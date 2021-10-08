Коллапс ОСАГО: читатели рассказали об аномальной ситуации с полисами в 2021 году

Реакция чиновников на нашу статью о невозможности купить ОСАГО была недоуменной: так, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов сказал, что не слышал о подобной проблеме от водителей-частников. Однако после выхода статьи мы получили обширную обратную связь от читателей, из которой можно понять, каким именно автовладельцам чаще всего отказывают страховые. Проблема выглядит системной и всё более повсеместной.
Ранее мы рассказывали, как страховые отказывают в оформлении полиса молодым водителям и автомобилистам с высоким коэффициентом бонус-малус (КБМ).
Нежеланные старики
Вот что написал владелец старой «Волги» ГАЗ-2410 Николай:
— Я клиент не проблемный, в авариях за 29 лет стажа не участвовал, деньги из страховых не выколачивал. Автомобиль у меня в отличном техническом состоянии, пусть и довольно возрастной. В чем дело — не пойму, но застраховать онлайн не удалось: всё время выдает ошибку. А когда приехал в офис, там очередь как в мавзолей, и, судя по лицам отфутболенных клиентов, ясно, что я не один такой. Поехал в другую страховую, потом в третью... В конце концов в одной компании сказали, мол, давайте попробуем. Через три часа штурма постоянно зависающей системы мне удалось получить долгожданный полис. Не ожидал таких мытарств.
Похожую историю рассказывает владелец «Нивы» 1999 года с той лишь разницей, что застраховаться ему так и не удалось. В полисе отказали и владельцу Suzuki Escudo того же года выпуска, который до этого регулярно страховался в одной и той же компании и в аварии не попадал. Рейд по страховым результата не дал, в итоге владельцу «Сузуки» удалось купить полис у агента, но с наценкой: во-первых, сама страховка при тех же параметрах поднялась в цене с 6700 до 8700 рублей, во-вторых, 2000 рублей пришлось отдать самому агенту за услуги.
В Карачаево-Черкесии владелец Subaru Impreza 2008 года выпуска столкнулся с откровенным отказом в страховой, где покупал полис последние шесть лет:
— Они мне прямым текстом сказали, что больше не страхуют машины старше 2010 года, дескать, у них есть свои риски, а такие машины часто попадают в аварии. Я написал им претензию, но вот уже прошло два месяца, а ответа нет. Да, езжу пока без страховки — ну а что делать?
Проблемы — во многих регионах
Жалобы поступают нам из разных частей России, например, житель Владивостока рассказал, что уже почти две недели пытается оформить страховку, но всё время на последней стадии происходит технический сбой. Еще хуже ситуация в Кызыле (республика Тыва). Вот как описывает свои попытки купить полис местный житель:
— Не могу с весны застраховать автомобиль, офисов страховых компаний здесь нет, сидят только агенты, которые ссылаются на то, что база «виснет». Заходишь на сайт страховой, вносишь данные, программа просит загрузить сканы документов и далее пишет: «Ваши данные направлены в РСА на проверку». И либо на этом всё зависает, либо приходит ответ: «Ваши данные не согласованы». Был случай, когда я неделю сидел и постоянно загружал все данные, наконец-то выскочил список страховых компаний, которые работают с Тывой по системе электронного ОСАГО, но страховая премия почему-то получалась сразу в два раза больше.
По словам жителя, проблема распространена и на нее жалуются многие знакомые.
— Сейчас с ОСАГО полный бардак, а если застрахуешь, то еще проблема будет страховое возмещение получить, — резюмирует он.
Другой автомобилист из Челябинска иронизирует:
— Ни одна страховая не отказывает в оформлении полиса, они просто говорят: «Попробуйте позже, у нас в системе сбой». А оформить полис на мотоцикл вообще нет никакой возможности. Когда уже закончится этот беспредел?
С проблемами по-прежнему сталкиваются и молодые водители или их близкие. Инвалид из Новосибирска рассказал нам свою историю:
— Страховой агент по месту жительства не может добавить в полис моего сына, говорит, что я должен явиться в главный офис лично, а это далеко и для меня проблематично. Сын получил права в июле 2021-го, и страховать его просто отказываются. Местному агенту грозят увольнением, если он впишет моего сына в полис.
Ищем альтернативные пути
Житель Челябинска рассказал, как ему удалось купить полис в обход страховой:
— Я клиент одной и той же страховой уже много лет, при том имею максимальную скидку — КБМ у меня равен 0,5. Приехал оформлять очередной полис, но произошел якобы сбой программы, менеджер три или четыре раза пыталась ввести данные, но безуспешно. Предложила оформить полис самостоятельно. Самое удивительное, что дома оформил е-ОСАГО без проблем, правда, на 300 рублей дороже. Может быть, в этом всё дело?
Но и с е-ОСАГО возникает много проблем, например, опытный водитель написал нам следующее:
— Они теперь всех отбривают! У меня 17 лет безаварийного стажа, но е-ОСАГО сделать не смог ни в одной из шести компаний, пока не воспользовался «помощью друга».
Еще один автомобилист, прочитав комментарии представителя РСА об отсутствии глобальных сложностей на рынке ОСАГО, отреагировал так:
— Да он просто лукавит! Я лично сталкивался с проблемами в оформлении полиса ОСАГО, лично писал жалобы в РСА и Банк России, но так и не получил ответа ни разу. Обращался раза четыре. Причина была, скорее всего, в завышенном коэффициенте бонус-малус у жены.
Таксистов зарядили на деньги
В РСА признали, что если и получают жалобы, то в основном от водителей такси. Помимо невозможности купить ОСАГО ряд таксистов отмечает резкий рост стоимости страховки.
— У меня Skoda Rapid с двигателем 1,6 литра, сам за рулем с 1992 года, в авариях не был, но если в прошлом году страховка стоила 22 тысячи, то сейчас без малого 34 тысячи, это нормально вообще? — возмущается таксист Александр.
Для такси расчет стоимости полиса производится по той же схеме, что и для обычных машин, однако максимальное значение базового тарифа составляет 9619 рублей против 5436 рублей, то есть страховка при прочих равных почти вдвое дороже и может превышать 50 тысяч рублей.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов также считает, что до сих пор основные сложности с оформлением ОСАГО возникали именно у таксистов, причем по всей стране:
— В первую очередь можно отметить Татарстан, Приморский край и Челябинскую область — регионы, откуда поступают сведения о сложностях при покупке ОСАГО, — говорит он. — Наибольшее число их идет от водителей такси, которые сами зачастую не горят желанием приобретать страховые полисы и скрывают от страховщиков факт коммерческого использования автомобиля. Владельцы такси занимают первое место среди самых убыточных сегментов страхователей ОСАГО.
Что касается остальных категорий, Петр Шкуматов убежден, что проблема «дефицита ОСАГО» требует комплексного решения:
— Нужно расширение тарифного коридора и формирование стоимости ОСАГО по рыночным принципам. Кроме того, необходима работа по снижению аварийности. Уже сегодня представители страхового рынка в лице Российского союза автостраховщиков нашли способ снизить градус напряжения и сделать полисы обязательной автогражданки доступнее для автомобилистов с высокими коэффициентами аварийности. Будет создан перестраховочный пул компаний, а выплаты высокорисковым категориям водителей планируется распределять между этими страховыми компаниями. В любом случае это решение является вынужденной и временной мерой, принятой в силу обстоятельств.
Число безосажных растет
Пока же автомобилисты всё чаще отказываются от полисов ОСАГО в принципе. По оценкам страховой компании «Согласие», сейчас их количество превысило 2 миллиона по стране, а это 5–7% от общего числа активных автомобилистов.
— И речь не просто о людях, которые имеют права, речь о водителях, которые регулярно выезжают на дороги, — поясняет директор департамента андеррайтинга компании «Согласие» Павел Нефедов. — И если такой водитель без ОСАГО врежется в другой автомобиль, как он будет покрывать ущерб? Об этом стоит думать не только тем, кто не покупает ОСАГО в надежде, что удастся «проскочить», но и тем, кто может столкнуться с таким водителем на дороге. По нашей оценке, 10% автовладельцев регулярно создают опасные ситуации на дороге.
Штраф дополнили арестом
Штраф за езду без ОСАГО составляет 800 рублей, но в последнее время появилась более хитрая практика: при первой остановке инспектор ГИБДД выписывает водителю требование не садиться за руль автомобиля без действующего полиса ОСАГО, а при повторном инциденте оформляет постановление по статье 19.3 КоАП за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. За это грозит крупный штраф или арест на срок до 15 суток.
Петр Шкуматов считает такой подход правильным и настаивает на ужесточении наказания за езду без полиса.
— По моему мнению, одного штрафа было недостаточно для борьбы с автовладельцами, которые принципиально не покупают страховку. Из-за незначительности наказания большинство нарушителей не понимали всю серьезность нарушения, поэтому я считаю, правоохранители приняли абсолютно верное решение по ужесточению наказания: если после получения предписания отказаться от вождения без ОСАГО водитель снова попадет в поле зрения сотрудника ГИБДД, то, помимо еще одного штрафа, его ждет наказание по статье 19.3 КоАП вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.
Остается, правда, неясным, что делать водителям, которые не могут оформить полис ОСАГО из-за строптивости самих страховых.
Как заставить страховую продать полис
Представитель РСА Сергей Ефимов подчеркнул, что законных оснований для отказа у страховых нет:
— Договор ОСАГО публичный, поэтому ни одна компания не имеет права лишать клиента возможности оформить полис, если он явился в компанию лично (при обращении по почте на это дается месяц), — рассказал Сергей Ефремов. — Если же отказ происходит, пишите заявление на имя руководства страховой с требованием оформить полис и в случае отказа настаивайте на письменном обосновании его причин, после чего направляйте жалобу в РСА и Банк России.
Разговор с представителем страховой лучше записывать на смартфон. Как правило, видя настырного клиента, страховые идут на уступки и выдают полис в соответствии с законом.
Куда жаловаться? Во-первых, отправьте обращение в интернет-приемную Банка России или задайте вопросы по телефону горячей линии
Кстати, при оформлении полиса ОСАГО теперь не нужно предъявлять диагностическую карту техосмотра. Процедура техосмотра, скорее всего, станет почти полностью добровольной.