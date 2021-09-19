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Тема дняТри человека погибли в центре Новосибирска
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Как паркуется «мафия» на «Гелендвагене» 005 и как хитрецы бронируют себе по 2 места кривой парковкой

Изучаем подборку фотографий с нарушениями ПДД в Новосибирске

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«Гелендваген» на тротуаре

«Гелендваген» на тротуаре

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В новом, 245-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: неправильная стоянка на Красном проспекте, бронирование мест для родственников и стоянка на перекрестках. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Ночью ведь другие правила? «Просыпается мафия», — пишет нам читатель Иван (фото выше).

Стоянка на перекрестке

Стоянка на перекрестке

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— Еще один колхозник. На знак «ООО» хватило, а на ремонт и знак аварийной остановки не хватило, — добавляет читатель.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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— Если нельзя параллельно, можно почти перпендикулярно, — сообщает Алексей.

У некоторых автомобилистов есть любимые места для парковки не по правилам

У некоторых автомобилистов есть любимые места для парковки не по правилам

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— Вот такой чудак постоянно паркуется на Ельцовской, — информируют местные жители.

Стоянка возле дома

Стоянка возле дома

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Всё заставлено машинами.

Перегородил проход

Перегородил проход

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Людям надо обходить по проезжей части.

Перекрытый проезд

Перекрытый проезд

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— Заблокировал выезд из дома Достоевского, 8 и перегородил пешеходный тротуар, — недоволен Александр.

Занял еще одно местечко

Занял еще одно местечко

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— Забронировал место для «родственника». Во дворе дома на улице Кропоткина, 127 появился чудак на букву М, — негодует Михаил.

Стоянка на дорожке

Стоянка на дорожке

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Понаставили машин на пешеходную дорожку.

Паркуются в остановочном кармане

Паркуются в остановочном кармане

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— 7 автомобилей встали на остановке «Ипподромская» как в парковочный карман. В результате автобусы и троллейбусы, останавливаясь, закрывают весь первый ряд, — пишут наши читатели.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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