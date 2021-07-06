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Путь карьериста: разбираемся, топовый Renault Duster — это гламурный пузотер или почти внедорожник

Как он показал себя на «американских горках» и асфальтовых петлях

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Из салона такие качели выглядят страшновато

Из салона такие качели выглядят страшновато

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В Renault как-то обиделись на меня за то, что во время видеотеста я называл их новый Duster кроссовером. В компании акцентируют внимание на его нивовском просвете и электронных блокировках дифференциалов, я же вижу муфту привода задней оси, характерную как раз для кроссоверов. При этом вижу я ее буквально, потому что тестовый Duster завис в пикантной позе, вывесив одно из задних колес на высоту победного стяга. И это — топовая комплектация автомобиля с турбомотором и вариатором, рассчитанная на новую для «Дастера» аудиторию, поэтому мне предстоит разобраться, чего в ней больше: маркетингового гипноза или реальной функциональности.

Выглядит как последствия неудачного прыжка. Но так и задумано: ни один Duster не пострадал

Выглядит как последствия неудачного прыжка. Но так и задумано: ни один Duster не пострадал

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Пригубив тормозами буксующее колесо, Duster снимается с мели, пронося бампер в паре сантиметров над грунтом. Бывший угольный карьер Кондуки под Тулой морщинист, как подмышки динозавра, и предлагает косогоры и рытвины на любой вкус. Duster здесь размашисто перекладывается с борта на борт и временами жалуется на грубости «нижним парктроником» — тем, что хрипит под днищем, когда обнуляется запас просвета. Но пусть он порой и хрипит, но всё же едет по трассе, которая явно круче среднестатистического маршрута для кроссоверов. В трезвом уме я бы сюда не поехал. В нетрезвом тем более.

Вот так выглядел тестовый полигон с высоты — это карьер Кондуки, где когда-то добывали уголь (Тульская область)

Вот так выглядел тестовый полигон с высоты — это карьер Кондуки, где когда-то добывали уголь (Тульская область)

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В грязи важен не только тип привода, но и шины, поэтому Duster на резине all terrain (AT), а тем более mud terrain (MT) едет заметно лучше, чем на шоссейках

В грязи важен не только тип привода, но и шины, поэтому Duster на резине all terrain (AT), а тем более mud terrain (MT) едет заметно лучше, чем на шоссейках

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Впрочем, называть «Дастер» именно внедорожником я бы не стал: привод задних колес через автоматическую муфту без преднатяга имеет свои ограничения. Поэтому, например, на грязевом маршруте длиной несколько километров, когда колеса похожи на гребные винты, полный привод с тремя дифференциалами предпочтительнее. Да и просвет в 210 мм — это рекорд именно по меркам кроссоверов, не внедорожников. Я думаю, и сам Duster не рвется получить титул оффроудера, потому что среди оных он будет в числе догоняющих, зато по меркам кроссоверов действительно вундеркинд. Что за удовольствие ехать на нем по грунтовке, когда рядом есть ориентиры в виде других паркетников, что еле плетутся там, где Duster летит как кавалерист от степного пожара. То есть быстро, но с видимой непринужденностью.

За нами ехало несколько местных отдыхающих на паркетниках, но сунуться на этот склон рискнул только подъехавший кроссовый мотоцикл и «Дастеры»

За нами ехало несколько местных отдыхающих на паркетниках, но сунуться на этот склон рискнул только подъехавший кроссовый мотоцикл и «Дастеры»

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Диагонального вывешивания он не боится: система стабилизации подтормаживает буксующие колеса, причем весьма незаметно. Но если буксовать слишком отчаянно, запахнет колодками

Диагонального вывешивания он не боится: система стабилизации подтормаживает буксующие колеса, причем весьма незаметно. Но если буксовать слишком отчаянно, запахнет колодками

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Подобные склоны не выглядят серьезными препятствиями: Duster утюжит их в оба направления. Правда, заехать по мокрой глине можно или с хорошего разгона, или на очень правильных шинах

Подобные склоны не выглядят серьезными препятствиями: Duster утюжит их в оба направления. Правда, заехать по мокрой глине можно или с хорошего разгона, или на очень правильных шинах

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Длинноходные подвески имеют хорошую энергоемкость, поэтому кое-где можно штурмовать ухабы с наскоку

Длинноходные подвески имеют хорошую энергоемкость, поэтому кое-где можно штурмовать ухабы с наскоку

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Разблокированный гидротрансформатор делает реакции на газ смягченными, что удобно на бездорожье (но приводит к повышенному расходу топлива)

Разблокированный гидротрансформатор делает реакции на газ смягченными, что удобно на бездорожье (но приводит к повышенному расходу топлива)

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Угол въезда Duster — 30 градусов, то есть на уровне иных внедорожников. Угол съезда — 34 градуса (не путать с уклоном, который может преодолевать автомобиль)

Угол въезда Duster — 30 градусов, то есть на уровне иных внедорожников. Угол съезда — 34 градуса (не путать с уклоном, который может преодолевать автомобиль)

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В новом поколении Duster сохранил все двигатели, включая оба атмосферника и турбодизель, но добавил к ним новую комбинацию: с бензиновым турбомотором 150 TCe (1,3 л, 150 л. с.), вариатором CVT8 японской фирмы Jatco — она и была предметом нашего интереса. Стоит такой автомобиль около 1,5 миллиона рублей и метит в новую для «Дастера» аудиторию: не в тех непритязательных рыбачков, что измеряют качество машины литражом багажника и ходами подвесок, но и в более массовых покупателей, которые видят в кроссоверах автомобили для города и путешествий, а не только для оффроуда. При этом намеренной девальвации внедорожных свойств не случилось. Для покупателей топовых версий проходимость Duster является, вероятно, даже избыточной, но идет как бы на правах бонуса.

Вместо четырехступенчатого гидромеханического автомата у нового Duster — клиноременный вариатор Jatco

Вместо четырехступенчатого гидромеханического автомата у нового Duster — клиноременный вариатор Jatco

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Комбинация 1,3-литрового турбодвигателя 150 TCe с вариатором CVT8 дебютировала два года назад на Renault Arkana, а чуть позже ее получил обновленный Renault Kaptur. То есть пересадка сердца «Дастеру» была сравнительно безболезненной, хотя и отозвалась болью у любителей его первородной простоты, ведь у настоящих рыбачков слова «турбо» и «вариатор» являются ругательными и рождают в душе массу фобий. Мы расспросили специалистов Renault по поводу надежности этой комбинации, и они предсказуемо заявили, что она также крепка, как прилагаемое к ней шасси. Турбомотор, например, работает на бензине АИ-92, и навигация автомобиля, отыскивая заправку, выводит на экран цены именно «девяносто второго». Попутно в Renault ссылаются на ресурсный тест издания «За рулем», которое испытывало данную комбинацию на «Аркане» и не выявило особенных проблем. Сам вариатор CVT8, помимо «Дастера», «Каптюра» и «Арканы», ставится на Mitsubishi ASX, Eclipse Cross и Outlander, а также Nissan Qashqai и X-Trail. То есть сравнительно компактный Duster ему вроде как тем более по зубам, точнее, по шкивам. Так ли это — покажет практика, но пока Renault декларирует отсутствие каких-либо проблем с 20 тысячами «Аркан» и «Каптюров», проданных за последние два года.

Версия с вариатором — самая динамичная из всей линейки

Версия с вариатором — самая динамичная из всей линейки

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Сам по себе вариатор CVT8 имеет увеличенный на 17% силовой диапазон (отношение передаточного числа высшей и низшей ступеней). Это улучшает баланс между тяговитостью и экономичностью, к тому же внутреннее трение самой коробки снизилось на 40%. Для мягкости работы вариатор снабжен демпфером крутильных колебаний, а для надежности — масляным радиатором. Перегрев «варика» возможен, но не столько на бездорожье, сколько при езде с максимальными нагрузками (скажем, буксировка в гору прицепа на режиме максимальной мощности). Защита от этого двухступенчатая: сначала коробка осадит водителя словом и уже затем включит аварийный режим. Примерно так же, кстати, устроена и защита муфты от перегрева.

Прелести Duster не всегда очевидны на асфальте, но на таких вот грунтовках он расцветает — его стихия

Прелести Duster не всегда очевидны на асфальте, но на таких вот грунтовках он расцветает — его стихия

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Специально для Duster изменили режим работы гидротрансформатора, который у вариатора CVT8 отвечает за старт с места и движение на малом ходу, а по мере разгона блокируется, передавая эстафету клиноременной части. Так вот, при включении режима 4WD Lock скорость блокировки гидротрансформатора возрастает с 12 до 45 км/час. По бездорожью Duster двигается за счет гидравлической связи двигателя и трансмиссии, сглаживая удары судьбы и обеспечивая более плавное и напористое дозирование тяги. Эффект ощущается: если в московских пробках настройки педали газа и вариатора показались резковатыми, то при включении режима 4WD Lock реакции смягчаются и требуют некоторой размашистости движений.

В Renault считают, что вариатор не снижает проходимости автомобиля, но чисто субъективно с механикой чувствуешь себя увереннее

В Renault считают, что вариатор не снижает проходимости автомобиля, но чисто субъективно с механикой чувствуешь себя увереннее

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Кстати, вариатор — это единственный вариант «автомата» для Duster после отправки на пенсию старой и весьма проблемной четырехступенчатой гидромеханики, берущей начало от пресловутой коробки DP0. И, что интересно, по динамике разгона именно вариаторный Duster самый быстрый — 10,4 секунды до 100 км/час, что лучше даже, чем у двухлитрового автомобиля на «палке». Впрочем, исключительных впечатлений от ускорения нет: динамика равномерная и без явных подхватов. Впрочем, и без эффекта бензопилы — если утопить педаль в пол, включится так называемый режим D-Step, который не дает двигателю зависать на постоянных оборотах, имитируя множество мелко нашинкованных передачек. Не то чтобы очень задорно, но удобно для обгонов — ускорения Duster хорошо прогнозируются.

Второе поколение Renault Duster появилось в России в начале этого года

Второе поколение Renault Duster появилось в России в начале этого года

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В остальном это всё тот же Duster II, который является глубокой эволюцией предыдущей модели. Он сохранил большинство ее плюсов и сгладил ряд шероховатостей, большинство из которых касались оформления салона, эргономики и оснащенности. Помимо нового интерьера, Duster получил ряд необычных опций, например систему Renault Connect, которая позволяет заводить автомобиль и управлять его климатической установкой со смартфона. Пять лет назад Duster освоил заводской автозапуск с брелока, теперь же расширил функционал до управления через GSM-модуль, работа которого оплачена на три года вперед. Что ж, неплохо: такой системой гордится и гораздо более дорогой Hyundai Tucson нового поколения.

Duster II рулится лучше предшественника, но всё же самым точным и азартным кроссовером его не назовешь: скажем, Skoda Karoq на асфальте интереснее. Но и дороже

Duster II рулится лучше предшественника, но всё же самым точным и азартным кроссовером его не назовешь: скажем, Skoda Karoq на асфальте интереснее. Но и дороже

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Турбомотор 150 TCe доступен и с механической шестиступенчатой коробкой передач (от 1,389 миллиона рублей), но вряд ли такая версия будет популярна, потому что 2-литровый атмосферный Duster на 40 тысяч дешевле. Он обеспечивает сравнимую динамику разгона, но проигрывает по экономичности порядка 2 литров на 100 км в городском режиме, при этом привычнее и заслужил хорошую репутацию с точки зрения надежности.

Поэтому, если уж выбирать бензиновый турбо-Duster, то с автоматической трансмиссией. В самой компании такой автомобиль видят конкурентам другим кроссоверам В/С-класса во главе с Hyundai Creta. Стоимость начинается от 1,449 миллиона рублей за версию Drive, в которой есть кондиционер, круиз-контроль, легкосплавные диски, фронтальные и боковые подушки безопасности, система стабилизации, аудиосистема, подогрев сидений и лобового стекла и так далее — в общем, весь комплект для безбедной жизни. Для сравнения: полноприводный Hyundai Creta с автоматом и 150-сильным мотором при чуть лучшем оснащении (например, у него есть климат-контроль) обойдется почти на 100 тысяч дороже, а обновленная Creta, которая выходит на рынок в эти дни, в такой версии и вовсе стоит более 1,65 миллиона рублей.

Интерьер нового Duster (на фото — версия с механикой)

Интерьер нового Duster (на фото — версия с механикой)

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Селектор вариатора

Селектор вариатора

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Сенсорный экран позволяет выводить данные о поездке, информацию с магнитолы, системы навигации или камеры заднего вида. Но его чувствительность не слишком высока: иногда приходится тыкать повторно

Сенсорный экран позволяет выводить данные о поездке, информацию с магнитолы, системы навигации или камеры заднего вида. Но его чувствительность не слишком высока: иногда приходится тыкать повторно

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Несмотря на попытку Renault сблизиться с «Кретой», дистанция между моделями сохраняется: француз по-прежнему более проходим, чуть крупнее и предлагает полный привод во всех версиях, кроме двух самых дешевых. Creta же лучше соответствует представлениям о городском кроссовере тех, кто пересаживается с легковушки: это касается и оформления салона, и ощущений от управляемости. Впрочем, раньше пропасть между ними была сильнее — Duster хоть и летал по грунтовкам, но летал лоукостером. Теперь же в нем есть намеки на шик и лоск.

Вариаторные Duster предлагаются и в богатой версии Style по цене от 1,509 миллиона рублей. В списке оборудования появляется частичная кожаная отделка, мультируль, парктроник и камера заднего вида, мультимедийная система EasyLink с 8-дюймовым дисплеем, датчики дождя и света, подогрев руля, 17-дюймовые колеса и так далее. Плюс — систему RenaultConnect, которая позволит дистанционно запустить двигатель или проверить, закрыты ли двери.

Главная идея топовых версий Duster — больше комфорта при той же проходимости

Главная идея топовых версий Duster — больше комфорта при той же проходимости

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Сражение «Дастера» и «Креты» продолжается уже пять лет, и сейчас значительный перевес на стороне корейца: за первые пять месяцев 2021 года разница в продажах двукратная. В этом году субординация может измениться: Renault вывела новое поколение Duster, а Hyundai — обновленную Creta, которая постарается отбиться от мегаполисных притязаний «Дастера». Впрочем, какой-то кусочек рынка он у нее откусит, ведь если раньше француз был автомобилем преимущественно мужским, рыбацким, деревенским, то вариаторные версии — это фифти-фифти. Как ни крути, а карьерный рост.

Тест-драйв проходил в окрестностях Тулы, и ниже — небольшая фотогалерея тамошних красот.

Весной на рынок вышла обновленная Lada Largus с симпатичным лицом. Чуть раньше дизайнеры АВТОВАЗа попытались вдохнуть новую жизнь во внедорожник Lada Niva. А Mazda заменила легковую «трешку» на кроссовер, построенный на той же платформе.

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