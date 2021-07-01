В России ужесточили наказание за езду в нетрезвом виде

Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде.
Штрафовать будут на сумму от 300 до 500 тысяч рублей (вместо 200–300 тысяч), а тюремный срок за повторное нарушение увеличивается с двух до трех лет. Соответствующие изменения внесены в ст. 264–1 УК РФ.
Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы и принудительные работы до трех лет. Также нарушителей начнут лишать права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет.