Странное ДТП на мошковской трассе: грузовик врезался в минивэн на обочине без аварийного знака. Специально или нет?

В рубрике «Куда ты рулишь?» разбираем новое происшествие на трассе с участием грузовика: фургон Hyundai врезался в легковой автомобиль, стоявший на обочине в запрещенном месте без аварийного знака. Непонятно, почему водитель грузовика не смог объехать легковушку, ведь было светло и сухо, место хорошо просматривалось. Подробнее о ДТП — в нашем материале.
Мошковский район, трасса Р-255, участок дороги неподалеку от села Вороново. Регистратор стоит в кабине грузовика — вот он заезжает на участок с ограждениями по обеим сторонам. Проезжая часть и обочина узкие. В кадре появляется минивэн Toyota Nadia — машина частично стоит на обочине, частично на дороге — грузовик, не меняя скорости и курса, врезается в легковушку. Смотрите видео:
Официально. Как рассказала инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД по Новосибирской области Инна Якобчук, водитель Toyota Nadia 1970 года рождения в 06:30 утра остановился на проезжей части на
Вот только на записи никакого знака аварийной остановки мы не наблюдаем — а это уже серьезная вина водителя легковушки. Хорошо хоть он включил аварийную сигнализацию, но это, как видим, не помогло. Непонятно, почему водитель грузовика не смог избежать столкновения: уснул, был ослеплен, думал, что проскочит и так?
— Я бы сделала вину обоюдной, так как вина водителя «Тойоты» очевидна, знак аварийной остановки вне территории населенного пункта должен быть выставлен за 30 метров до автомобиля, также должна быть включена аварийная сигнализация. Но в то же время водитель грузовика, согласно
Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Не выставить знак на таком сложном и узком участке — это, конечно, беспечный поступок. Всегда в случае поломки водители должны выставлять знак, и не за 3 метра до автомобиля (как это делают некоторые, не включая мозг), а как положено — расстояние не менее 15 метров в населенном пункте и не менее 30 метров на трассе, чтобы вас успели заметить.