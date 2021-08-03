На месте бывшего автовокзала на Красном проспекте в Новосибирске открылся автосалон — кто им владеет

На месте старого автовокзала на Красном проспекте в Новосибирске заработал автосалон «АВТО РЕАЛ» — машины выставили там, где были автобусные платформы.



Как сообщили в компании, салон работает на месте бывшего автовокзала уже три месяца. До этого салон располагался на Инской, 3.