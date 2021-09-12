10 автохамов недели: один на джипе занял 4 места, другой перекрыл арку, третий оккупировал «зебру»

В новом, 244-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: как занять сразу четыре места, как перекрыть людям проход через арку и как заблокировать парковку для инвалидов. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .

— Мастер парковки, — пишет нам читатель Лев (фото выше).