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Для камер, фиксирующих нарушения ПДД, установят единые правила

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

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Авторы закона считают, что он снизит количество неоправданно начисленных штрафов

Авторы закона считают, что он снизит количество неоправданно начисленных штрафов

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В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий единые требования к автоматическим дорожным фото- и видеокамерам и правилам их применения. В нем прописаны нормы размещения камер, их обозначения и информирования о местах размещения. Будет установлен и порядок обработки, хранения и направления в уполномоченный орган информации об административных правонарушениях.

— Сейчас камеры фиксируют нарушения ПДД автоматически, после чего штраф назначается в упрощенном порядке, то есть постановление гражданин получает в электронном виде через портал «Госуслуги». Практика показала, что такие камеры дают регулярные сбои, люди часто оспаривают штрафы, потому что зафиксированные нарушения не соответствуют действительности, — отметил один из авторов законодательной инициативы первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. — Документ позволит выработать единый подход к установке камер и фиксации нарушений и снизит количество неоправданно начисленных штрафов.

Авторы законопроекта говорят, что сбои в работе камер затрудняют работу контрольно-надзорных органов и вызывают недовольство граждан, поскольку водители вынуждены обжаловать вынесенные в отношении них постановления. Сроки рассмотрения законопроекта пока неизвестны, но правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже дала на документ положительный отзыв.

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