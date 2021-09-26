В новом,
Читательница НГС Татьяна пожаловалась, что ее автомобиль возле школы на улице 1905 года запер мужчина на «Субару-Форестер», и в итоге она с ребенком прождала 40 минут. Затем, по словам Татьяны, произошел конфликт (фото выше).
— Сказала, что перегорожу дорогу и не дам проехать. Он наехал на меня на машине. Выхватил телефон, чтобы не снимала. И всё это на глазах у ребенка. Спасибо мужчине, которого слышно за кадром, который заступился на нас. Еду писать заявление в полицию, — рассказывает девушка.
Вот небольшой ролик, сначала снимается автомобиль, потом появляется его владелец (мужчина в очках).
— Академгородок, Терешковой, 38. По-моему, у водителя в башке такая же жижа, как на бездорожье, по которому он ездит, — возмущается читатель Аркадий.
Хорошо одному в большом зеленом поле.
Машины массово оккупировали тротуар.
На месте машины когда-то тоже была зеленая травка.
— Тротуар на ул. Ульяновская, 1, поликлиника
— Стихийная парковка ведро-водителей на ул. Первомайская в парке между магазином «Камшат» и памятником паровозу, это жесть во что его превратили, — пишут местные жители.
— Парковка два в одном, на тротуаре и газоне одновременно. Ул. Пархоменко, ост. Озерная, — уточняет Любовь.
— В наглую заехал и запарковался на тротуаре на улице Семьи Шамшиных, 15, — пишут наши читатели.
— Во дворе дома по адресу проспект Дзержинского, 12 «Приора» уже несколько дней перекрывает проход пешеходам, — сообщает Илья.