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Volkswagen Taos и другие: шесть главных новинок лета 2021 года

Относительно приличные цены у «китайцев» и у одного «немца»

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Volkswagen Taos стоит на ступеньку ниже Tiguan

Volkswagen Taos стоит на ступеньку ниже Tiguan

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С нынешними ценами покупка автомобиля — дело непростое. Этим летом автопроизводители представят немало новых моделей, но многие стоят уже дороже двух миллионов рублей. Мы отобрали шесть новинок, которые и людям интересны, и по цене относительно приемлемы.

Volkswagen Taos: ну когда уже?!

Импортер секретничает и не выдает цены на новинку. Но ждем ценник около <nobr class="_">1,6 млн</nobr> рублей

Импортер секретничает и не выдает цены на новинку. Но ждем ценник около 1,6 млн рублей

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VAG мудр. Состряпал модульную платформу и давай на ней плодить модели со скоростью, достойной кроликов. Сейчас даже шутят, что владелец Volkswagen смеется над хозяином Audi, но оба меркнут перед тем, кто ездит на Skoda. Новый компактный кроссовер Volkswagen Taos — по факту тот же Skoda Karoq. Только стоит подороже. Но, по слухам, цена будет не космическая, примерно на 7 тысяч рублей дороже, чем Karoq. При этом по комплектации Taos богаче, так что прибавка в стоимости будет вполне оправданна. При этом за 1,6 млн, которые, как ожидается, попросят за новый Taos, вполне достаточно, чтобы купить относительно свежий Tiguan.

Начать с того, что в сочетании с полным приводом Taos получит новую преселективную коробку DQ381. Она намного выносливее, чем обычная шестиступенчатая DQ250, которую ставят на Karoq. В остальном по сочетанию двигатель — трансмиссия автомобили сходны: со 110-сильным мотором и передним приводом идет пятиступенчатая механика или классический автомат. С наддувным мотором 1,4 TSI поставляется восьмискоростной автомат.

А вот системы VW-Play пока нет ни у кого. В основе мультимедиа операционная система Android, что значительно упрощает жизнь водителям. Скачать приложение можно прямо с нее, без помощи телефона. Правда, качать придется с фирменного магазина VW, в котором программ не так много, как в Google, но зато приложения «Яндекса» имеются почти все, а «Карты» и вовсе ставятся по умолчанию.

Срок выхода новинки пока не известен. Руководитель пресс-службы Volkswagen в России Андрей Гордасевич подтвердил лишь то, что продажи начнутся летом. Пока же идет накопление складских запасов — завод в Нижнем Новгороде начал собирать машины в конце мая. По нашим сведениям, цены объявят в начале июля.

Hyundai Creta: секрет Полишинеля

Новая Creta выглядит интереснее старой. Но вот примет ли публика?

Новая Creta выглядит интереснее старой. Но вот примет ли публика?

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Новую Creta уже с месяц испытывают на дорогах под Санкт-Петербургом. Испытывают по всем правилам с обязательным камуфляжем. Правда, то, что в России — новинка, уж года два как продается в Китае, ЮАР, Мексике, Индии и еще нескольких странах под именем Hyundai ix25. Но мы сделаем вид, что ничего не видели.

По габаритам новинка не сильно изменилась: на 10 мм в длину и ширину, а в высоту и того меньше. Дизайн выполнен в современной стилистике Hyundai — две прорези для фар сверху, огромный блок в бампере. Посредине фирменная грибовидная решетка радиатора. Интерьер тоже изрядно переработали. Причем для разных рынков он заметно отличается. У китайцев всё на электронике, а в Индии и про физические кнопки не забыли. Скорее всего, в России будет именно индийский вариант.

Моторы, вероятно, будут те же, что и сейчас: атмосферники 1,6 и 2,0 литра. Коробки — механические или автоматы, а привод — передний или полный. В общем, по технике практически без изменений.

Цены и комплектации пока не объявляли. Производство будет налажено в Санкт-Петербурге. Более точные данные о премьере новинки российский офис Hyundai не называет. Но текущая модель Hyundai Creta стоит от 1,127 млн рублей.

Hyundai Tucson: лопни мои глаза!

А не заигрался ли Hyundai? Круто, но вот с фарами перебор

А не заигрался ли Hyundai? Круто, но вот с фарами перебор

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Эксперименты Hyundai с дизайном могут ему крепко аукнуться. Нагородить такой дизайн — оно, конечно, смело. Вот только российский покупатель довольно консервативен и может не понять фасеточный набор ходовых огней а-ля стрекоза. Если верить статистике Ассоциации европейского бизнеса, то в этом году Tucson даже в топ-25 моделей не попал.

Внутри дизайнеры тоже оторвались. Торпедо ровное, без привычного выступа под приборную доску, которую заменяет прямоугольный монитор. Еще один здоровенный блок располагается на центральной консоли. Выглядит так, словно его утащили прямиком с мостика звездного корабля Enterprise. Выглядит, конечно, круто и современно, но насколько функционально, пока непонятно. Но, если оценивать футуристичность, то твердая пятерка. Любители фантастики должны раскошелиться.

Двигателей три. Базовый бензиновый объемом два литра и мощностью 150 л. с. агрегатируется или с механикой или с шестиступенчатым автоматом. Второй бензиновый движок на 2,5 литра мощностью 190 л. с. Плюс двухлитровый дизель мощностью 186 л. с. Эти два агрегата поставляются только в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой.

В базовом варианте новый Hyundai Tucson стоит от 1,87 млн рублей. Бензиновая версия с мотором 2,5 литра стоит уже 2,27 млн рублей.

Chery Tiggo 4 Pro: и снова на переднем

Chery упорно не дает покупателю выбирать тип привода. А зря!

Chery упорно не дает покупателю выбирать тип привода. А зря!

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У Chery как-то не ладится с выбором в плане привода. Он у них или безальтернативно передний, или исключительно полный. И неважно, позволяет платформа менять тип привода или нет. Так что новый Chery Tiggo Pro будет переднеприводным, как и его предшественник. А жаль, потенциал «проходимца» у машины есть, и неплохой.

По габаритам машина практически не изменилась. Только дизайн улучшили в угоду стилистике старших моделей с приставкой Pro. Стало поживее и поинтереснее. Внутри измененная передняя панель, новая медиасистема с увеличенным до 10,25 дюйма экраном, блок климат-контроля с сенсорным управлением и улучшенные кресла (это нужно, а то у Chery с креслами как-то не очень).

Гамма двигателей, скорее всего, не изменится. Будут доступны атмосферники 1,5 и 2,0 литра мощностью 147 л. с. и 122 л. с. соответственно, а также турбомотор 1,5 мощностью 147 л. с. На выбор — механическая коробка передач или вариатор.

Глава пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская отметила, что цены и спецификации будут известны ближе к осени. В перспективе сборка может быть налажена в России. Сейчас ведутся переговоры с заинтересованными предприятиями.

Текущий вариант Chery Tiggo 4 в базовой версии оценивается в 1,12 млн рублей.

Geely Atlas Pro: батькина радость

Старшая Tugella зашла на удивление удачно. Новый Atlas Pro решили сделать в таком же стиле. А вдруг прокатит?

Старшая Tugella зашла на удивление удачно. Новый Atlas Pro решили сделать в таком же стиле. А вдруг прокатит?

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Китайскому производителю Geely хорошо живется в Белоруссии. А что? Страна подсела на недорогие китайские кроссоверы, как на драники, да еще батька Лукашенко, наверняка, льготы дал. И в России от души покупают — в этом году на третьем месте после Haval и Chery и наращивает продажи. Новый Atlas Pro в этом поможет.

Новинка отличается более стремительным дизайном, автором которого выступил Гай Бергойн. Тут больше выштамповок, крылья помощнее, фары злее. В общем, очевидное сходство с Tugella. Дополнят автомобиль новым комплексом электронных ассистентов, интеллектуальным круиз-контролем, системой распознавания дорожных знаков, камерами кругового обзора и медиасистемой с дисплеем 12,3 дюйма.

Двигатель будет всего один — турбовый 1,5-литровый агрегат мощностью 177 л. с. Выбрать можно только тип коробки (механика или автомат) и тип привода (передний или полный).

Руководитель пресс-службы Geely в России Александр Будрин сообщил, что модель появится в продаже примерно в третьем квартале нынешнего года. Цены пока не сообщаются. Нынешняя версия Geely Atlas стоит 1,395 млн рублей.

Great Wall Poer: а остальные еще дороже

Здоровенный пикап выскочил на рынок довольно неожиданно. Цена, правда, высоковата, но зато размер и начинка впечатляют

Здоровенный пикап выскочил на рынок довольно неожиданно. Цена, правда, высоковата, но зато размер и начинка впечатляют

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2,3 млн рублей — не кислая сумма по нынешним временам. Так что, на первый взгляд, новому Poer тут не место. Но, во-первых, с пикапами сейчас не так чтобы богато. А во-вторых, те, что остались и типа приличные, стоят от 2,6 млн рублей, так что Poer — неплохое предложение. Тем более что на старте у «японцев» даже автоматической коробки нет, а «китаец» щеголяет 8-скоростным автоматом, двухлитровым турбодизелем мощностью 150 л. с. почти на полном фарше, да еще и больше по размерам. Хуже, правда, по грузоподъемности, но нам же для души, а не щебенку таскать. Да и не верится, что Poer поднимает всего лишь 375 кило. Скорее всего, это уловка, чтобы в категорию грузовиков не попасть и не создавать лишние проблемы покупателям.

Уже в базе Poer имеет 150-сильный дизель, полный привод с блокировкой заднего дифференциала, электронный дисплей на приборном щитке и здоровенный «телевизор» на центральной консоли. Есть подогрев передних, салон может быть разноцветным с отделкой экокожей, задний ряд вполне комфортный. Есть круиз-контроль, Android Auto, Apple CarPlay.

Конечно, это китайский автомобиль со всеми вытекающими подозрениями: быстро сломается, потом не продашь и всё такое. На самом же деле Great Wall делает весьма неплохие по качеству автомобили, а менталитет российских покупателей постепенно меняется.

А недавно Toyota представила новый Land Cruiser 300, который остался полноценным внедорожником.

В России тем временем нарастает дефицит отдельных марок автомобилей из-за полупроводникового кризиса.

Цены на машины при этом устремились к новым высотам: VW Golf в базовой версии стоит 2,5 миллиона рублей.

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