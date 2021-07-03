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Черный BMW таранит «Тойоту» на Вокзальной магистрали. Смотрим, к чему приводят спешка и езда не по тем рядам

Курсы автомобилей пересеклись из-за спешки и игнорирования знаков движения по полосам

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После удара BMW закрутило на дороге

После удара BMW закрутило на дороге

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В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня авария на Вокзальной магистрали — седан BMW, предположительно, проехал прямо по ряду, предназначенному только для поворота налево, и протаранил машину, поворачивающую из соседнего ряда. К чему приводят спешка (в надежде проскочить перекресток до красного света) и игнорирование знаков движения по полосам — подробнее в нашем материале.

Пересечение Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова, картинка с видеорегистратора мотоциклиста, который едет со стороны Димитровского моста. По магистрали со стороны площади Ленина движутся черный седан BMW и белый седан Toyota. Судя по первым кадрам ролика, водитель BMW мчится по крайнему левому ряду (он только для поворота налево) с намерением проехать перекресток прямо. Возможно, он торопится поскорее проскочить, поскольку скоро загорится красный свет. Водитель Toyota тоже торопится, но ему надо повернуть налево (разрешенный для него маневр) — происходит ДТП, смотрите видео.

В этом месте на Вокзальной магистрали знаки движения по полосам установлены следующим образом: правый ряд — направо и прямо, второй ряд — только прямо, третий — прямо и налево, четвертый (левый) — только налево. Если Toyota поворачивала с третьего ряда, нарушения в этом нет, а вот ехать прямо по ряду, предназначенному только для поворота, да еще в такой спешке — конечно же, неразумно.

Четыре знака движения по полосам

Четыре знака движения по полосам

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— Водитель BMW двигался прямо с нарушением действия знака 4.1.3 «Движение налево», в результате чего произошло столкновение с белым автомобилем, водитель которого предпринимал маневр поворота налево согласно знаку 4.1.5 «Движение прямо или налево». Статья КоАП РФ 12.16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

КоАП РФ п. 2 ст. 12.16 «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей».

Пункт 1.3 ПДД. «Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки».

Много ли в Новосибирске ездят не по знакам, не по тем рядам? Не сказать, что повально, но действительно очень много — это считается «легеньким» нарушением. Очевидцы в соцсетях сообщают, что на том месте на Вокзальной магистрали регулярно проносятся прямо по левому ряду. Добропорядочным водителям остается только пытаться контролировать, что там происходит в соседнем ряду, не ломанется ли другой водитель прямо или направо/налево вопреки знакам — и не всегда за этим реально уследить.

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ДТПКуда ты рулишь?ПДД
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