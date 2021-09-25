В рубрике «Куда ты рулишь?» поднимаем вопрос: а нужно ли уступать, давать дорогу водителям, которые очень грубо нарушают правила движения? Именно такой случай произошел на площади Ленина, где водитель «Шкоды» решил развернуться прямо посередине площади через все возможные сплошные. Автомобили, стоявшие в три ряда в пробке, пропустили его — в итоге произошло столкновение с машиной в четвертом ряду. Подробнее — в нашем материале.

Площадь Ленина, утро, движение достаточно плотное. По направлению от Октябрьской магистрали в сторону Орджоникидзе машины стоят в пробке от самой мэрии. В этот момент с парковки возле «Л`Этуаля» выезжает белая Skoda Octavia, водитель сразу бросается поперек проезжей части с желанием то ли развернуться, то ли повернуть на улицу Депутатскую. Долго ждать ему не пришлось: услужливые водители в трех рядах дают ему проехать. А в четвертом ряду в него врезается Renault Logan — смотрите видео.