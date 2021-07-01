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Обсценные прайсы: с 1 июля автомобили снова подорожали и стали дефицитом

АВТОВАЗ в четвертый раз за год подкрутил ценники, остальные следуют примеру

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Минимальная цена Lada Granta выросла до 532 тысяч рублей

Минимальная цена Lada Granta выросла до 532 тысяч рублей

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Сегодня начинают действовать новые ценники на автомобили Lada, которые задают минимальную планку на российском авторынке. В частности, самая доступная модель Lada Granta в базовой комплектации подорожала с 520 до 532 тысяч рублей. Для самого АВТОВАЗа это уже четвертая корректировка с начала года, но он не одинок. Рост цен на автомобили подталкивают не только курсы валют (старая история), но и дефицит машин из-за «полупроводникового кризиса». О том, сколько стоят новые модели в июле 2021 года, — в нашем обзоре.

АВТОВАЗ поднял стоимость всего модельного ряда, например, базовая Lada Vesta прибавила с 744 до 759 тысяч рублей, XRAY — еще сильнее (с 707 до 727 тысяч). Подорожали и обе «Нивы», причем цена обновленной версии Travel (бывшая Chevrolet Niva) начинается почти от 800 тысяч рублей, притом что еще зимой, в момент дебюта, она стоила от 750 тысяч рублей. Классическая Lada Niva Legend обойдется теперь минимум в 633 тысячи рублей (+13 тысяч). Скромнее всего цены изменились на Lada Largus, который добавил к базовому прайсу лишь 3 тысячи рублей.

Чтобы смягчить удар, АВТОВАЗ экспериментирует с комплектациями, например, ряд дилеров получили версию Comfort Light, которая, в отличие от обычного «комфорта», не имеет магнитолы и стоит на 11 тысяч дешевле.

Президент АВТОВАЗа Николя Мор, помимо прочего, связал рост цен с удорожанием стали и не исключил дальнейшего распухания прайсов.

— Сегодня мы не в полной мере переложили увеличение стоимости стали для АВТОВАЗа на плечи потребителей, — рассказал глава АВТОВАЗа. — Но мы надеемся, что любое повышение цен останется очень сдержанным. Полностью избежать влияния сырьевых цен на стоимость наших автомобилей мы не можем.

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И АВТОВАЗ — не исключение. Так, с 1 июля выросли цены на автомобили BMW — в среднем на 2%. А большая часть «народных» марок скорректировала цены еще накануне, например, новый Renault Duster подорожал на 13 тысяч, популярные KIA (Rio, Ceed) — на 20 тысяч, Volkswagen Passat — на 51 тысячу, Toyota Corolla — на 34 тысячи, Highlander — на 128 тысяч, и даже российские УАЗы добавили по 15–25 тысяч. В список можно добавить почти все ключевые модели, разница лишь в том, что подорожали они в разное время. Hyundai Solaris 1.6 Comfort, который мы используем для инфографики, еще в мае стоил 991 тысячу, сейчас — 1,021 миллиона рублей.

И хотя от таких цен темнеет в глазах, спрос на машины еще держится, хотя негативная тенденция ощущается всё сильнее. Июньской статистики пока нет, но за первые пять месяцев этого года продано 478 тысяч автомобилей — результат отнюдь не безнадежный. Сравнивать с аналогичным периодом прошлого года бессмысленно — из-за карантина-2020 продажи тогда обрушились, и нынешний рынок показывает чуть ли не полуторакратный рост. Но на фоне, например, относительно спокойных 2018 и 2019 года сейчас продажи сократились на 26–31%.

Renault Duster подорожал неравномерно: некоторые версии стали даже чуть доступнее, но общий тренд всё равно на прибавку

Renault Duster подорожал неравномерно: некоторые версии стали даже чуть доступнее, но общий тренд всё равно на прибавку

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Рост цен и падение рынка — это еще и следствия «полупроводникового кризиса», который затруднил поставки многих моделей и создал некоторый ажиотаж, что позволило дистрибьюторам раскованнее играть с прайсами.

Коммерческий директор группы компаний «Регинас» (Nissan, Hyundai, KIA, Skoda, Toyota) Сергей Попов рассказал нам, что с весны, когда трудности проявились впервые, ситуация не изменилась.

— Да, дефицит отдельных моделей сохраняется, — пояснил он. — Дополнительные ограничения на поставки ряда брендов связаны также с сезонными работами по профилактике и перенастройке оборудования на автозаводах. При этом и проблемы с поставками комплектующих до сих пор не решены.

Полупроводниковая проблема касается в том числе российских производителей, например, летом этого года конвейер остановил АВТОВАЗ.

Что такое «полупроводниковый кризис»? Это глобальное следствие пандемии 2020 года, когда локдауны в азиатских странах нарушили производственный цикл полупроводников, занимающий от полугода и более. В начале 2021 года дефицит микросхем ощутили практически все отрасли, например, Apple отложил выход нового iPhone, Sony снизила ожидания от продаж игровой приставки PS5. Но автопром оказался в наименее выгодном положении, поскольку обеспечивает лишь порядка 10% спроса на микросхемы: в приоритете сейчас IT-компании, более важные для изготовителей микропроцессоров.

Ситуация может обостриться к осени, как в прошлом году, когда весенний спад производства усугубился плановыми остановками заводов летом (корпоративные отпуска). В августе 2020 года, напомним, с дефицитом новых машин столкнулись почти все популярные марки.

Тем не менее автопроизводители продолжают выводить на российский рынок свежие модели, например, летом стартовали продажи абсолютно новой Toyota Land Cruiser 300 и весьма радикального Hyundai Tucson четвертого поколения.

Hyundai Tucson построен на новой платформе и дистанцируется от предшественника даже внешне

Hyundai Tucson построен на новой платформе и дистанцируется от предшественника даже внешне

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И, к сожалению, ценовая шкала опять сместилась вверх: самый дешевый новый автомобиль (Lada Granta) стоит сейчас от 530–750 тысяч рублей. Мы сделали подборку подержанных машин, которые можно купить за сравнимые деньги: среди них есть и кроссоверы, и внедорожники. А за стоимость самой дешевой «Гранты» можно купить даже Mercedes E-класса, хотя и не первой свежести.

А вот обзор кандидатов на роль первого автомобиля в жизни. Кстати, за относительно скромные деньги можно купить кабриолет или родстер. А если вы любите автопутешествия, присмотритесь к домам на колесах.

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