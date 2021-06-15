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Артём Краснов

Редактор раздела «Авто»
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Артём Краснов

Редактор раздела «Авто»

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«Отмена техосмотра — это и фарс, и подлость»: автомобилист — о предвыборных танцах с бубном

МВД готовит законопроект о ликвидации системы техосмотра для частных машин

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Журналист нашей сети Дмитрий Косенко попытался пройти техосмотр весной этого года, но <a href="https://74.ru/text/auto/2021/03/31/69841190/" class="_ io-leave-page" target="_blank">кое-что пошло не так</a>

Журналист нашей сети Дмитрий Косенко попытался пройти техосмотр весной этого года, но кое-что пошло не так

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Редактор раздела «Авто» Артём Краснов рассуждает о том, почему он удивлен и разочарован предложением МВД отменить техосмотр именно сейчас.

Ситуацию с техосмотром иначе как театром абсурда не назовешь. Десять лет система находилась в коме и ликвидировать ее можно было, просто ничего не делая. И тут с большой помпой началась большая реформа техосмотра, которая уже дала первые плоды. Но не успели плоды окрепнуть, власти озаботились вдруг необходимостью снова отменить техосмотр. И выбрали удачный момент: точнее, удачный для себя: в аккурат перед выборами, но уже после того, как пункты техосмотра (ПТО) начали инвестировать деньги в новое оборудование.

С техосмотром связаны сразу две новости, и обе наверняка вас обрадуют. Совершенно неожиданно в ходе обсуждения рутинного законопроекта о допуске иностранных страховщиков на российский рынок появился пункт, разрешающий покупать полис ОСАГО без техосмотра (то есть без действующей диагностической карты). Законопроект принят в окончательном чтении 15 июня. До сих пор единственным мотивом для прохождения техосмотра была как раз невозможность оформить ОСАГО.

Новые правила заработают с 22 августа. А значит, и реформа техосмотра, частично сдвинутая на октябрь, остается без главного рычага. То есть если вам потребуется купить полис ОСАГО осенью-зимой 2021/2022 года, вы просто идете и покупаете полис. Штраф за отсутствие техосмотра появится лишь в марте 2022 года, правда, ядреный. Он составит сразу 2000 рублей, а фиксировать нарушения будут камеры, причем допускается ежесуточное начисление штрафа. Фактически принятые на днях поправки разумны, потому что связка техосмотра и ОСАГО изначально была нелепой.

Но тут МВД выступает с инициативой сделать добровольным техосмотр для частных автомобилей, оставив процедуру обязательной только для пассажирского транспорта и коммерческой техники. Проще говоря, техосмотр в классическом смысле предложено отменить. Ведомство уже готовит изменения в законы «О техосмотре» и «О безопасности дорожного движения», которые представит правительству.

Дело даже не в том, нужен ли нам техосмотр. Но почему именно сейчас? Ведь до минувшей зимы техосмотр и так был в глубокой летаргии, и 80% автомобилистов оформляли его по телефону (за 1000–2000 рублей), а совсем уж упертые правдорубы и крохоборы, в том числе и я, приезжали на пункты, чтобы оформить всё за 700 рублей и две минуты. Эксперт-техник даже не выходил из своего «аквариума»: его интересовали пробег машины, марка шин, а наличие трещин на лобовом стекле он проверял лишь вербально. Да, кто-то считал, что техосмотр нужен, но по факту реформа бывшего премьера Дмитрия Медведева в 2011 году развалила систему настолько, что оставался один шаг до светлой мысли прекратить уже этот фарс...

Техосмотр я проходил в январе этого года и опять по системе «всё выключено»: протянул в окошко документы, оплатил в банкомате <nobr class="_">700 рублей</nobr>, забрал документы

Техосмотр я проходил в январе этого года и опять по системе «всё выключено»: протянул в окошко документы, оплатил в банкомате 700 рублей, забрал документы

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Но власти для чего-то подготовили десятки изменений в самые разные законы и кодексы, фактически вернув процедуру из небытия. Обязательными стали фотофиксация техосмотра и времени, проведенного на пункте, а тем, кто по-прежнему ищет лазейки, грозит аннулирование диагностической карты — прецедентов уже сотни.

Медведевская реформа настолько обескровила сами пункты техосмотра, что для реинкарнации системы потребовалось их почти полное переоснащение. Требования к ним возросли, цены остаются низкими, «поголовье» ПТО сократилось, в результате возник риск возвращения эпических очередей. Например, только весной, пока реформа разгонялось, на ПТО по всей России обратились 2,6 миллиона автомобилистов, а среднее значение для будних дней — по 50 тысяч и выше. В следующем году, когда перестанет действовать «мишустинская отсрочка» и появится крупный штраф, ситуация усугубится еще сильнее, так что в марте возможен полный коллапс. Чтобы этого не допустить, бизнес взялся инвестировать в ПТО, естественно, не бескорыстно, а с прицелом на будущие доходы от потока клиентов и увеличенную стоимость техосмотра (обсуждения этого вопроса идут).

И тут словно из ниоткуда возникает идея отменить техосмотр вообще. И в чём тут логика? Что мешало сделать это прошлой осенью или пять лет назад? Техосмотр уже много лет как превратился в одну из самых бессмысленных форм поборов.

Зато теперь, когда вроде бы реформа техосмотра встала на рельсы, только ленивый не хлопает крыльями. Скажем, почта у меня завалена «письмами счастья» от «Справедливой России», где ее лидер Сергей Миронов, реагируя на инициативу МВД, с глубоким удовлетворением отмечает, что «здравый смысл возобладал». Так и хочется спросить: чего же он возобладал именно в канун выборов? В момент, когда сделана масса вполне целесообразных шагов для реанимации живого трупа под названием техосмотр? Как по мне, это и цинично, и в каком-то смысле подло: после драки ведь кулаками не машут. Ну не успели и не смогли вы отменить техосмотр, когда он был ярмом на шее, так уж и признайте поражение.

Нужен ли России техосмотр для легковушек? У меня двоякое отношение. Во всём мире система обязательного техосмотра есть, и на слуху, например, немецкие рейтинги TUV — они как раз отражают процент машин, проходящих техосмотр в Германии с первого раза.

Да, автомобилисты вроде бы себе не враги и должны сами заботиться о работоспособности тормозов и рулевого управления. Но если абсолютизировать эту логику, получается, что они тогда не должны ездить со скоростью 150 км/час, носиться на красный свет и садиться за руль пьяными. Давайте тогда вообще отменим все формы контроля: у нас же все сознательные.

Я понимаю, что в российских реалиях техосмотр может выродиться в очередной бюрократический лабиринт и соотношение его пользы к количеству нервов и денег станет опять ниже плинтуса. Поэтому, если бы прошлой осенью власти приняли уже решение об его отмене, я бы, пожалуй, не стал возражать: умерла — так умерла. Но сейчас подобные инициативы вызывают у меня только раздражение.

МВД меж тем лоббирует возможность проверки технического состояния автомобиля на дороге. Зачем им пункты техосмотра, когда можно проводить процедуру под любимым кустом?

Еще одна недавняя инициатива — легализация камер, фиксирующих среднюю скорость. Пока они работают на птичьих правах.

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ГИБДДМВДтехосмотр
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