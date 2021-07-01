«Японец» на раме в сибирской грязи. Разглядываем новое авто редкой марки

3-литровый турбодизель теперь выдает теперь 190 л. с. и 450 Н·м крутящего момента благодаря турбине с изменяемой геометрией и повышенным давлением впрыска. Конечно, это пошло на пользу пикапу: он и на трассе поживей, и на бездорожье больше запаса тяги. Автомат по-прежнему 6-ступенчатый гидротрансформаторный, и прежняя архаичная система полного привода Part time с жестко подключаемой передней осью. Хорошо хоть сохранилась понижающая передача и добавилась блокировка заднего дифференциала.

Что же можно похвалить в новом внедорожнике-пикапе, а что вызывает вопросы?



Двигатель, динамика

