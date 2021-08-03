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На месте бывшего автовокзала на Красном проспекте в Новосибирске открылся автосалон — кто им владеет

У компании оказалось несколько собственников

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Автосалон на Красном проспекте работает несколько месяцев

Автосалон на Красном проспекте работает несколько месяцев

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Территорию бывшего автовокзала в Новосибирске занял автосалон

На месте старого автовокзала на Красном проспекте в Новосибирске заработал автосалон «АВТО РЕАЛ» — машины выставили там, где были автобусные платформы.

Как сообщили в компании, салон работает на месте бывшего автовокзала уже три месяца. До этого салон располагался на Инской, 3.

На территории несколько десятков автомобилей

На территории несколько десятков автомобилей

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По данным «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в июне 2017 года. Виды деятельности: торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля автомобильными деталями, дилерская деятельность. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей.

Директор ООО «АВТО РЕАЛ» — Давыдов Денис Николаевич. Он является одним из учредителей организации, его доля в уставном капитале — 20%. До салона был директором ООО «Комфорт» — компании, которая занималась розничной торговлей. Также он управлял компанией «СТРОЙ ТРЕЙД», которая занималась оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и сантехникой.

Кроме Дениса Давыдова у компании еще три учредителя: доля 26,67% — у Вадима Волкова (также является директором ООО «РЕНТАСИБ», которое занимается арендой и лизингом легковых автомобилей, и ООО «ДМ» — торговля розничными продуктами). Та же доля — у Сергея Зайцева (учредитель тех же компаний, что и Вадим Волков). Долей 26,66% владеет Александр Ермакович, который является также директором ООО «ЕвроСплав» (торговля твердым топливом).

По данным «Контур.Фокус», в 2020 году среднее число работников было таким же, что и у компаний без сотрудников: ни одного или один сотрудник, являющийся руководителем. Балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов на конец 2020 года равна нулю.

Организация не инициировала арбитражные производства, не участвовала в госзакупках, не заключала договоры залога движимого имущества, в ЕГРЮЛ и основных реестрах нет сведений о полученных лицензиях, говорится в экспресс-отчете о компании в системе «Контур.Фокус».

В «Рекомендациях» экспресс-отчета сказано, что в открытых официальных источниках недостаточно информации, позволяющей сделать вывод о компании. В случае заключения договоров с компанией на условиях предоплаты второй стороне рекомендуют убедиться в том, что компания имеет возможность исполнения работ / оказания услуг. Например, затребовать копии документов, подтверждающих наличие производственных мощностей, имущества и квалифицированных кадров, наличие лицензий и т. п. Кроме того, следует обратить внимание на возможность реального исполнения договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара (выполнение работ, оказание услуг).

Автовокзал переехал с Красного проспекта в апреле прошлого года. Зданием на Красном проспекте, 4 владеют муниципалитет и еще десятки собственников. Оно портит вид города, но пока сделать с ним ничего не могут. Мэр назвал «печальной» перспективу недостроенного автовокзала.

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