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Девушка с ребенком пожаловалась, что ее машину запер автохам — в ответ на замечание он наехал на нее и отнял телефон

Свежая подборка фото с образцами неправильной парковки

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«Субару» и его предполагаемый владелец

«Субару» и его предполагаемый владелец

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В новом, 246-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: конфликт на парковке, раздавленные газоны и «жижа в башке». Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Читательница НГС Татьяна пожаловалась, что ее автомобиль возле школы на улице 1905 года запер мужчина на «Субару-Форестер», и в итоге она с ребенком прождала 40 минут. Затем, по словам Татьяны, произошел конфликт (фото выше).

— Сказала, что перегорожу дорогу и не дам проехать. Он наехал на меня на машине. Выхватил телефон, чтобы не снимала. И всё это на глазах у ребенка. Спасибо мужчине, которого слышно за кадром, который заступился на нас. Еду писать заявление в полицию, — рассказывает девушка.

Вот небольшой ролик, сначала снимается автомобиль, потом появляется его владелец (мужчина в очках).

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Академгородок, Терешковой, 38. По-моему, у водителя в башке такая же жижа, как на бездорожье, по которому он ездит, — возмущается читатель Аркадий.

Заехал в глубину газона

Заехал в глубину газона

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Хорошо одному в большом зеленом поле.

Пешеходам уже не пройти

Пешеходам уже не пройти

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Машины массово оккупировали тротуар.

Часть газона давно уничтожена

Часть газона давно уничтожена

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На месте машины когда-то тоже была зеленая травка.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Тротуар на ул. Ульяновская, 1, поликлиника № 7, парковка «инвалидов» на тротуаре, — сообщает Лев.

Уничтожили траву в парке

Уничтожили траву в парке

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— Стихийная парковка ведро-водителей на ул. Первомайская в парке между магазином «Камшат» и памятником паровозу, это жесть во что его превратили, — пишут местные жители.

Двойное нарушение

Двойное нарушение

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— Парковка два в одном, на тротуаре и газоне одновременно. Ул. Пархоменко, ост. Озерная, — уточняет Любовь.

Заботливо оставил место пройти

Заботливо оставил место пройти

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— В наглую заехал и запарковался на тротуаре на улице Семьи Шамшиных, 15, — пишут наши читатели.

Автомобиль впритык к дорожке

Автомобиль впритык к дорожке

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— Во дворе дома по адресу проспект Дзержинского, 12 «Приора» уже несколько дней перекрывает проход пешеходам, — сообщает Илья.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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