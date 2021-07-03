Черный BMW таранит «Тойоту» на Вокзальной магистрали. Смотрим, к чему приводят спешка и езда не по тем рядам

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня авария на Вокзальной магистрали — седан BMW, предположительно, проехал прямо по ряду, предназначенному только для поворота налево, и протаранил машину, поворачивающую из соседнего ряда. К чему приводят спешка (в надежде проскочить перекресток до красного света) и игнорирование знаков движения по полосам — подробнее в нашем материале.

Пересечение Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова, картинка с видеорегистратора мотоциклиста, который едет со стороны Димитровского моста. По магистрали со стороны площади Ленина движутся черный седан BMW и белый седан Toyota. Судя по первым кадрам ролика, водитель BMW мчится по крайнему левому ряду (он только для поворота налево) с намерением проехать перекресток прямо. Возможно, он торопится поскорее проскочить, поскольку скоро загорится красный свет. Водитель Toyota тоже торопится, но ему надо повернуть налево (разрешенный для него маневр) — происходит ДТП, смотрите видео.