В России началась охота на авто с армянскими номерами: хотели сэкономить, а теперь разорятся на штрафах и пошлинах

Как рассказала супруга Дмитрия, машину они купили полтора года назад и без каких-либо проблем пересекли границу России. У таможни никаких вопросов к Макарову тогда не возникло.

Владельца машины также возмутило то, что сотрудники ГИБДД передали его документы третьим лицам (сотрудникам таможни). Макаров считает, что это незаконно. Сотрудница таможни отказалась возвращать документы, заявив, что их забирали полицейские, они же и должны возвращать.

В нижегородском Управлении ГИБДД NN.RU эту ситуацию комментировать отказались. Там заявили, что вопрос находится в компетенции таможенной службы.

Разобраться на месте с таможенниками у Макарова не получилось. Его машину отправили на склад временного хранения. Сейчас автовладелец намерен доказывать свою невиновность. Юристы, с которыми побеседовал NN.RU, полагают, что вернуть авто без уплаты крупных пошлин не удастся.

Сейчас по стране передвигаются сотни тысяч автомобилей с армянскими номерами. Часто ими владеют граждане РФ, которые специально ездят в соседнюю страну для их покупки. Причина одна — там они стоят значительно меньше.