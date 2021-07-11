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Тема дняПереехали в Калининград. Какие там цены на жилье?

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Захватчики парковок. Что устраивают жильцы во дворах со своими цепочками и как девушка на BMW X6 гоняет инвалидов

Очередная подборка фото с нарушениями в Новосибирске

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Инвалидам тут делать нечего

Инвалидам тут делать нечего

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В свежем, 235-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: перекрытые входы и инвалидные места, самодельные парковки с цепочками и стихийная парковка возле бара. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Девушка-водитель и BMW с красивыми номерами перекрыли парковку для инвалидов и вход в магазин «Добрянка», — пишет читательница Марианна (фото выше).

Огородили себе место цепочками

Огородили себе место цепочками

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— По адресу Гоголя, 182 организовали парковку на газоне, и никому нет дела, — жалуются жители.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Почему бы так не встать, тротуар-то больно широкий.

Перегородил проход людям

Перегородил проход людям

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— Перекрыл проход пешеходам при наличии мест до и после. Военная, 9, — сообщает Лев.

Заехал на газон

Заехал на газон

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Трава еще живая, но ей недолго осталось.

«Крузер» на убитом газоне

«Крузер» на убитом газоне

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— У «Бахетле» на Кирова парковка на газоне. Залазят только внедорожники, — рассказывают очевидцы.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Если есть запрещающий знак, значит что? Правильно, встаем на тротуар.

Возле бара всегда ажиотаж

Возле бара всегда ажиотаж

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— Прямо сейчас напротив бара «Том Ям» на Красном проспекте, — информирует другой читатель, Лев.

Нашел-таки себе местечко

Нашел-таки себе местечко

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— Вот такой товарищ стоял около «Авиценны» на Димитрова. Скромно в уголочке, видимо, по его мнению. Правда, одновременно и на тротуаре, и на газоне, — говорят наши читатели.

На тротуаре в самом центре

На тротуаре в самом центре

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— Парковка на тротуаре на площади Ленина, — недовольны пешеходы.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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