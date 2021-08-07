Странное ДТП на мошковской трассе: грузовик врезался в минивэн на обочине без аварийного знака. Специально или нет?

В рубрике «Куда ты рулишь?» разбираем новое происшествие на трассе с участием грузовика: фургон Hyundai врезался в легковой автомобиль, стоявший на обочине в запрещенном месте без аварийного знака. Непонятно, почему водитель грузовика не смог объехать легковушку, ведь было светло и сухо, место хорошо просматривалось. Подробнее о ДТП — в нашем материале.



Мошковский район, трасса Р-255, участок дороги неподалеку от села Вороново. Регистратор стоит в кабине грузовика — вот он заезжает на участок с ограждениями по обеим сторонам. Проезжая часть и обочина узкие. В кадре появляется минивэн Toyota Nadia — машина частично стоит на обочине, частично на дороге — грузовик, не меняя скорости и курса, врезается в легковушку. Смотрите видео: