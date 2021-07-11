Захватчики парковок. Что устраивают жильцы во дворах со своими цепочками и как девушка на BMW X6 гоняет инвалидов

В свежем, 235-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: перекрытые входы и инвалидные места, самодельные парковки с цепочками и стихийная парковка возле бара. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .

— Девушка-водитель и BMW с красивыми номерами перекрыли парковку для инвалидов и вход в магазин «Добрянка», — пишет читательница Марианна (фото выше).