Обсценные прайсы: с 1 июля автомобили снова подорожали и стали дефицитом

АВТОВАЗ поднял стоимость всего модельного ряда, например, базовая Lada Vesta прибавила с 744 до 759 тысяч рублей, XRAY — еще сильнее (с 707 до 727 тысяч). Подорожали и обе «Нивы», причем цена обновленной версии Travel (бывшая Chevrolet Niva) начинается почти от 800 тысяч рублей, притом что еще зимой, в момент дебюта, она стоила от 750 тысяч рублей. Классическая Lada Niva Legend обойдется теперь минимум в 633 тысячи рублей (+13 тысяч). Скромнее всего цены изменились на Lada Largus, который добавил к базовому прайсу лишь 3 тысячи рублей.



Чтобы смягчить удар, АВТОВАЗ экспериментирует с комплектациями, например, ряд дилеров получили версию Comfort Light, которая, в отличие от обычного «комфорта», не имеет магнитолы и стоит на 11 тысяч дешевле.



Президент АВТОВАЗа Николя Мор, помимо прочего, связал рост цен с удорожанием стали и не исключил дальнейшего распухания прайсов.



— Сегодня мы не в полной мере переложили увеличение стоимости стали для АВТОВАЗа на плечи потребителей, — рассказал глава АВТОВАЗа. — Но мы надеемся, что любое повышение цен останется очень сдержанным. Полностью избежать влияния сырьевых цен на стоимость наших автомобилей мы не можем.