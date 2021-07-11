Захватчики парковок. Что устраивают жильцы во дворах со своими цепочками и как девушка на BMW X6 гоняет инвалидов

В свежем, 235-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: перекрытые входы и инвалидные места, самодельные парковки с цепочками и стихийная парковка возле бара. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Девушка-водитель и BMW с красивыми номерами перекрыли парковку для инвалидов и вход в магазин «Добрянка», — пишет читательница Марианна (фото выше).
— По адресу Гоголя, 182 организовали парковку на газоне, и никому нет дела, — жалуются жители.
Почему бы так не встать, тротуар-то больно широкий.
— Перекрыл проход пешеходам при наличии мест до и после. Военная, 9, — сообщает Лев.
Трава еще живая, но ей недолго осталось.
— У «Бахетле» на Кирова парковка на газоне. Залазят только внедорожники, — рассказывают очевидцы.
Если есть запрещающий знак, значит что? Правильно, встаем на тротуар.
— Прямо сейчас напротив бара «Том Ям» на Красном проспекте, — информирует другой читатель, Лев.
— Вот такой товарищ стоял около «Авиценны» на Димитрова. Скромно в уголочке, видимо, по его мнению. Правда, одновременно и на тротуаре, и на газоне, — говорят наши читатели.
— Парковка на тротуаре на площади Ленина, — недовольны пешеходы.