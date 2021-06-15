Volkswagen Taos и другие: шесть главных новинок лета 2021 года

2,3 млн рублей — не кислая сумма по нынешним временам. Так что, на первый взгляд, новому Poer тут не место. Но, во-первых, с пикапами сейчас не так чтобы богато. А во-вторых, те, что остались и типа приличные, стоят от 2,6 млн рублей, так что Poer — неплохое предложение. Тем более что на старте у «японцев» даже автоматической коробки нет, а «китаец» щеголяет 8-скоростным автоматом, двухлитровым турбодизелем мощностью 150 л. с . почти на полном фарше, да еще и больше по размерам. Хуже, правда, по грузоподъемности, но нам же для души, а не щебенку таскать. Да и не верится, что Poer поднимает всего лишь 375 кило . Скорее всего, это уловка, чтобы в категорию грузовиков не попасть и не создавать лишние проблемы покупателям.



Уже в базе Poer имеет 150-сильный дизель, полный привод с блокировкой заднего дифференциала, электронный дисплей на приборном щитке и здоровенный «телевизор» на центральной консоли. Есть подогрев передних, салон может быть разноцветным с отделкой экокожей, задний ряд вполне комфортный. Есть круиз-контроль, Android Auto, Apple CarPlay.



Конечно, это китайский автомобиль со всеми вытекающими подозрениями: быстро сломается, потом не продашь и всё такое. На самом же деле Great Wall делает весьма неплохие по качеству автомобили, а менталитет российских покупателей постепенно меняется.



А недавно Toyota представила новый Land Cruiser 300, который остался полноценным внедорожником.

В России тем временем нарастает дефицит отдельных марок автомобилей из-за полупроводникового кризиса.