что парковочные карманы около дома Бориса Богаткова, 206/1 не достойны его авто, а лошадям, спрятанными под капотом, самое место на тротуаре, — рассказывает читатель Максим.
— Этот персонаж запарковал маршрутку на инвалидном месте около взрослой поликлиники на Морском проспекте. Инвалид по уму, скорее всего, — пишет Сергей.
— Вот так вот перегораживают подходы к подъезду, — уточняет Роман.
— Парковка для инвалидов в «Ауре», ни одной машины со знаком и масса свободных мест на парковке в 30 метрах, — задается вопросом читатель Лев.
— Вот такой экземпляр на просьбу охраны никак не отреагировал, на просьбу пешехода начал вести себя очень агрессивно, — сообщают очевидцы.
На кроссовере BMW можно преодолеть любой бордюр.