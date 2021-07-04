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Автохамы недели: умелец парковаться посреди дороги и хамство от владельцев «Лексуса» 222 и «Мерседеса» 999

Обзор нарушений правил парковки за последнюю неделю

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Стоянка на траве

Стоянка на траве

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В свежем, 234-м, выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: многострадальные новосибирские газоны, перегороженные проходы и редкостный умелец стоять посреди дороги. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Почему бы на «Лексусе» не встать и не подавить остатки травы?

— В районе Нарымского квартала, Д. Ковальчук, 238, — уточняет читательница Елена (фото выше).

Перегородил проход людям

Перегородил проход людям

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— Просто перекрыл пешеходный проход, — пишет нам читатель Максим.

Стоянка поближе к зданию

Стоянка поближе к зданию

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Еще один красавчик на «Мерседесе». Поближе, поближе к входу.

Расположился посреди тротуара

Расположился посреди тротуара

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— Сказочный чудак на Горького, — пишет читатель Константин.

Двойное нарушение на Советской

Двойное нарушение на Советской

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Кривая «Мазда» растележилась и на траве, и на тротуаре в самом центре — редкое свинство.

Почему бы не встать посреди дороги

Почему бы не встать посреди дороги

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— На Маркса, остановка в сторону Студенческой. Видимо, человек не понимает, что справа от него много места. Все автобусы и маршрутки подъезжают, бибикают, потом объезжают, — рассказывает Варвара.

Стоянка под запрещающим знаком

Стоянка под запрещающим знаком

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— Парковка под знаком и вблизи пешеходного перехода, — сообщают наши читатели.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Припарковался и глазом не моргнул. Такие люди даже не понимают, что они делают что-то не так, — возмущается Александр.

«Газель» на уничтоженном газоне

«Газель» на уничтоженном газоне

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— Многострадальные остатки газона на Перевозчикова, — комментирует читательница Елена.

Стоянка в зоне перехода

Стоянка в зоне перехода

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— Хам на «зебре», — недовольны очевидцы.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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