1 июля четверг
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 72.72
eur 86.51
Тема дняПутин отвечает на вопросы россиян: онлайн

Все новости

Все новости

«Японец» на раме в сибирской грязи. Разглядываем новое авто редкой марки

На рынок вышло новое поколение пикапа Isuzu D-Max, способного возить тонну груза и справляться с бездорожьем

399
Обсудить

Поделиться

Isuzu D-Max вышел на рынок России

Isuzu D-Max вышел на рынок России

Поделиться

В Новосибирские устроили тест-трайв новому пикапу Isuzu D-Max

На российский рынок вышло третье поколение пикапа Isuzu — это японская марка, известная в сфере грузовой и строительной техники, впрочем, у нее были и есть легковые автомобили. Isuzu D-Max приобрел совершенно другую платформу, модернизированный двигатель, стал оснащенней и приличней в салоне, он всё так же неплохо борется с бездорожьем и имеет высокие показатели грузоподъемности. О достоинствах и недостатках машины — в нашем обзоре.

Длина <nobr class="_">5265 мм</nobr>, ширина <nobr class="_">1870 мм</nobr>

Длина 5265 мм, ширина 1870 мм

Поделиться

Isuzu D-Max (предоставлен официальным дилером «Луна Авто»), по сути, остался в прежних размерах и очертаниях, но получил новую раму с усиленными лонжеронами, более жесткий кузов, увеличенную на 3 см колесную базу и модернизированный двигатель.

Высота <nobr class="_">1790 мм</nobr>, колесная база <nobr class="_">3125 мм</nobr>

Высота 1790 мм, колесная база 3125 мм

Поделиться

3-литровый турбодизель теперь выдает теперь 190 л. с. и 450 Н·м крутящего момента благодаря турбине с изменяемой геометрией и повышенным давлением впрыска. Конечно, это пошло на пользу пикапу: он и на трассе поживей, и на бездорожье больше запаса тяги. Автомат по-прежнему 6-ступенчатый гидротрансформаторный, и прежняя архаичная система полного привода Part time с жестко подключаемой передней осью. Хорошо хоть сохранилась понижающая передача и добавилась блокировка заднего дифференциала.

Что же можно похвалить в новом внедорожнике-пикапе, а что вызывает вопросы?

Двигатель, динамика

Клиренс <nobr class="_">240 мм</nobr>

Клиренс 240 мм

Поделиться

Как мы уже отметили, с новым турбодизелем Isuzu D-Max стал поживее и поинтереснее, хорошая тяга возникает уже на низах (максимальный момент в диапазоне 1600–2600 оборотов), отклик на педаль газа легкий, простой и понятный. Автомат не досаждает толчками, споро переключается вверх и вниз без всяких задержек. Еще бы с вибронагруженностью двигателя поработали, на малых оборотах еще ничего, а при выкручивании дизеля возникает такой виброфон, что дребезжат пластиковые панели салона.

Адекватная управляемость

Снаряженная масса <nobr class="_">2075 кг</nobr>, полная масса <nobr class="_">3100 кг</nobr>

Снаряженная масса 2075 кг, полная масса 3100 кг

Поделиться

Вот чего от пикапа не ждешь, так это вполне сносной управляемости — тут она появилась. И руль относительно точен и не перетяжелен, и крены терпимые, и характерного «козления» почти нет. Вместе с хорошей тягой на D-Max можно с комфортом перемещаться быстро и с активными перестроениями без ощущения потери контроля над машиной.

Современный интерьер

Интерьер приятен, но материалы слабые

Интерьер приятен, но материалы слабые

Поделиться

Салоны у пикапов, как правило, не отличаются ни дизайнерскими изысками, ни качеством материалов. Тут архитектура передней панели вполне соответствует современным тенденциям, интересно оформлен блок климат-контроля, интерьер освежен украшательствами в виде прострочки, металлизированных и глянцевых вставок. А вот качество пластика по-прежнему так себе — добротный, но дубовый и невзрачный материал.

Оснащенность

В топе есть даже система автоматического торможения

В топе есть даже система автоматического торможения

Поделиться

В топовой версии D-Max предлагает то, чего обычно пикапам не положено. Тут и система контроля полосы движения, и контроль мертвых зон, и адаптивный круиз-контроль, и система автоматического торможения и предупреждения, которая, кстати, реально работает. Ну плюс кожаный салон, кожаный руль, электропривод сидений, парктроники, бесключевой доступ, мультимедиа, 7 подушек безопасности.

Проходимость, бойцовский характер

Схема полного привода Part time с подключаемым передком

Схема полного привода Part time с подключаемым передком

Поделиться

Как бы ни была архаична схема полного привода Part time, но в тяжелых условиях он работает эффективно и надежно. Вот простейшее упражнение — полностью раскисшая после дождей проселочная дорога, месиво из глины глубиной сантиметров 20. Решаемся сунуться сюда на обычной резине с подключенным передком — D-Max вроде уверенно гребет. Останавливаемся, делаем снимки, обратно поедем задним ходом — развернуться негде. К этому моменту негрязевые шины Dunlop забиваются глиной, и всё — машину начинает разворачивать поперек раскисшей колеи.

Задействуем понижайку и блокируем задний дифференциал

Задействуем понижайку и блокируем задний дифференциал

Поделиться

Включаем режим 4L с понижайкой, блокируем задний дифференциал и точечными движениями вперед-назад пытаемся выровнять автомобиль. В какой-то момент это удается, но машина отказывается идти по раскисшей и разбитой уже колее. Уж думаю, всё, придется вызывать спасателей, но вместе с D-Max продолжаем пока бороться. И вот его бойцовский характер — по чуть-чуть, вперед-назад, но машина продвигается, не допуская мертвой пробуксовки на месте. В итоге выезжаем — спасибо хорошей тяге и понижающей передаче, позволяющей развить приличную скорость и проскочить с ходу критические места.

Ну а теперь о минусах нашего «проходимца».

Тряская подвеска

Пикап заметно трясет на всех видах покрытия

Пикап заметно трясет на всех видах покрытия

Поделиться

Улучшить ездовой комфорт создателям пикапа не удалось: машина здорово вздрагивает и трясется даже на хорошей дороге, чего уж говорить о гравийке. Хотя энергоемкость приличная, пробоев мы не наблюдаем, но от этого не легче: постоянные волны вибрации подвески, прокатывающиеся по кузову, досаждают.

Грузовой кузов

Грузоподъемность <nobr class="_">995 кг</nobr>

Грузоподъемность 995 кг

Поделиться

Да, показатели грузоподъемности хороши — 995 кг, максимальная масса — 3,1 тонны. Но в кузове нет ничего, кроме крючков: ни защитных вкладышей, ни подсветки, ни розеток прикуривателя. Слишком аскетично по сегодняшним меркам, всё-таки должны быть какие-то удобства и в грузовом пространстве.

Мультимедийная система

Мультимедиа слаба и невзрачна

Мультимедиа слаба и невзрачна

Поделиться

Интерьер у автомобиля неплох, а вот мультимедийная система будто 10-летней давности. Блеклые цвета, старомодные шрифты, невнятная скорость работы. Даже китайцы сейчас такого уже не делают. Ну и звук так себе — глухой и маломощный.

Кресла

Удобно устроиться в креслах сложно

Удобно устроиться в креслах сложно

Поделиться

Водительское кресло стоит слишком низко, подушка коротка, при попытке подняться повыше упираешься головой в крышу — ее скат слишком выраженный. Более-менее устроиться в кресле удалось, но полного комфорта достичь не получится, в дальней дороге начнешь уставать.

Цены

Базовая цена <nobr class="_">2 860 000</nobr> рублей

Базовая цена 2 860 000 рублей

Поделиться

Стартовая стоимость пикапа с механической КП — 2 860 000 рублей, а в топе цена достигает 3 550 000. То есть пикапы-работяги у нас уже стали роскошью, впрочем, цены сейчас зашкаливают на все автомобили.

Почитайте еще обзор нового премиального внедорожника Land Rover Defender, который лишился рамы и приобрел кучу электронных помощников.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

новые автотест-драйв
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...