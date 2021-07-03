Из-за бубонной чумы ралли-рейд «Шёлковый путь» отменили в Монголии — что говорят организаторы

Монгольская часть ралли-рейда «Шёлковый путь» отменяется. К такому решению пришли организаторы мероприятия из-за предупреждения главы штаба по ведению и контролю COVID-протокола ралли Дениса Проценко в открытом письме.
В письме врач сообщил, что гонка по территории Монголии должна быть остановлена из-за резкой вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и выявления случаев бубонной чумы в ряде аймаков Западной Монголии.
Затем глава оргкомитета ралли-рейда «Шёлковый путь» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил об отмене части гонки, запланированной на территории Монголии.
— В связи со сложной эпидемической ситуацией после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли. По предложению Дениса Проценко в качестве жеста доброй воли дирекцией мероприятия будут переданы монгольской стороне средства индивидуальной защиты и оборудование для организации лабораторий по COVID-19 на территории Монголии, — передал слова Чернышенко сайт Sportbox.ru.
При этом он отметил, что российский этап ралли пройдет в полном объеме, как и планировалось изначально.
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