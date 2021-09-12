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10 автохамов недели: один на джипе занял 4 места, другой перекрыл арку, третий оккупировал «зебру»

Изучаем очередную подборку фото с нарушениями на улицах Новосибирска

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Стоянка не по разметке

Стоянка не по разметке

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В Новосибирске выбрали автохамов недели

В новом, 244-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: как занять сразу четыре места, как перекрыть людям проход через арку и как заблокировать парковку для инвалидов. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Мастер парковки, — пишет нам читатель Лев (фото выше).

Перекрытая арка дома

Перекрытая арка дома

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— Посылаю фото припаркованного автомобиля автохама, перегородившего выход из двора через арку дома, — пишет местный житель.

Стоянка на «зебре»

Стоянка на «зебре»

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С номерами ООО чего ж не встать-то на «зебру»?

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— На Красина, 51а автоумелец припарковался прямо на тротуаре. Рядом детский сад. Людям с колясками приходится обходить, перетаскивая коляски через бордюры. Зато авто стоит на ровном асфальте. Это важнее, — сообщает Катерина.

Перегородил людям дорожку

Перегородил людям дорожку

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— Город Обь, улица Военный городок, д. 113. Инвалид мозга не смог поставить машину на парковке в трех метрах от дома (через дорогу, на фото не видно, но там полно свободных мест) и решил встать у самого подъезда. Пройти (и проехать с коляской) можно только по газону, — возмущен Виталий.

Дорожный контроль на тротуаре

Дорожный контроль на тротуаре

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Стоят с включенным оранжевым проблесковым маячком в 20 сантиметрах от лестницы подъезда, до этого выносили из машины мешки с картошкой, хотя парковок в 3 метрах от подъезда полно! — рассказывает Петр.

Стоянка на инвалидном месте

Стоянка на инвалидном месте

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На инвалидном месте возле прокуратуры.

Перекрытые инвалидные места

Перекрытые инвалидные места

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— Чтобы не оштрафовали за парковку на месте для инвалидов, автохам просто встал поперек, перегородив сразу два места для инвалидов, — информирует Евгений.

Заехал на дорожку

Заехал на дорожку

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Давят своими грузовиками тротуарную плитку.

Кривая стоянка на 2 местах

Кривая стоянка на 2 местах

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— «Лента» на Петухова. Знака инвалидности на машине не было. Женщина, севшая за руль, на вид вполне здорова, — уточняет Андрей.

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парковкая паркуюсь как чудак
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