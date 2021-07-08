Цветные КАМАЗы и интересные багги: что еще увидел фотограф НГС на ралли «Шёлковый путь». 21 снимок

Во вторник 6 июля, в Горно-Алтайске завершился крупнейший в мире ралли-рейд «Шёлковый путь». В этом году гонка прошла в усеченном режиме по территории России с 1 по 6 июля. Наш фотограф Александр Ощепков побывал на ралли и посмотрел, как мощные КАМАЗы и маленькие багги преодолевают пыльные дороги, реки и каменистые ущелья.

Изначально маршрут гонки лежал от Омска до Улан-Батора в Монголии. Однако из-за высокой заболеваемости коронавирусом и вспышки бубонной чумы монгольскую часть гонки отменили. Так, участники ехали от Омска до Новосибирска, затем в Горно-Алтайск, оттуда в село Кош-Агач и затем возвращались в Горно-Алтайск. Длина пяти спецучастков гонки составила 650 километров с учетом лиазонов (участков трассы, которая проходит по дорогам общего пользования), машины проехали почти 3500 километров.