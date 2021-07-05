Эксперимент. Покупаем ОСАГО без техосмотра — получится ли и чем это грозит

Недавно Госдума приняла в окончательном чтении «Закон об отмене необходимости техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО ». Многие годы страховые полисы выдавали только при наличии карты техосмотра, под конец всё это свелось к простому формализму — люди покупали диагностическую карту за 700 рублей без проверки машины и в этом же месте оформляли ОСАГО. Теперь депутаты решили, что прежняя привязка полиса к техосмотру избыточна, при этом сам техосмотр не отменяется, как многие могли бы подумать. Итак, проверим — купим ОСАГО без техосмотра, узнаем, чем это грозит, заодно проверим, как подорожали полисы за год.
Закон об отмене предъявления техосмотра при покупке ОСАГО принят, но на самом деле он еще не работает — вступит в силу 22 августа 2021 года. То есть пока еще полисы продают при условии, что имеется действующий техосмотр, но мы попробуем купить страховку и без диагностической карты. В офисе нам ее не продадут, поэтому покупаем электронный полис.
Начинаем с «Росгосстраха». Идем на сайт в раздел ОСАГО и заполняем данные — ФИО, модель машины, госномер, номера документов. Предлагает он заполнить и номер техосмотра, но мы просто оставляем поле пустым — система это разрешает и начинает расчет цены. Но в какой-то момент возникает «необъяснимая ошибка» и все мои заполненные данные накрываются тазом — да, не круто.
Попробуем с «АльфаСтрахованием» — всё те же действия, поле с номером диагностической карты является обязательным для заполнения. Но я ввожу в него совершенно случайные 15 цифр — и, о чудо, договор на ОСАГО сформирован, полису присвоен номер, он готов, осталось только оплатить — и страховка была бы у меня в кармане. Вот вам и техосмотр.
Еще один страховщик — «Военно-страховая компания». Здесь система также просит ввести номер диагностической карты, но есть галочка «не получен ответ по проверке» — можно это поле не заполнять. Вносим другие данные, рассчитываем цену и, пожалуйста, договор и полис готовы, платите денежку — и вы со страховкой.
Ну ладно, в гостях хорошо, а дома лучше — я просто продлю полис в своем «Ингосстрахе». Данные уже все заполнены, достаточно только нажать на кнопочку «оплатить». Номер карты техосмотра система не спрашивает (на самом деле техосмотр у меня есть). Оплачиваю и получаю свой заветный розовенький полис ОСАГО.
Так что получается, можно уже сейчас купить ОСАГО без техосмотра, а после 22 августа сам бог велел так делать? Не торопитесь радоваться: дело в том, что страховщики полис-то вам продадут, а вот платить при ДТП, если у вас нет техосмотра, не будут.
— Без техосмотра ОСАГО сейчас не оформляется. Если нет техосмотра, то это сказывается на страховом случае: в случае, когда при ДТП вы будете виноваты, то мы пострадавшему сумму заплатим, а с вас эту сумму взыщем потом в судебном порядке, — объясняют в службе поддержки «Ингосстраха».
— Если автовладелец не проходит технический осмотр, не предоставляет диагностическую карту, полис продолжает действовать, но если произойдет страховой случай и вы будете виновником ДТП, то может быть выставлено требование заплатить страховой компании всю сумму, регресс, — подтверждают в «АльфаСтраховании».
— На момент наступления страхового случая компания может запросить у вас информацию о диагностической карте, если вы не сможете ее предоставить, то это может служить прямым поводом для отказа. В любой момент компания может попросить у вас информацию о карте, она должна быть на руках, — добавляют в «Военно-страховой компании».
Мало того: отсутствие техосмотра является и будет являться административным правонарушением — вас могут наказать сотрудники ГИБДД, если не покажете им карту. С 1 марта 2022 года штраф за это планируется повысить до 2000 рублей. Зато есть приятные новости для водителей со стажем, которые ездят без аварий. После последних реформ ОСАГО и введения индивидуальных коэффициентов было обещано, что для хороших парней страховка будет дешеветь — и вроде это действительно работает.
К примеру, в прошлом году у меня полис стоил 6452 рубля, а в этом — уже 6022 рубля, между прочим, 430 рублей на дороге не валяются. Система пересчитала мне базовую ставку с 4942 до 4913 рублей, уменьшила повышающий КТ (территориальный коэффициент) с 1,7 до 1,63 и снизила КВС (коэффициент возраст-стаж) с 0,96 до 0,94. Подробнее о том, как формируются коэффициенты для ОСАГО, читайте тут.
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