В рубрике «Куда ты рулишь?» поднимаем вопрос: а нужно ли уступать, давать дорогу водителям, которые очень грубо нарушают правила движения? Именно такой случай произошел на площади Ленина, где водитель «Шкоды» решил развернуться прямо посередине площади через все возможные сплошные. Автомобили, стоявшие в три ряда в пробке, пропустили его — в итоге произошло столкновение с машиной в четвертом ряду. Подробнее — в нашем материале.
Площадь Ленина, утро, движение достаточно плотное. По направлению от Октябрьской магистрали в сторону Орджоникидзе машины стоят в пробке от самой мэрии. В этот момент с парковки возле «Л`Этуаля» выезжает белая Skoda Octavia, водитель сразу бросается поперек проезжей части с желанием то ли развернуться, то ли повернуть на улицу Депутатскую. Долго ждать ему не пришлось: услужливые водители в трех рядах дают ему проехать. А в четвертом ряду в него врезается Renault Logan — смотрите видео.
Ну что тут сказать, вина героя на «Шкоде» не вызывает сомнений, это ж надо так развернуться на
— Водитель «Шкоды» нарушил пункты главы 8 ПДД РФ, судя по тому, как уверенно он двигался, создалось впечатление, что не первый раз он так делает. Других водителей, пропускавших его, понять можно — они действовали по принципу трех Д: «Дай дорогу дураку», — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Статья 12.16 КоАП «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», пункт 2. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
«Дай дорогу дураку» — наверное, хорошее правило, жизненное. Но стоит ли уступать тем, кто очень грубо нарушает правила? Одно дело пропустить человека из соседнего ряда, который решил немножко сэкономить времени и объехать пробку, или уступить человеку, выезжающему из двора. Но тут фееричный разворот через 10 полос на главной площади города — фактически те, кто пропустил водителя «Шкоды», оказали ему медвежью услугу, ведь всё это привело к аварии.