Почему этот случай значим

До сих пор разбор таких аварий часто противоречил здравому смыслу. С обывательской точки зрения в любом ДТП всегда виноват провокатор, который не уступил дорогу автомобилю с приоритетом. Но в реальности часть вины нередко возлагают и на второго водителя, в том числе из-за пресловутого пункта 10.1 ПДД, который требует прежде всего тормозить при обнаружении опасности для движения.



— Фактически он запрещает маневрирование, — поясняет автоюрист Юрий Панченко. — Когда торможение от наезда уберечь уже не может, имеет место аварийная ситуация, то есть от ДТП может спасти только маневрирование. Но проблема в том, что если такие маневры привели к нарушению правил или дополнительному ущербу, ответственность за них возлагается на «автора» — такова практика судов.



Что и произошло с Ириной: несмотря на вынужденность выезда на встречную полосу, мировой судья вынес в отношении нее постановление по части 4 статьи 12.15 КоАП. Этот подход настолько закрепился в российских судах, что среди водителей и инспекторов появилась даже аксиома: тормози, а если не помогает — бей виновника, но не пытайся его обрулить.