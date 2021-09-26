В новом, 246-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: конфликт на парковке, раздавленные газоны и «жижа в башке». Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



Читательница НГС Татьяна пожаловалась, что ее автомобиль возле школы на улице 1905 года запер мужчина на «Субару-Форестер», и в итоге она с ребенком прождала 40 минут. Затем, по словам Татьяны, произошел конфликт (фото выше).

— Сказала, что перегорожу дорогу и не дам проехать. Он наехал на меня на машине. Выхватил телефон, чтобы не снимала. И всё это на глазах у ребенка. Спасибо мужчине, которого слышно за кадром, который заступился на нас. Еду писать заявление в полицию, — рассказывает девушка.