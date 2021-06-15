Volkswagen Taos и другие: шесть главных новинок лета 2021 года

С нынешними ценами покупка автомобиля — дело непростое. Этим летом автопроизводители представят немало новых моделей, но многие стоят уже дороже двух миллионов рублей. Мы отобрали шесть новинок, которые и людям интересны, и по цене относительно приемлемы.
Volkswagen Taos: ну когда уже?!
VAG мудр. Состряпал модульную платформу и давай на ней плодить модели со скоростью, достойной кроликов. Сейчас даже шутят, что владелец Volkswagen смеется над хозяином Audi, но оба меркнут перед тем, кто ездит на Skoda. Новый компактный кроссовер Volkswagen Taos — по факту тот же Skoda Karoq. Только стоит подороже. Но, по слухам, цена будет не космическая, примерно
Начать с того, что в сочетании с полным приводом Taos получит новую преселективную коробку DQ381. Она намного выносливее, чем обычная шестиступенчатая DQ250, которую ставят на Karoq. В остальном по сочетанию двигатель — трансмиссия автомобили сходны:
А вот системы VW-Play пока нет ни у кого. В основе мультимедиа операционная система Android, что значительно упрощает жизнь водителям. Скачать приложение можно прямо с нее, без помощи телефона. Правда, качать придется с фирменного магазина VW, в котором программ не так много, как в Google, но зато приложения «Яндекса» имеются почти все, а «Карты» и вовсе ставятся по умолчанию.
Срок выхода новинки пока не известен. Руководитель пресс-службы Volkswagen в России Андрей Гордасевич подтвердил лишь то, что продажи начнутся летом. Пока же идет накопление складских запасов — завод в Нижнем Новгороде начал собирать машины в конце мая. По нашим сведениям, цены объявят в начале июля.
Hyundai Creta: секрет Полишинеля
Новую Creta уже с месяц испытывают на дорогах под Санкт-Петербургом. Испытывают по всем правилам с обязательным камуфляжем. Правда, то, что в России — новинка, уж года два как продается в Китае, ЮАР, Мексике, Индии и еще нескольких странах под именем Hyundai ix25. Но мы сделаем вид, что ничего не видели.
По габаритам новинка не сильно изменилась:
Моторы, вероятно, будут те же, что и сейчас: атмосферники
Цены и комплектации пока не объявляли. Производство будет налажено в Санкт-Петербурге. Более точные данные о премьере новинки российский офис Hyundai не называет. Но текущая модель Hyundai Creta стоит
Hyundai Tucson: лопни мои глаза!
Эксперименты Hyundai с дизайном могут ему крепко аукнуться. Нагородить такой дизайн — оно, конечно, смело. Вот только российский покупатель довольно консервативен и может не понять фасеточный набор ходовых огней
Внутри дизайнеры тоже оторвались. Торпедо ровное, без привычного выступа под приборную доску, которую заменяет прямоугольный монитор. Еще один здоровенный блок располагается на центральной консоли. Выглядит так, словно его утащили прямиком с мостика звездного корабля Enterprise. Выглядит, конечно, круто и современно, но насколько функционально, пока непонятно. Но, если оценивать футуристичность, то твердая пятерка. Любители фантастики должны раскошелиться.
Двигателей три. Базовый бензиновый объемом два литра и мощностью
В базовом варианте новый Hyundai Tucson стоит
Chery Tiggo 4 Pro: и снова на переднем
У Chery как-то не ладится с выбором в плане привода. Он у них или безальтернативно передний, или исключительно полный. И неважно, позволяет платформа менять тип привода или нет. Так что новый Chery Tiggo Pro будет переднеприводным, как и его предшественник. А жаль, потенциал «проходимца» у машины есть, и неплохой.
По габаритам машина практически не изменилась. Только дизайн улучшили в угоду стилистике старших моделей с приставкой Pro. Стало поживее и поинтереснее. Внутри измененная передняя панель, новая медиасистема с увеличенным
Гамма двигателей, скорее всего, не изменится. Будут доступны атмосферники
Глава пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская отметила, что цены и спецификации будут известны ближе к осени. В перспективе сборка может быть налажена в России. Сейчас ведутся переговоры с заинтересованными предприятиями.
Текущий вариант Chery Tiggo 4 в базовой версии оценивается
Geely Atlas Pro: батькина радость
Китайскому производителю Geely хорошо живется в Белоруссии. А что? Страна подсела на недорогие китайские кроссоверы, как на драники, да еще батька Лукашенко, наверняка, льготы дал. И в России от души покупают — в этом году на третьем месте после Haval и Chery и наращивает продажи. Новый Atlas Pro в этом поможет.
Новинка отличается более стремительным дизайном, автором которого выступил Гай Бергойн. Тут больше выштамповок, крылья помощнее, фары злее. В общем, очевидное сходство с Tugella. Дополнят автомобиль новым комплексом электронных ассистентов, интеллектуальным круиз-контролем, системой распознавания дорожных знаков, камерами кругового обзора и медиасистемой с дисплеем
Двигатель будет всего один — турбовый 1,5-литровый агрегат мощностью
Руководитель пресс-службы Geely в России Александр Будрин сообщил, что модель появится в продаже примерно в третьем квартале нынешнего года. Цены пока не сообщаются. Нынешняя версия Geely Atlas стоит
Great Wall Poer: а остальные еще дороже
2,3 млн рублей — не кислая сумма по нынешним временам. Так что, на первый взгляд, новому Poer тут не место. Но, во-первых, с пикапами сейчас не так чтобы богато. А во-вторых, те, что остались и типа приличные, стоят
Уже в базе Poer имеет
Конечно, это китайский автомобиль со всеми вытекающими подозрениями: быстро сломается, потом не продашь и всё такое. На самом же деле Great Wall делает весьма неплохие по качеству автомобили, а менталитет российских покупателей постепенно меняется.
А недавно Toyota представила новый Land Cruiser 300, который остался полноценным внедорожником.
В России тем временем нарастает дефицит отдельных марок автомобилей из-за полупроводникового кризиса.
Цены на машины при этом устремились к новым высотам: VW Golf в базовой версии стоит