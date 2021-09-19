Как паркуется «мафия» на «Гелендвагене» 005 и как хитрецы бронируют себе по 2 места кривой парковкой

В новом,
— Ночью ведь другие правила? «Просыпается мафия», — пишет нам читатель Иван (фото выше).
— Еще один колхозник. На знак «ООО» хватило, а на ремонт и знак аварийной остановки не хватило, — добавляет читатель.
— Если нельзя параллельно, можно почти перпендикулярно, — сообщает Алексей.
— Вот такой чудак постоянно паркуется на Ельцовской, — информируют местные жители.
Всё заставлено машинами.
Людям надо обходить по проезжей части.
— Заблокировал выезд из дома Достоевского, 8 и перегородил пешеходный тротуар, — недоволен Александр.
— Забронировал место для «родственника». Во дворе дома на улице Кропоткина, 127 появился чудак на букву М, — негодует Михаил.
Понаставили машин на пешеходную дорожку.
— 7 автомобилей встали на остановке «Ипподромская» как в парковочный карман. В результате автобусы и троллейбусы, останавливаясь, закрывают весь первый ряд, — пишут наши читатели.