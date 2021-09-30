Голову замкнуло. В России начинается масштабное производство электрокаров, на это тратят 800 млрд

Другой проект анонсировал заместитель главы Минпромторга Александр Морозов: собирать электрокары планирует липецкая компания «Моторинвест», которая с 2016 года занималась сборкой кроссоверов Changan, но в 2019 году разошлась с китайским производителем, а в начале 2021-го и вовсе оказалась на грани банкротства. В Минпромторге называют липецкий проект как наиболее «спелый», но пока публике не представлены даже макеты будущего электромобиля, как нет и технических подробностей.



Zetta — мелкая, но дальнобойная

Чуть реалистичнее выглядит другой проект — Zetta, который представили публике еще четыре года назад и также упоминали чиновники как потенциального кандидата в лидеры электромобильного проекта: глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что производство ситикаров в Самарской области (вероятно, в Тольятти) начнется уже в 2021 году.

