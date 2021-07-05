Эксперимент. Покупаем ОСАГО без техосмотра — получится ли и чем это грозит

Закон об отмене предъявления техосмотра при покупке ОСАГО принят, но на самом деле он еще не работает — вступит в силу 22 августа 2021 года. То есть пока еще полисы продают при условии, что имеется действующий техосмотр, но мы попробуем купить страховку и без диагностической карты. В офисе нам ее не продадут, поэтому покупаем электронный полис.

Начинаем с «Росгосстраха». Идем на сайт в раздел ОСАГО и заполняем данные — ФИО, модель машины, госномер, номера документов. Предлагает он заполнить и номер техосмотра, но мы просто оставляем поле пустым — система это разрешает и начинает расчет цены. Но в какой-то момент возникает «необъяснимая ошибка» и все мои заполненные данные накрываются тазом — да, не круто.