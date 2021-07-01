УАЗ здесь не стояло: как любитель «Патриотов» отсудил двойную компенсацию за капризный внедорожник

В июне 2021 года суд встал на сторону владельца «УАЗ-Патриот» Дмитрия, обязав «Ульяновский автомобильный завод» выплатить своему клиенту более 1,6 миллиона рублей — почти вдвое больше покупной цены внедорожника в 2018 году. Мы разобрались, что послужило причиной для столь крупного иска. И главное, как удалось не только вернуть потраченные деньги, но остаться в плюсе.
«Патриот» новый, но двухлетний
Сам Дмитрий живет в Челябинске и является давним поклонником автомобилей «УАЗ-Патриот», сменил уже несколько таких машин и посвятил им свой видеоблог. В 2018 году он купил очередной «Патриот» и был готов прощать ему мелкие недостатки.
— На тот момент «Патриот» в нужной мне комплектации стоил 998 тысяч рублей, но мне предложили машину без пробега, выпущенную в 2016 году со скидкой 100 тысяч рублей, то есть за 898 тысяч, — рассказывает он. — По словам менеджера, машина просто стояла два года на складе, то есть я вроде как был ее первым владельцем.
Позже у Дмитрия появились сомнения насчет новизны автомобиля:
— Сразу я не обратил внимания, но потом заметил, что сильно залапан руль, на крыше салона глина, перекошена передняя панель моторного отсека (телевизор), а к пробегу 5 тысяч километров вылетел синхронизатор второй передачи: он тупо сгорел, а сама шестерня оказалась черной, — вспоминает автомобилист. — Это было похоже на следствие жесткой эксплуатации, которой я на тот момент машину не подвергал.
Вопрос о том, был ли автомобиль новым или подержанным, судом не рассматривался, поэтому установить его реальное состояние на тот момент сложно. Представители дилера компании, «УАЗ-Автотехобслуживание», настаивают, что машина была без пробега. Это же следует из договора купли-продажи и гарантийной книжки, в которой указано, что трехлетняя гарантия на автомобиль отсчитывается с даты продажи — 7 июня 2018 года.
«Патриот» зациклило на поломках
Впервые Дмитрий обратился в дилерский центр с жалобами на поломки полгода спустя после покупки, но вскоре эта практика стала регулярной. УАЗ ломался будто по графику, и, по словам автовладельца, за два года возникло около 30 неисправностей.
— Обычно клиенты судятся с дилерскими центрами из-за одной-двух поломок, а Дмитрий пришел ко мне с целой пачкой заказ-нарядов, — добавляет юрист Наталья Усова, представлявшая интересы Дмитрия в суде.
Автомобилю заменили мультимедийную систему, бензонасос, один из подшипников, ступицу колеса, синхронизатор, радиатор (дважды), парктроник и камеру заднего вида, карданные валы заднего, а позже переднего моста, шарнир поворотного кулака, переднюю дверь, фары (дважды)... При этом Дмитрий продолжал жаловаться на биение, стук в коробке передач и скрипы на торможении, вероятно, из-за поломки карданного вала. Но в очередном ремонте дилер отказал.
Наталья Усова рассказывает, что после этого Дмитрий обратился к ней:
— Поводом стала очередная проблема с машиной. И если многочисленные предыдущие неисправности устранялись бесплатно, то повторную поломку карданного вала сервис устранять отказался, сославшись на окончание гарантийного срока, — говорит юрист. — Разумные ссылки собственника на то, что данный узел уже менялся по гарантии недавно, не помогли: в гарантийном ремонте отказали.
Дмитрий пытался решить вопрос в досудебном порядке, направив претензию изготовителю (продавец, ООО «Автотур», к тому моменту самоликвидировался). На заводе нам подтвердили получение такой жалобы:
— ООО «УАЗ» была рассмотрена претензия потребителя, по предоставленным материалам оснований для удовлетворения требований установлено не было, — сообщили в пресс-службе предприятия.
Тогда Дмитрий обратился в суд, который назначил товароведческую экспертизу, подтвердившую множественные производственные дефекты.
— Ключевым моментом является не только наличие большого количества неисправностей, но их повторяющийся характер, а также отказ дилера устранять их после повторного возникновения, — уточняет Наталья Усова.
В решении суда разъясняется, что расторжение договора купли-продажи стало возможным, потому что у автомобиля обнаружился не только существенный, но и неустранимый недостаток — данное условие фигурирует в пункте 5 статьи 19 закона «О защите прав потребителей». Кроме того, повторные дефекты сделали невозможным использовать машину в течение 30 дней в каждый год эксплуатации.
Откуда взялась «двойная компенсация»
При цене «Патриота» 898 тысяч рублей суд обязал автозавод выплатить Дмитрию более 1,6 миллиона. Сумма выросла по ряду причин. Так, за отправную точку суд принял стоимость аналогичного «УАЗ-Патриот» на момент тяжбы, то есть почти 1,3 миллиона рублей. Кроме того, с завода взыскали стоимость дополнительного оборудования (50 тысяч рублей) и технического обслуживания машины у дилера (58 тысяч). Наконец, суд назначил штраф в пользу клиента в 200 тысяч рублей за отказ выполнить требования добровольно. Что интересно, заводу грозили санкции до 634 тысяч рублей (рассчитываются по формуле), но суд уменьшил сумму до упомянутых 200 тысяч, поскольку клиент продолжал пользоваться автомобилем, а дилер всё же проводил многократный гарантийный ремонт машины, то есть не уклонялся от ответственности полностью. Завод также обязали выплатить компенсацию морального вреда — 5 тысяч рублей, 50 тысяч рублей неустойки и еще ряд мелких расходов (эксперт, юридический представитель и так далее). Общая сумма составила 1,612 миллиона рублей.
— Если бы завод внимательно отнесся к досудебной претензии, то сопутствующих штрафов можно было избежать, — заключает Наталья Усова.
В пресс-службе «Ульяновского автомобильного завода» нам ответили, что обжаловать это решение не планируют. По словам Дмитрия, предприятие с ним уже рассчиталось, и он купил себе Lada Vesta Cross. Об УАЗе он всё равно подумывает, но, возможно, уже подержанном — исключительно для бездорожья.
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