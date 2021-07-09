Наивный вопрос: почему современные кроссоверы такие страшные?

Хуже всего дело обстоит с самым быстрорастущим классом — кроссоверами (также внедорожниками). Я не могу избавиться от чувства, будто четыре из пяти полноприводников выглядят или слишком громоздко, или пресыщено, или вычурно. Чаще всего проблема касается оформления их «фронтонов», на которые дизайнеры громоздят надгробия радиаторных решеток, кратеры противотуманок, хитрогнутые «улыбки» и замороченную оптику, от одного взгляда на которую начинается морская болезнь. Кроссоверы всё больше напоминают хищных насекомых или огромных рыб с раззявленными пастями. Чтобы никого не обидеть, привожу в пример разные марки: как видите, проблема универсальная и смахивает на всемирный заговор. Что отчасти верно.