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Цветные КАМАЗы и интересные багги: что еще увидел фотограф НГС на ралли «Шёлковый путь». 21 снимок

Ради этой гонки спортсмены из Италии и Франции приехали в Омск

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В прошлом году «Шёлковый путь» отменили из-за пандемии, а этим летом он прошел в усеченном формате

В прошлом году «Шёлковый путь» отменили из-за пандемии, а этим летом он прошел в усеченном формате

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Фотограф НГС стал свидетелем ралли-рейда «Шёлковый путь» на Алтае

Во вторник 6 июля, в Горно-Алтайске завершился крупнейший в мире ралли-рейд «Шёлковый путь». В этом году гонка прошла в усеченном режиме по территории России с 1 по 6 июля. Наш фотограф Александр Ощепков побывал на ралли и посмотрел, как мощные КАМАЗы и маленькие багги преодолевают пыльные дороги, реки и каменистые ущелья.

Изначально маршрут гонки лежал от Омска до Улан-Батора в Монголии. Однако из-за высокой заболеваемости коронавирусом и вспышки бубонной чумы монгольскую часть гонки отменили. Так, участники ехали от Омска до Новосибирска, затем в Горно-Алтайск, оттуда в село Кош-Агач и затем возвращались в Горно-Алтайск. Длина пяти спецучастков гонки составила 650 километров с учетом лиазонов (участков трассы, которая проходит по дорогам общего пользования), машины проехали почти 3500 километров.

«Шёлковый путь» в этом году впервые получил статус этапа чемпионата мира по ралли-рейдам FIA

«Шёлковый путь» в этом году впервые получил статус этапа чемпионата мира по ралли-рейдам FIA

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При этом участники из России были вынуждены подчиняться требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете флага и гимна России, выступая под белым флагом и аббревиатурой MFR — Федерации мотоциклетного спорта России

При этом участники из России были вынуждены подчиняться требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете флага и гимна России, выступая под белым флагом и аббревиатурой MFR — Федерации мотоциклетного спорта России

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Впрочем, российских команд на гонке было немного. Всего на ралли приехали команды из более 40 стран, в том числе из Италии и Франции

Впрочем, российских команд на гонке было немного. Всего на ралли приехали команды из более 40 стран, в том числе из Италии и Франции

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Гонка проходит в категории «внедорожники», «грузовики», SSV, «мотоциклы/квадроциклы»

Гонка проходит в категории «внедорожники», «грузовики», SSV, «мотоциклы/квадроциклы»

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Для участников гонки есть условия: возраст от 18 лет, специальные права и лицензия

Для участников гонки есть условия: возраст от 18 лет, специальные права и лицензия

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Участие в гонке платное и стартует от 6 тысяч евро. Для разных машин стоимость варьируется

Участие в гонке платное и стартует от 6 тысяч евро. Для разных машин стоимость варьируется

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При этом если экипаж гонки на 100% женский, участие бесплатное

При этом если экипаж гонки на 100% женский, участие бесплатное

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Маршрут ралли проходил через жилые деревни: в этих местах действовал специальный скоростной режим — не более <nobr class="_">40 км/ч</nobr>

Маршрут ралли проходил через жилые деревни: в этих местах действовал специальный скоростной режим — не более 40 км/ч

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За гонкой с интересом наблюдали местные жители

За гонкой с интересом наблюдали местные жители

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Участник на багги — легковом автомобиле высокой проходимости для езды по бездорожью

Участник на багги — легковом автомобиле высокой проходимости для езды по бездорожью

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Счастливые участники гонки не скрывают эмоций

Счастливые участники гонки не скрывают эмоций

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Стоимость участия предусматривает техобслуживание машин

Стоимость участия предусматривает техобслуживание машин

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Но на некоторых остановках участники ремонтировали машины сами

Но на некоторых остановках участники ремонтировали машины сами

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На ралли были участники из разных стран, например из Франции

На ралли были участники из разных стран, например из Франции

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Водители вызывали интерес полицейских

Водители вызывали интерес полицейских

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«Шёлковый путь» проходит с 2009 года. Тогда мероприятие состоялось по инициативе президентов России, Туркменистана и Казахстана

«Шёлковый путь» проходит с 2009 года. Тогда мероприятие состоялось по инициативе президентов России, Туркменистана и Казахстана

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Гонщиков встречают в месте завершения спецучастка

Гонщиков встречают в месте завершения спецучастка

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Некоторым участникам пришлось сойти с дистанции из-за технических проблем

Некоторым участникам пришлось сойти с дистанции из-за технических проблем

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Церемония награждения победителей была красочной

Церемония награждения победителей была красочной

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Победители получают кубки и призовые деньги, однако размер выигрыша на сайте ралли не указан

Победители получают кубки и призовые деньги, однако размер выигрыша на сайте ралли не указан

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В 2019 году участники «Шёлкового пути» проезжали через Новосибирск. Здесь можно посмотреть, как это было.

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ралли«Шёлковый путь»
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