Как паркуется «мафия» на «Гелендвагене» 005 и как хитрецы бронируют себе по 2 места кривой парковкой

В новом, 245-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: неправильная стоянка на Красном проспекте, бронирование мест для родственников и стоянка на перекрестках. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



— Ночью ведь другие правила? «Просыпается мафия», — пишет нам читатель Иван (фото выше).