Автохамы недели: умелец парковаться посреди дороги и хамство от владельцев «Лексуса» 222 и «Мерседеса» 999

В свежем, 234-м, выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: многострадальные новосибирские газоны, перегороженные проходы и редкостный умелец стоять посреди дороги. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .

Почему бы на «Лексусе» не встать и не подавить остатки травы?

— В районе Нарымского квартала, Д. Ковальчук, 238, — уточняет читательница Елена (фото выше).