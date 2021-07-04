Автохамы недели: умелец парковаться посреди дороги и хамство от владельцев «Лексуса» 222 и «Мерседеса» 999

В свежем,
Почему бы на «Лексусе» не встать и не подавить остатки травы?
— В районе Нарымского квартала, Д. Ковальчук, 238, — уточняет читательница Елена (фото выше).
— Просто перекрыл пешеходный проход, — пишет нам читатель Максим.
Еще один красавчик на «Мерседесе». Поближе, поближе к входу.
— Сказочный чудак на Горького, — пишет читатель Константин.
Кривая «Мазда» растележилась и на траве, и на тротуаре в самом центре — редкое свинство.
— На Маркса, остановка в сторону Студенческой. Видимо, человек не понимает, что справа от него много места. Все автобусы и маршрутки подъезжают, бибикают, потом объезжают, — рассказывает Варвара.
— Парковка под знаком и вблизи пешеходного перехода, — сообщают наши читатели.
— Припарковался и глазом не моргнул. Такие люди даже не понимают, что они делают что-то не так, — возмущается Александр.
— Многострадальные остатки газона на Перевозчикова, — комментирует читательница Елена.
— Хам на «зебре», — недовольны очевидцы.