Путь карьериста: разбираемся, топовый Renault Duster — это гламурный пузотер или почти внедорожник

Комбинация 1,3-литрового турбодвигателя 150 TCe с вариатором CVT8 дебютировала два года назад на Renault Arkana, а чуть позже ее получил обновленный Renault Kaptur. То есть пересадка сердца «Дастеру» была сравнительно безболезненной, хотя и отозвалась болью у любителей его первородной простоты, ведь у настоящих рыбачков слова «турбо» и «вариатор» являются ругательными и рождают в душе массу фобий. Мы расспросили специалистов Renault по поводу надежности этой комбинации, и они предсказуемо заявили, что она также крепка, как прилагаемое к ней шасси. Турбомотор, например, работает на бензине АИ-92, и навигация автомобиля, отыскивая заправку, выводит на экран цены именно «девяносто второго». Попутно в Renault ссылаются на ресурсный тест издания «За рулем», которое испытывало данную комбинацию на «Аркане» и не выявило особенных проблем. Сам вариатор CVT8, помимо «Дастера», «Каптюра» и «Арканы», ставится на Mitsubishi ASX, Eclipse Cross и Outlander, а также Nissan Qashqai и X-Trail. То есть сравнительно компактный Duster ему вроде как тем более по зубам, точнее, по шкивам. Так ли это — покажет практика, но пока Renault декларирует отсутствие каких-либо проблем с 20 тысячами «Аркан» и «Каптюров», проданных за последние два года.