«Отмена техосмотра — это и фарс, и подлость»: автомобилист — о предвыборных танцах с бубном

Редактор раздела «Авто» Артём Краснов рассуждает о том, почему он удивлен и разочарован предложением МВД отменить техосмотр именно сейчас.
Ситуацию с техосмотром иначе как театром абсурда не назовешь. Десять лет система находилась в коме и ликвидировать ее можно было, просто ничего не делая. И тут с большой помпой началась большая реформа техосмотра, которая уже дала первые плоды. Но не успели плоды окрепнуть, власти озаботились вдруг необходимостью снова отменить техосмотр. И выбрали удачный момент: точнее, удачный для себя: в аккурат перед выборами, но уже после того, как пункты техосмотра (ПТО) начали инвестировать деньги в новое оборудование.
С техосмотром связаны сразу две новости, и обе наверняка вас обрадуют. Совершенно неожиданно в ходе обсуждения рутинного законопроекта о допуске иностранных страховщиков на российский рынок появился пункт, разрешающий покупать полис ОСАГО без техосмотра (то есть без действующей диагностической карты). Законопроект принят в окончательном чтении 15 июня. До сих пор единственным мотивом для прохождения техосмотра была как раз невозможность оформить ОСАГО.
Новые правила заработают с 22 августа. А значит, и реформа техосмотра, частично сдвинутая на октябрь, остается без главного рычага. То есть если вам потребуется купить полис ОСАГО осенью-зимой 2021/2022 года, вы просто идете и покупаете полис. Штраф за отсутствие техосмотра появится лишь в марте
Но тут МВД выступает с инициативой сделать добровольным техосмотр для частных автомобилей, оставив процедуру обязательной только для пассажирского транспорта и коммерческой техники. Проще говоря, техосмотр в классическом смысле предложено отменить. Ведомство уже готовит изменения в законы «О техосмотре» и «О безопасности дорожного движения», которые представит правительству.
Дело даже не в том, нужен ли нам техосмотр. Но почему именно сейчас? Ведь до минувшей зимы техосмотр и так был в глубокой летаргии, и 80% автомобилистов оформляли его по телефону (за 1000–2000 рублей), а совсем уж упертые правдорубы и крохоборы, в том числе и я, приезжали на пункты, чтобы оформить всё за
Но власти для чего-то подготовили десятки изменений в самые разные законы и кодексы, фактически вернув процедуру из небытия. Обязательными стали фотофиксация техосмотра и времени, проведенного на пункте, а тем, кто по-прежнему ищет лазейки, грозит аннулирование диагностической карты — прецедентов уже сотни.
Медведевская реформа настолько обескровила сами пункты техосмотра, что для реинкарнации системы потребовалось их почти полное переоснащение. Требования к ним возросли, цены остаются низкими, «поголовье» ПТО сократилось, в результате возник риск возвращения эпических очередей. Например, только весной, пока реформа разгонялось, на ПТО по всей России обратились
И тут словно из ниоткуда возникает идея отменить техосмотр вообще. И в чём тут логика? Что мешало сделать это прошлой осенью или пять лет назад? Техосмотр уже много лет как превратился в одну из самых бессмысленных форм поборов.
Зато теперь, когда вроде бы реформа техосмотра встала на рельсы, только ленивый не хлопает крыльями. Скажем, почта у меня завалена «письмами счастья» от «Справедливой России», где ее лидер Сергей Миронов, реагируя на инициативу МВД, с глубоким удовлетворением отмечает, что «здравый смысл возобладал». Так и хочется спросить: чего же он возобладал именно в канун выборов? В момент, когда сделана масса вполне целесообразных шагов для реанимации живого трупа под названием техосмотр? Как по мне, это и цинично, и в каком-то смысле подло: после драки ведь кулаками не машут. Ну не успели и не смогли вы отменить техосмотр, когда он был ярмом на шее, так уж и признайте поражение.
Нужен ли России техосмотр для легковушек? У меня двоякое отношение. Во всём мире система обязательного техосмотра есть, и на слуху, например, немецкие рейтинги
Да, автомобилисты вроде бы себе не враги и должны сами заботиться о работоспособности тормозов и рулевого управления. Но если абсолютизировать эту логику, получается, что они тогда не должны ездить со скоростью
Я понимаю, что в российских реалиях техосмотр может выродиться в очередной бюрократический лабиринт и соотношение его пользы к количеству нервов и денег станет опять ниже плинтуса. Поэтому, если бы прошлой осенью власти приняли уже решение об его отмене, я бы, пожалуй, не стал возражать: умерла — так умерла. Но сейчас подобные инициативы вызывают у меня только раздражение.
МВД меж тем лоббирует возможность проверки технического состояния автомобиля на дороге. Зачем им пункты техосмотра, когда можно проводить процедуру под любимым кустом?
Еще одна недавняя инициатива — легализация камер, фиксирующих среднюю скорость. Пока они работают на птичьих правах.
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