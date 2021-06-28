Ну и гаджет ты: погружаемся в матрицу с новым Hyundai Tucson, который управляется со смартфона

Мой напарник по тест-драйву всю дорогу скептически спрашивал, мол, на кого все-таки рассчитан новый Tucson? Если первое поколение в 2004 году было откровенно непритязательным, второе (ix35 в 2009 году ) уже конкурировало с мейнстримовыми кроссоверами, третье укрепляло эти традиции, то четвертое рвется куда-то дальше, за горизонт масс-сегмента. Из его мониторов сочится информация, из кожаных сидений — прохладный воздух, через панорамную крышу лучится свет... Tucson в топовых комплектациях явно метит в аудиторию, которая на первые два поколения и не взглянула бы. Например, хорошо оснащенные кроссоверы часто выбирают состоятельные женщины, и это — один из вариантов ответа, для кого он. Меня такое изобилие электроники отпугивает и уж тем более не вызывает желания за нее доплатить, но поскольку гаджетоманов всё больше, а диагональ экрана скоро попадет в паспортные характеристики автомобиля, Tucson тут как тут.