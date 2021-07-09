Наивный вопрос: почему современные кроссоверы такие страшные?

В работе автожурналиста всегда наступает тот пикантный момент, когда представитель марки спрашивает, мол, как вам дизайн нашей новинки. И ты ищешь слова, чтобы не обидеть: ну, мол, ничего так, свеженько... А сам думаешь: «Что за винегрет, ей-богу...»
Хуже всего дело обстоит с самым быстрорастущим классом — кроссоверами (также внедорожниками). Я не могу избавиться от чувства, будто четыре из пяти полноприводников выглядят или слишком громоздко, или пресыщено, или вычурно. Чаще всего проблема касается оформления их «фронтонов», на которые дизайнеры громоздят надгробия радиаторных решеток, кратеры противотуманок, хитрогнутые «улыбки» и замороченную оптику, от одного взгляда на которую начинается морская болезнь. Кроссоверы всё больше напоминают хищных насекомых или огромных рыб с раззявленными пастями. Чтобы никого не обидеть, привожу в пример разные марки: как видите, проблема универсальная и смахивает на всемирный заговор. Что отчасти верно.
Дело совсем не в слабых дизайнерах и даже не в пандемии безвкусия. Нынешние автостилисты стали заложниками требований, которые предъявляют специалисты по безопасности. При чём здесь это?
Вы, вероятно, знаете, что во время краш-тестов помимо прочего оценивается безопасность при наезде на пешехода: для этого автомобиль обстреливают расчлененным манекеном, детали которого летят под определенными углами, имитируя контакт реального пешехода с машиной (иногда используют и полноценные манекены). Накопленный за 20 лет опыт таких тестов в 2012 году оформился в директиву Евросоюза ECE R127.00, которая определяет правила пешеходного краш-теста и обязывает производителей делать конструкцию передка по определенным лекалам.
Выполнить пешеходные требования проще создателям низких машин: так, в рейтинге EuroNCAP в хорошистах по безопасности для пешеходов в основном легковые машины: Mazda MX-5, Volkswagen Arteon, Mercedes-Benz A-Class, BMW
Куда сложнее разработчикам кроссоверов, бампера которых изначально выше, а лобовые стёкла установлены под более крутым углом. Безопасность пешеходов зависит от десятков параметров, но в целом правила такие: линию бампера лучше опустить, чтобы удар приходился не выше колена, а капот, наоборот, поднять. Капот — элемент деформируемый и хорошо поглощает энергию удара, что особенно важно для снижения травм головы, но для этого под ним должен быть зазор до жестких деталей двигателя. В идеале — 10 сантиметров.
В общем, дизайнеры зачастую ограничены «кирпичом» передка, размеры которого им задали специалисты по безопасности, и выбор небогат: использовать этот безразмерный фасад для придания автомобилю импозантности (Toyota Land Cruiser 300) или скрасить поверхность множеством мелких элементов (Citroen C3 Picasso). Вероятно, есть и масса других соображений, но общий тренд таков: передки кроссоверов становятся всё более массивными и потому вычурными. Что интересно, опасения на этот счет высказывались еще десять лет назад, когда пешеходная безопасность оформлялась в нормативы и правила.
Так что прежде чем закидывать очередной кроссовер тухлыми помидорами, вспомните, что несуразный дизайн его передка, возможно, спасет кому-то жизнь.
На днях мы проверили, насколько проходит новый Renault Duster с вариатором и турбомотором. Взгляните хотя бы на фотографии — они в каком-то смысле говорящие. Цены на автомобили снова выросли с 1 июля, и, увы, это тренд. В августе нас ожидает отвязка техосмотра от ОСАГО, и вот чем это грозит автомобилистам.