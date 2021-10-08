Коллапс ОСАГО: читатели рассказали об аномальной ситуации с полисами в 2021 году

Что касается остальных категорий, Петр Шкуматов убежден, что проблема «дефицита ОСАГО» требует комплексного решения:



— Нужно расширение тарифного коридора и формирование стоимости ОСАГО по рыночным принципам. Кроме того, необходима работа по снижению аварийности. Уже сегодня представители страхового рынка в лице Российского союза автостраховщиков нашли способ снизить градус напряжения и сделать полисы обязательной автогражданки доступнее для автомобилистов с высокими коэффициентами аварийности. Будет создан перестраховочный пул компаний, а выплаты высокорисковым категориям водителей планируется распределять между этими страховыми компаниями. В любом случае это решение является вынужденной и временной мерой, принятой в силу обстоятельств.



Число безосажных растет

Пока же автомобилисты всё чаще отказываются от полисов ОСАГО в принципе. По оценкам страховой компании «Согласие», сейчас их количество превысило 2 миллиона по стране, а это 5–7% от общего числа активных автомобилистов.



— И речь не просто о людях, которые имеют права, речь о водителях, которые регулярно выезжают на дороги, — поясняет директор департамента андеррайтинга компании «Согласие» Павел Нефедов. — И если такой водитель без ОСАГО врежется в другой автомобиль, как он будет покрывать ущерб? Об этом стоит думать не только тем, кто не покупает ОСАГО в надежде, что удастся «проскочить», но и тем, кто может столкнуться с таким водителем на дороге. По нашей оценке, 10% автовладельцев регулярно создают опасные ситуации на дороге.



Штраф дополнили арестом

Штраф за езду без ОСАГО составляет 800 рублей, но в последнее время появилась более хитрая практика: при первой остановке инспектор ГИБДД выписывает водителю требование не садиться за руль автомобиля без действующего полиса ОСАГО, а при повторном инциденте оформляет постановление по статье 19.3 КоАП за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. За это грозит крупный штраф или арест на срок до 15 суток.

Петр Шкуматов считает такой подход правильным и настаивает на ужесточении наказания за езду без полиса.



— По моему мнению, одного штрафа было недостаточно для борьбы с автовладельцами, которые принципиально не покупают страховку. Из-за незначительности наказания большинство нарушителей не понимали всю серьезность нарушения, поэтому я считаю, правоохранители приняли абсолютно верное решение по ужесточению наказания: если после получения предписания отказаться от вождения без ОСАГО водитель снова попадет в поле зрения сотрудника ГИБДД, то, помимо еще одного штрафа, его ждет наказание по статье 19.3 КоАП вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.



Остается, правда, неясным, что делать водителям, которые не могут оформить полис ОСАГО из-за строптивости самих страховых.



Как заставить страховую продать полис

Представитель РСА Сергей Ефимов подчеркнул, что законных оснований для отказа у страховых нет:



— Договор ОСАГО публичный, поэтому ни одна компания не имеет права лишать клиента возможности оформить полис, если он явился в компанию лично (при обращении по почте на это дается месяц), — рассказал Сергей Ефремов. — Если же отказ происходит, пишите заявление на имя руководства страховой с требованием оформить полис и в случае отказа настаивайте на письменном обосновании его причин, после чего направляйте жалобу в РСА и Банк России.



Разговор с представителем страховой лучше записывать на смартфон. Как правило, видя настырного клиента, страховые идут на уступки и выдают полис в соответствии с законом.

