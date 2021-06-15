«Отмена техосмотра — это и фарс, и подлость»: автомобилист — о предвыборных танцах с бубном

Редактор раздела «Авто» Артём Краснов рассуждает о том, почему он удивлен и разочарован предложением МВД отменить техосмотр именно сейчас.



Ситуацию с техосмотром иначе как театром абсурда не назовешь. Десять лет система находилась в коме и ликвидировать ее можно было, просто ничего не делая. И тут с большой помпой началась большая реформа техосмотра, которая уже дала первые плоды. Но не успели плоды окрепнуть, власти озаботились вдруг необходимостью снова отменить техосмотр. И выбрали удачный момент: точнее, удачный для себя: в аккурат перед выборами, но уже после того, как пункты техосмотра (ПТО) начали инвестировать деньги в новое оборудование.

