Официально. Как сообщила старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирску Анна Варнавская, 30 августа в 23:40 по адресу ул. Широкая, 1/1 столкнулись автомобили KIA Rio под управлением водителя 1979 г. р . и Nissan под управлением водителя 2000 г. р . На KIA нанесены опознавательные знаки такси. Столкновение оформлено как ДТП с материальным ущербом.

Вот обзорная фотография ГИБДД с места происшествия (см. выше). Видно, что Nissan сместился левее и находится далеко не в правом ряду, а почти перед KIA. Как рассказала в паблике «АСТ-54» сама девушка на Nissan, «таксист ехал по средней полосе и начал съезжать с кольца в сторону Станиславского и въехал мне в заднюю левую дверь. Аварком сказал, что я права, при оформлении сотрудник полиции тоже сказал, что я права, но вчера на разборе меня сделали виновницей».

Так называемые кольца сейчас у нас являются перекрестками, соответственно, съезд, то есть поворот направо водители должны выполнять из крайнего правого ряда, если нет дополнительной разметки и знаков движения по полосам. Понятно, что на наших больших кольцах люди съезжают по нескольким рядам, но в случае ДТП виновником обычно становится тот, кто левее.