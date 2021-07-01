«Японец» на раме в сибирской грязи. Разглядываем новое авто редкой марки

В Новосибирские устроили тест-трайв новому пикапу Isuzu D-Max
На российский рынок вышло третье поколение пикапа Isuzu — это японская марка, известная в сфере грузовой и строительной техники, впрочем, у нее были и есть легковые автомобили. Isuzu D-Max приобрел совершенно другую платформу, модернизированный двигатель, стал оснащенней и приличней в салоне, он всё так же неплохо борется с бездорожьем и имеет высокие показатели грузоподъемности. О достоинствах и недостатках машины — в нашем обзоре.
Isuzu D-Max (предоставлен официальным дилером «Луна Авто»), по сути, остался в прежних размерах и очертаниях, но получил новую раму с усиленными лонжеронами, более жесткий кузов, увеличенную на
3-литровый турбодизель теперь выдает теперь
Что же можно похвалить в новом внедорожнике-пикапе, а что вызывает вопросы?
Двигатель, динамика
Как мы уже отметили, с новым турбодизелем Isuzu D-Max стал поживее и поинтереснее, хорошая тяга возникает уже на низах (максимальный момент в диапазоне 1600–2600 оборотов), отклик на педаль газа легкий, простой и понятный. Автомат не досаждает толчками, споро переключается вверх и вниз без всяких задержек. Еще бы с вибронагруженностью двигателя поработали, на малых оборотах еще ничего, а при выкручивании дизеля возникает такой виброфон, что дребезжат пластиковые панели салона.
Адекватная управляемость
Вот чего от пикапа не ждешь, так это вполне сносной управляемости — тут она появилась. И руль относительно точен и не перетяжелен, и крены терпимые, и характерного «козления» почти нет. Вместе с хорошей тягой на D-Max можно с комфортом перемещаться быстро и с активными перестроениями без ощущения потери контроля над машиной.
Современный интерьер
Салоны у пикапов, как правило, не отличаются ни дизайнерскими изысками, ни качеством материалов. Тут архитектура передней панели вполне соответствует современным тенденциям, интересно оформлен блок климат-контроля, интерьер освежен украшательствами в виде прострочки, металлизированных и глянцевых вставок. А вот качество пластика по-прежнему так себе — добротный, но дубовый и невзрачный материал.
Оснащенность
В топовой версии D-Max предлагает то, чего обычно пикапам не положено. Тут и система контроля полосы движения, и контроль мертвых зон, и адаптивный круиз-контроль, и система автоматического торможения и предупреждения, которая, кстати, реально работает. Ну плюс кожаный салон, кожаный руль, электропривод сидений, парктроники, бесключевой доступ, мультимедиа, 7 подушек безопасности.
Проходимость, бойцовский характер
Как бы ни была архаична схема полного привода Part time, но в тяжелых условиях он работает эффективно и надежно. Вот простейшее упражнение — полностью раскисшая после дождей проселочная дорога, месиво из глины глубиной сантиметров 20. Решаемся сунуться сюда на обычной резине с подключенным передком — D-Max вроде уверенно гребет. Останавливаемся, делаем снимки, обратно поедем задним ходом — развернуться негде. К этому моменту негрязевые шины Dunlop забиваются глиной, и всё — машину начинает разворачивать поперек раскисшей колеи.
Включаем режим 4L с понижайкой, блокируем задний дифференциал и точечными движениями вперед-назад пытаемся выровнять автомобиль. В какой-то момент это удается, но машина отказывается идти по раскисшей и разбитой уже колее. Уж думаю, всё, придется вызывать спасателей, но вместе с D-Max продолжаем пока бороться. И вот его бойцовский характер — по чуть-чуть, вперед-назад, но машина продвигается, не допуская мертвой пробуксовки на месте. В итоге выезжаем — спасибо хорошей тяге и понижающей передаче, позволяющей развить приличную скорость и проскочить с ходу критические места.
Ну а теперь о минусах нашего «проходимца».
Тряская подвеска
Улучшить ездовой комфорт создателям пикапа не удалось: машина здорово вздрагивает и трясется даже на хорошей дороге, чего уж говорить о гравийке. Хотя энергоемкость приличная, пробоев мы не наблюдаем, но от этого не легче: постоянные волны вибрации подвески, прокатывающиеся по кузову, досаждают.
Грузовой кузов
Да, показатели грузоподъемности хороши —
Мультимедийная система
Интерьер у автомобиля неплох, а вот мультимедийная система будто
Кресла
Водительское кресло стоит слишком низко, подушка коротка, при попытке подняться повыше упираешься головой в крышу — ее скат слишком выраженный. Более-менее устроиться в кресле удалось, но полного комфорта достичь не получится, в дальней дороге начнешь уставать.
Цены
Стартовая стоимость пикапа с механической КП —
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