Ну и гаджет ты: погружаемся в матрицу с новым Hyundai Tucson, который управляется со смартфона

Будем честны: современные машины копируют друг друга и даже самих себя, так что порой смена поколений кажется формальностью. Но Hyundai явно действовал методом от противного, и хотя прежний Tucson противным вовсе не был, от него не оставили и запятой. Этот оскаленный киборг родился из ритуального пламени, на котором дизайнеры Hyundai жгли всё старое, включая и наследие предыдущего Tucson. Не слишком ли пережгли?
Дизайн получился настолько агрессивным, что стараешься не стоять к «Туссану» спиной. В каждой детали он сделан как бы наперекор общественному мнению, например, много согласований потребовалось, чтобы реализовать радикальную идею — покрасить значок Hyundai в темный цвет. Кто бы мог подумать, что это вообще нужно с кем-то согласовывать, но прежний дизайн-код таких шалостей не позволял. Зато теперь заводской Tucson выглядит как автомобиль с тюнингом. А габаритные огни видны только во включенном состоянии и в остальное время прячутся в сотах решетки.
Свобода, которую получили дизайнеры, больше всего заметна по такой мелочи: посмотрите на корму машины и найдите поворотники. В клыках фонарей? Хм, это было бы логично, но нарушило бы световую подпись машины, поэтому поворотники сместили на задний бампер, где, чего греха таить, они будут пачкаться, да и в принципе хуже видны. Зато дизайнеры рады: оскал фонарей таков, что к Tucson и сзади не подкрадешься.
В Сети уже раздаются возгласы ретроградов, что такой кузов, мол, сложно рихтовать после ДТП, но Hyundai верит в лучшее. Раньше подобную огранку мог позволить себе только премиум-бриллиант, а нынче даже семейный кроссовер можно сделать похожим на стелс-истребитель. Глядишь в отражение на его боковинах и видишь себя сразу в трех проекциях.
А вот интерьер спокойнее: садясь в Tucson, не боишься, что он зажует тебя приборной панелью. Дизайнеры, взяв опасную бритву, срезали всё торчащее, и под нож попал даже селектор автомата, на месте которого остались лишь пятнышки кнопок.
В Tucson так много электронных приправ, что на стоянках неизменно проваливаешься в черную дыру его сенсорных панелей, с помощью которых можно, например, выбрать фоновые звуки (дождь, море, камин) или настроить режимы подогрева и вентиляции сидений. Панель приборов кастомизируется в зависимости от режима движения и настроек, позволяя выводить что угодно, включая подсказки навигации или изображение с боковой камеры в «иллюминаторе» одной из круглых шкал.
Но это не главное. Куда больше в самой компании гордятся телематикой Bluelink, которая завершает интеграцию автомобиля в систему «интернета вещей». Bluelink — это возможность дистанционного управления «Туссаном» через приложение в смартфоне, и помимо банальных вещей вроде автозапуска двигателя и установки нужной температуры в салоне, она позволяет двигать автомобиль без водителя вперед и назад, что иногда нужно при слишком тесной парковке. Hyundai видит в системе Bluelink огромный задел на будущее, когда до руля дорастет нынешнее поколение скринэйджеров. И тогда масса привычных нам задач будет решаться не в рукопашную, а с помощью смартфона. Например, заправка автомобиля: нажал кнопку и к месту стоянки прибыл компактный бензовоз, а вам даже не нужно выходить из дома — доступ к баку откроется автоматически.
Пока вы окончательно не погрузились в матрицу, поговорим о старом добром железе, которое в случае с новой
Модульная платформа позволила спроектировать сразу два Tucson: первый — покороче, второй — для России. В реальности не только для нас, но суть в том, что если более компактная версия почти сопоставима с прежней моделью по размерам, то удлиненная шагает на полступеньки выше, чтобы дотянуться до подросших конкурентов с Toyota RAV4 во главе. Относительно прежней модели колесная база выросла на
Из новой линейки двигателей Smartstream для российских Tucson адресовано три: два бензиновых агрегата и дизель. При этом младший
Но если младший мотор имеет распределенный впрыск топлива, то его брат объемом
Два наиболее мощных мотора близки и по характеристикам, и по цене: дизель на
Впрочем, обратить внимание на бензиновый мотор стоит тем, кто не любит обращать на мотор внимания: он невозмутим во всех скоростных диапазонах и обеспечивает предсказуемую динамику, ускоряетесь ли вы со светофора или поддаете газ в середине затяжного обгона. Для иных рынков Hyundai предлагает гибриды, усиленные электромоторами, но бензиновый
С бензиновым двухлитровым мотором Tucson заметно теряет резвость, и хотя на тесте таких машин не было, можно вспомнить, что и прежние
Но вернемся в матрицу. Электроника может не только отследить остаток топлива и предложить наиболее удобную заправку, но и непрерывно присматривает за водителем, чтобы он не наломал дров или бамперов. Скажем, при слепом выезде из гаража машина не только пропищит о надвигающемся КАМАЗе, но и сама притормозит. Она замечает и мелкокалиберные угрозы, например, детей на велосипедах, которые подкрались во время парковочного маневра (это работает в том числе при дистанционном управлении машиной). А еще она не даст распахнуть дверь пассажиру, если сзади приближается старуха с косой, а заодно предупредит о забытых в салоне детях и собаках — современники, погрязшие в делах и смартфонах, всё чаще страдают подобными девиациями.
Добавьте к этому камеру заднего вида и систему кругового обзора, которая формирует убедительную трехмерную картинку, словно нас снимают с дрона (а скоро так и будет). Сложно даже представить ситуацию, от которой Tucson не подстрахует. Ну разве что от пандемии не спасет.
Во время движения Tucson видит разметку, попискивая при нелегальном сближении с ней, а еще здорово отслеживает ограничения скорости: машинное зрение не только сканирует знаки, в том числе временные, но и правильно информирует об их отмене, например, если по пути встретился обозначенный перекресток. Удивительно, что в этом цифровом разгуле не нашлось места для проекционного дисплея, потому что количество сервисной информации, которой Tucson готов делиться, превосходит площадь даже его обширных экранов.
Управляется Tucson как любой современный кроссовер, то есть так, чтобы большую часть времени вы вообще не думали, как он там управляется. Он ничем не раздражает, равно как не будит внутри тебя анархиста. Он отзывчив и расторопен, а если что и портит впечатление, то это непрерывный писк системы контроля разметки, стоит зайти в поворот чуть пошире. В общем, его цифровые доспехи создают такую броню, что доскрестись до его механической сути не так-то просто. И к тому же незачем.
Что однозначно понравилось — это работа подвески. Видимо, уроки жесткости для кузова не прошли даром, равно как и центнеры шумоизоляции, потому что ходовая часть работает тихо и по большей части незаметно, даже когда дубасишь по грунтовым дорогам, припасенным организаторами на финальную часть теста. Если десять лет назад
А еще он довольно тих: двигатель и аэродинамика не беспокоят совсем, а гул качения шин зависит от шершавости асфальта, то пропадая, то появляясь вновь. А бывает, что доминирующим звуком в салоне остается дыхание системы вентиляции да писк страхующей электроники. Ну или шум прибоя, если вы выбрали музыкальное оформление.
Мой напарник по тест-драйву всю дорогу скептически спрашивал, мол, на кого все-таки рассчитан новый Tucson? Если первое поколение в
Но ничего не приходит бесплатно, поэтому топовые версии нового Tucson стоят около
Минимальная же цена стартует от
Со 190-сильным бензиновым мотором (
Наконец, самые оснащенные версии в зависимости от двигателя стоят
Устрашающие прайсы — это не проблема Hyundai, а признак времени, потому что конкуренты стоят не меньше. Hyundai Tucson удалось сохранить ценовой зазор до Toyota RAV4 и
Впрочем, если в сегменте компактных кроссоверов
Этим летом Toyota представила обновленную Camry, которая получила два новых мотора.
А среди непритязательных кроссоверов интересен новый Renault Duster, который вырос во всех смыслах.
Mazda тем временем вывела на рынок замену «трёшке» — кроссовер CX-30.