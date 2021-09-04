В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня интересная авария на кольце: обычно при подобных столкновениях правыми признают тех, кто двигался в крайнем правом ряду, а виновными, соответственно, тех, кто был левее. Но в этой ситуации девушка, которая была справа, оказалась, по ее словам, виновной. Как так вышло — подробнее в материале НГС.
Площадь Труда, машины движутся со стороны площади Энергетиков в сторону площади Станиславского. Вот две легковушки: Nissan в правом ряду, KIA Rio в среднем ряду — обе съезжают с кольца, но водители выбирают такие траектории, что в итоге автомобили сталкиваются бортами. Смотрите видео.
Официально. Как сообщила старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирску Анна Варнавская, 30 августа в 23:40 по адресу ул. Широкая, 1/1 столкнулись автомобили KIA Rio под управлением водителя
Вот обзорная фотография ГИБДД с места происшествия (см. выше). Видно, что Nissan сместился левее и находится далеко не в правом ряду, а почти перед KIA. Как рассказала в паблике «АСТ-54» сама девушка на Nissan, «таксист ехал по средней полосе и начал съезжать с кольца в сторону Станиславского и въехал мне в заднюю левую дверь. Аварком сказал, что я права, при оформлении сотрудник полиции тоже сказал, что я права, но вчера на разборе меня сделали виновницей».
Так называемые кольца сейчас у нас являются перекрестками, соответственно, съезд, то есть поворот направо водители должны выполнять из крайнего правого ряда, если нет дополнительной разметки и знаков движения по полосам. Понятно, что на наших больших кольцах люди съезжают по нескольким рядам, но в случае ДТП виновником обычно становится тот, кто левее.
Пункт 8.5 ПДД: перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
— Таксист виноват, он съезжал с кольца, а значит, перестраивался. Она ехала по своей полосе движения, не перестраивалась, — считает руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
— Скорее всего, водитель автомобиля, который ехал правее, не должен быть виноват, он делал всё верно. Но единственный случай, в котором водитель справа мог быть виноват, это место удара, указанное водителями на схеме.
Ну что тут рекомендовать водителям? В очередной раз — если уж вы съезжаете с кольца с левого или среднего рядов, ну покрутите головой лишний раз, посмотрите, не догоняет ли вас автомобиль справа.
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