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Наивный вопрос: почему современные кроссоверы такие страшные?

Причина вполне конкретна и связана отнюдь не с бездарностью дизайнеров

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На заглавный снимок поставим Nissan Pathfinder, но это не значит, что проблема касается только его

На заглавный снимок поставим Nissan Pathfinder, но это не значит, что проблема касается только его

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В работе автожурналиста всегда наступает тот пикантный момент, когда представитель марки спрашивает, мол, как вам дизайн нашей новинки. И ты ищешь слова, чтобы не обидеть: ну, мол, ничего так, свеженько... А сам думаешь: «Что за винегрет, ей-богу...»

Я питаю слабость к марке Citroen, в том числе благодаря ее дизайнерам, но обновленный кроссовер C3 Aircross смотрится так, словно две красивые машины надели одну на другую

Я питаю слабость к марке Citroen, в том числе благодаря ее дизайнерам, но обновленный кроссовер C3 Aircross смотрится так, словно две красивые машины надели одну на другую

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Хуже всего дело обстоит с самым быстрорастущим классом — кроссоверами (также внедорожниками). Я не могу избавиться от чувства, будто четыре из пяти полноприводников выглядят или слишком громоздко, или пресыщено, или вычурно. Чаще всего проблема касается оформления их «фронтонов», на которые дизайнеры громоздят надгробия радиаторных решеток, кратеры противотуманок, хитрогнутые «улыбки» и замороченную оптику, от одного взгляда на которую начинается морская болезнь. Кроссоверы всё больше напоминают хищных насекомых или огромных рыб с раззявленными пастями. Чтобы никого не обидеть, привожу в пример разные марки: как видите, проблема универсальная и смахивает на всемирный заговор. Что отчасти верно.

Toyota 4Runner напоминает мне дружеский шарж на саму себя

Toyota 4Runner напоминает мне дружеский шарж на саму себя

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Популярная в России Toyota RAV4 — для чего ей этот «двойной подбородок»?

Популярная в России Toyota RAV4 — для чего ей этот «двойной подбородок»?

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Hyundai Palisade: меня лично напрягает эта китовья брутальность

Hyundai Palisade: меня лично напрягает эта китовья брутальность

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BMW X7 ознаменовал переход марки на переразмеренные «ноздри», что оценили далеко не все поклонники марки

BMW X7 ознаменовал переход марки на переразмеренные «ноздри», что оценили далеко не все поклонники марки

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Отвлекаясь от темы кроссоверов — на BMW <nobr class="_">7-й</nobr> серии они смотрятся еще страннее

Отвлекаясь от темы кроссоверов — на BMW 7-й серии они смотрятся еще страннее

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Volkswagen Touareg довольно стильный, но его передок кажется чрезмерно усложненным

Volkswagen Touareg довольно стильный, но его передок кажется чрезмерно усложненным

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Концепт-кар Audi: выглядит экзотично и по-своему привлекательно, но кажется, будто решетка радиатора съехала вниз

Концепт-кар Audi: выглядит экзотично и по-своему привлекательно, но кажется, будто решетка радиатора съехала вниз

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Mitsubishi Pajero Sport тоже имеет свой стиль, но любители принципа «гениальное — просто» всё равно разочарованы: больно много украшений

Mitsubishi Pajero Sport тоже имеет свой стиль, но любители принципа «гениальное — просто» всё равно разочарованы: больно много украшений

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Окей, Great Wall иконой стиля не является, но всё же: для чего делать решетку такой несуразно большой?

Окей, Great Wall иконой стиля не является, но всё же: для чего делать решетку такой несуразно большой?

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Дело совсем не в слабых дизайнерах и даже не в пандемии безвкусия. Нынешние автостилисты стали заложниками требований, которые предъявляют специалисты по безопасности. При чём здесь это?

Вы, вероятно, знаете, что во время краш-тестов помимо прочего оценивается безопасность при наезде на пешехода: для этого автомобиль обстреливают расчлененным манекеном, детали которого летят под определенными углами, имитируя контакт реального пешехода с машиной (иногда используют и полноценные манекены). Накопленный за 20 лет опыт таких тестов в 2012 году оформился в директиву Евросоюза ECE R127.00, которая определяет правила пешеходного краш-теста и обязывает производителей делать конструкцию передка по определенным лекалам.

Выполнить пешеходные требования проще создателям низких машин: так, в рейтинге EuroNCAP в хорошистах по безопасности для пешеходов в основном легковые машины: Mazda MX-5, Volkswagen Arteon, Mercedes-Benz A-Class, BMW 4-й серии, Honda Jazz и так далее. Это объяснимо: низкий уровень бампера и пологие лобовые стёкла смягчают урон пешеходов.

Toyota Hilux — нечастый пример высокого автомобиля с хорошим рейтингом безопасности пешеходов. Ее двухъярусный передок и высокий капот — одна из причин

Toyota Hilux — нечастый пример высокого автомобиля с хорошим рейтингом безопасности пешеходов. Ее двухъярусный передок и высокий капот — одна из причин

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Куда сложнее разработчикам кроссоверов, бампера которых изначально выше, а лобовые стёкла установлены под более крутым углом. Безопасность пешеходов зависит от десятков параметров, но в целом правила такие: линию бампера лучше опустить, чтобы удар приходился не выше колена, а капот, наоборот, поднять. Капот — элемент деформируемый и хорошо поглощает энергию удара, что особенно важно для снижения травм головы, но для этого под ним должен быть зазор до жестких деталей двигателя. В идеале — 10 сантиметров.

Вот пример автомобиля с низким передком и высоким рейтингом безопасности пешеходов — Citroen C6. Но чтобы добиться этого, пришлось ставить пиропатроны, которые поднимают капот при столкновении. Система использовалась еще рядом производителей (например, Jaguar), но в массы не пошла — дорого

Вот пример автомобиля с низким передком и высоким рейтингом безопасности пешеходов — Citroen C6. Но чтобы добиться этого, пришлось ставить пиропатроны, которые поднимают капот при столкновении. Система использовалась еще рядом производителей (например, Jaguar), но в массы не пошла — дорого

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Передок обновленного Mitsubishi L200 выглядит слегка карикатурным, но инженеры подняли линию капота на <nobr class="_">40 мм</nobr>, и дизайнерам пришлось реагировать

Передок обновленного Mitsubishi L200 выглядит слегка карикатурным, но инженеры подняли линию капота на 40 мм, и дизайнерам пришлось реагировать

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Взгляните, насколько спокойнее L200 середины нулевых: он не красавец, но не так навязчив. Но есть нюанс: в те годы он был аутсайдером по безопасности для пешеходов, но через десять лет выбился в хорошисты, в том числе благодаря задиранию линии капота

Взгляните, насколько спокойнее L200 середины нулевых: он не красавец, но не так навязчив. Но есть нюанс: в те годы он был аутсайдером по безопасности для пешеходов, но через десять лет выбился в хорошисты, в том числе благодаря задиранию линии капота

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В общем, дизайнеры зачастую ограничены «кирпичом» передка, размеры которого им задали специалисты по безопасности, и выбор небогат: использовать этот безразмерный фасад для придания автомобилю импозантности (Toyota Land Cruiser 300) или скрасить поверхность множеством мелких элементов (Citroen C3 Picasso). Вероятно, есть и масса других соображений, но общий тренд таков: передки кроссоверов становятся всё более массивными и потому вычурными. Что интересно, опасения на этот счет высказывались еще десять лет назад, когда пешеходная безопасность оформлялась в нормативы и правила.

При выходе нового Land Cuiser 300 в Toyota решили превратить лимон в лимонад и акцентировали массивный передок, придав машине еще большую импозантность. Увидишь в зеркале заднего вида — решишь, что фура

При выходе нового Land Cuiser 300 в Toyota решили превратить лимон в лимонад и акцентировали массивный передок, придав машине еще большую импозантность. Увидишь в зеркале заднего вида — решишь, что фура

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Так что прежде чем закидывать очередной кроссовер тухлыми помидорами, вспомните, что несуразный дизайн его передка, возможно, спасет кому-то жизнь.

На днях мы проверили, насколько проходит новый Renault Duster с вариатором и турбомотором. Взгляните хотя бы на фотографии — они в каком-то смысле говорящие. Цены на автомобили снова выросли с 1 июля, и, увы, это тренд. В августе нас ожидает отвязка техосмотра от ОСАГО, и вот чем это грозит автомобилистам.

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