В России началась охота на авто с армянскими номерами: хотели сэкономить, а теперь разорятся на штрафах и пошлинах

Скандал с изъятием автомобиля с армянскими регистрационными знаками у многодетной семьи из Арзамаса разгорелся в Нижнем Новгороде. Споры из-за правомерности действий таможни и сотрудников ГИБДД продолжались шесть часов, но в итоге транспортное средство переместили на склад временного хранения. Об этом сообщает телеканал «Кстати». Журналисты NN.RU выясняют все обстоятельства.
До этого претензий к хозяину машины не было
Владелец авто с армянскими номерами, гражданин РФ Дмитрий Макаров, с супругой и тремя детьми был остановлен сотрудниками ГИБДД. Он передал документы полицейским для проверки. В этот же момент у машины появились таможенники в штатском, а документы Макарова были переданы им. Вернуть их водителю они отказались и начали процедуру изъятия транспортного средства, заявив, что сейчас проходит рейд по машинам с иностранными номерами. По их словам, хозяин авто не уплатил необходимые пошлины и пользуется машиной незаконно.
Как рассказала супруга Дмитрия, машину они купили полтора года назад и без каких-либо проблем пересекли границу России. У таможни никаких вопросов к Макарову тогда не возникло.
Владельца машины также возмутило то, что сотрудники ГИБДД передали его документы третьим лицам (сотрудникам таможни). Макаров считает, что это незаконно. Сотрудница таможни отказалась возвращать документы, заявив, что их забирали полицейские, они же и должны возвращать.
В нижегородском Управлении ГИБДД NN.RU эту ситуацию комментировать отказались. Там заявили, что вопрос находится в компетенции таможенной службы.
Разобраться на месте с таможенниками у Макарова не получилось. Его машину отправили на склад временного хранения. Сейчас автовладелец намерен доказывать свою невиновность. Юристы, с которыми побеседовал NN.RU, полагают, что вернуть авто без уплаты крупных пошлин не удастся.
Сейчас по стране передвигаются сотни тысяч автомобилей с армянскими номерами. Часто ими владеют граждане РФ, которые специально ездят в соседнюю страну для их покупки. Причина одна — там они стоят значительно меньше.
Почему автомобили с армянским учетом так популярны в России?
Секрет кроется в низких ценах на авто в Армении из-за таможенных пошлин. Несмотря на вхождение Армении в Евразийский экономический союз, у этой страны пока остались отличия от российской таможенной системы с высокими платежами, особенно на «непроходные» по нашему законодательству экземпляры старше пяти лет.
Таким образом, растаможка хита армянских продаж десятилетней давности, минивэна Toyota Alphard (именно такой приобрел Макаров) из Японии с мотором 2.4, обойдется в $1300 или 96,5 тысячи в рублях, а у нас — более чем в $14000, что эквивалентно 1,04 млн рублей.
Похожая ситуация и с экономией на расходах при дальнейшем содержании. Полис ОСАГО обойдется в те же деньги, что и автомобиль с российским учетом. А вот если ежегодный налог, например, на мощный Chevrolet Camaro составит около 48 тысяч рублей, то в Ереване — вдвое меньше. Кроме того, в России налог не зависит от возраста автомобиля, а в Армении — чем старше машина, тем он меньше (после пяти и до десяти лет снижается на 10% ежегодно).
Другой бонус — армянские номера не считывают российские дорожные камеры, то есть штрафов с них водителю присылать не могут. За неоплату парковки тоже не оштрафуют: просто у наших контролирующих органов нет доступа к базе регистрационных знаков Республики Армения.
Еще один нюанс: Армения — единственный член ЕАЭС (куда также входят Белоруссия, Казахстан и Киргизия), законодательство которого официально позволяет гражданину России стать полноправным владельцем автомобиля и поставить его на учет на себя с армянскими номерами.
Почему владельцев машин с армянскими номерами начали преследовать?
При всех описанных достоинствах, согласно приложению 2 к решению совета ЕЭК от 20.12.2017
Зарегистрированные на территории Республики Армения автомобили могут временно ввозиться на территории других государств — членов Союза без уплаты таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов только лицами, постоянно проживающими в Республике Армения.
Как это работает на практике?
Чтобы ситуация стала понятнее, для NN.RU законодательные нормы Таможенного союза разъяснил автоюрист Сергей Кузин:
— Все покупатели машин с армянскими номерами в Армении и ввозящие их в Россию для постоянного пользования по действующему законодательству Таможенного союза обязаны доплатить разницу в пошлинах двух разных государств.
По словам Кузина, владельцы таких машин часто апеллируют тем, что их никто не заставлял этого делать: пересекли границу без проблем, ни у кого вопросов не возникло и доплатить не просили. Однако это их законодательная обязанность.
— Граждане РФ, которые задумывают покупку таких машин, руководствуются принципами экономии и изначально пытаются найти лазейку в системе. Вполне логично, что система будет пытаться эти лазейки закрыть.
Юрист считает, что в этой ситуации в нашей стране опять начали действовать с конца: сначала заключили международное соглашение, не продумав норм регулирования правовых аспектов жизни при действии этого договора, а внутренние ведомства теперь вынуждены ломать голову, как действовать с новыми нормами.
— По-человечески жертв таких обстоятельств жалко. Наверняка продавец в Армении убедил их, что всё будет хорошо и никаких доплат не потребуется. Так сказать, воспользовался конкурентным преимуществом в цене.
По мнению Кузина, для более широкой общественности это важные прецеденты.
— Очень плохо, что это стали делать только сейчас. Дело в том, что авто на номерах других государств выпадают из правового поля российского законодательства. Если водитель этого автомобиля станет виновником аварии или собьет человека, найти и привлечь его к ответственности будет очень сложно.
Кузин рекомендует перед подобными покупками тщательно самостоятельно или с юристами изучать вопрос, а уже после этого принимать такие решения, которые могут привести к законодательным последствиям. Сейчас таможенники и другие структуры довольно открыты и охотно отвечают на вопросы граждан, достаточно обратиться и уточнить.