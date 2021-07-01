УАЗ здесь не стояло: как любитель «Патриотов» отсудил двойную компенсацию за капризный внедорожник

В июне 2021 года суд встал на сторону владельца «УАЗ-Патриот» Дмитрия, обязав «Ульяновский автомобильный завод» выплатить своему клиенту более 1,6 миллиона рублей — почти вдвое больше покупной цены внедорожника в 2018 году. Мы разобрались, что послужило причиной для столь крупного иска. И главное, как удалось не только вернуть потраченные деньги, но остаться в плюсе.



«Патриот» новый, но двухлетний



Сам Дмитрий живет в Челябинске и является давним поклонником автомобилей «УАЗ-Патриот», сменил уже несколько таких машин и посвятил им свой видеоблог. В 2018 году он купил очередной «Патриот» и был готов прощать ему мелкие недостатки.

