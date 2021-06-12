Полный привод на минималках: какие внедорожники можно купить за полмиллиона рублей

Мода на поездки туда, где от дорог и направлений-то нет, в России, как ни странно, всё еще жива. Но машины нынче дороги. Особенно полноприводные. Да и рисковать ими в дебрях жалко. Поэтому мы решили поискать недорогие варианты, которые и купить не дорого, и повредить не жалко. Выбирать будем в категории до 500 тыс. рублей. И не просто так, а с подвыподвертом.
— За 500 килорублей? Конечно, «Нива»! — это будет первый и очевидный ответ на поставленный вопрос. И это правда, поскольку вазовский внедорожник в этой ценовой категории абсолютный лидер. УАЗов, кстати, тоже полно. И более благородные варианты встречаются, например, Porsche Cayenne за 250 тыс. Хотя вот тут мы не уверены, это для удовольствия или всё же для самоистязания? Но среди сотен объявлений нашлись машины, которые по нынешним временам можно считать чуть ли не экзотикой.
ARO-24: ты откуда взялся?
Действительно, большинство ныне живущих водителей даже не представляет, что это за ARO такое. Зато это хорошо представляют инженеры Ford, которые в 1972 провели испытания нескольких внедорожников и с удивлением выяснили, что румынская машина заняла второе место после Range Rover, легко оставив позади Jeep, Ford Bronco и Land Rover. Это может показаться фантастикой, но в Европе ARO пользовался популярностью и производился на заводах Румынии, Испании, Португалии, Чехии, Польши и заморской Бразилии. А на экспортные машины уходили в Канаду, США и Австралию. Сам Николае Чаушеску — президент Румынии, заказал себе ARO в специальной удлиненной версии.
Правда, и проблем у ARO хватало. Кузов машины начинал быстро ржаветь, а слабые двигатели, использовавшиеся в первые годы производства, чуть не угробили марку. Поэтому пришлось заимствовать агрегаты по всему свету. Так что вариантов исполнения у ARO было много. Найденный автомобиль — 1987 года выпуска с трехлитровым бензиновым мотором мощностью
ГАЗ-69А: зато Хрущева видал
Целый год оставался до того, как Никита Сергеевич увидел кузькину мать. Так что ГАЗ-69А, сошедший с конвейера в 1963, еще год наслаждался перлами советского лидера. Литера А в обозначении говорит о том, что перед нами чуть ли не элитный по тем временам четырехдверный вариант с комфортным задним сиденьем. А если повозиться с тентом, то в солнечную погоду можно кататься на полноприводном кабриолете. Точнее, «фаэтоне» — именно так в технической литературе обозначался кузов ГАЗ-69А.
В те годы советский автопром не особенно стремился разнообразить модельный ряд и оснащение, так что ГАЗ-69А оснащается единственным двигателем объемом 2,1 литра и мощностью
Найденный экземпляр весьма неплохо сохранился. Выглядит почти как новый. И даже пробег заявлен всего
Jeep Wrangler I (YJ): я от тюнеров ушел
Американцы отлично умеют создавать легенды. Очки Ray-Ban, NAVY и Jeep Wrangler как раз из этой истории. Был себе обычный военный автомобиль, и тут вдруг стал национальным достоянием. Впрочем, чего греха таить, неплохое такое достояние.
Версии YJ пришлось пережить переезд с одного завода на другой. В 1992-м завод в канадском Брамптоне закрыли и сборку перенесли на американский завод в Толедо, Огайо. Так что найденный автомобиль, выпущенный в 1993-м году, — чистокровный американец. Кстати, с этого года Wrangler начал продаваться с удлиненным каркасом безопасности вместо короткого. Предлагаемая версия — с жестким верхом, который после приличных мучений можно снять. Собственно, большинство владельцев Wrangler так и делали, поскольку салон машины легко переносил дожди и солнце.
Найденный вариант предлагается с двигателем 2,5 литра мощностью
Поскольку Wrangler славится своей выносливостью и проходимостью, то большинство машин тюнингованы так, что живого места нет. Этот экземпляр, судя по объявлению, в лапы тюнеров не попал, так что покорять российские леса можно не опасаясь претензий от ГИБДД за незарегистрированный тюнинг. Мы тут его братика нашли. В годах, конечно, но еще весьма бодр и выглядит неплохо.
Derways Cowboy: кто ж ты такой, черт тебя дери?
У Cowboy и ARO есть несколько общих черт, но главные — их уже никто не помнит и у них одинаковое шасси. Да, когда братья Деревы создали свое производство в Черкесске, они поначалу использовали румынское шасси ARO вместе с их же мостами, коробками и раздатками. К восточноевропейскому «фаршу» в Черкесске добавляли только двигатели ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра и мощностью
Кузов проектировала тольяттинская компания «Автоконд». Причем задача сразу была поставлена так: ориентируемся на стиль «Гелендвагена». Понятно, что денег особо не было, так что дизайнеры пошли по максимально простому пути и сделали все максимально просто и плоско. Производство кузовных панелей быстро освоили в ОПП АВТОВАЗа. Кучу элементов, типа зеркал и поворотников, утащили с других машин. Кое-что позаимствовали у «Оки», кое-что — у Mitsubishi Pajero.
Продажи стартовали в 2004, а первый рестайлинг грянул уже в 2005. Причем за основу взяли дизайн… Ford Mustang. И, надо сказать, получилось даже круче, чем раньше. Но тут ARO пошел ко дну, а следом за ним утонул и Derways Cowboy. Сейчас по стране колесят единичные экземпляры этого автомобиля. Один точно есть в Самаре. Еще один нашелся в Туле. Выпуск 2005 года. Как говорится, незадолго до… В объявлениях есть весьма живучий и недорогой вариант. Кстати, как он умудряется так долго держаться — мы и сами не знаем.
ЛуАЗ-967М
Ну, товарищи, а это уж совсем экстремально. Мало того, что ЛуАЗ-967М имеет полный привод, так еще и плавать умеет. Так что, если хотите поразить подружку поездкой на машине с откидным верхом, практически без бортов, да еще и способной реку переплыть — берите, не пожалеете.
Военнообязанным ЛуАЗ-967М был с 1975 по 1988 год. Потом задембелевал и разбежался по гражданским поклонникам. Правда, говорят, что один ЛуАЗ всё еще служит на востоке Украины. «Эмка» более совершенна, нежели предшественник без индекса. Гидравлику позаимствовали у «Москвича», а электрооборудование взяли с УАЗа.
Фишка автомобиля в том, что кресло водителя располагается по центру кузова перед откидывающейся рулевой колонкой. Ну, чисто McLaren F1. Даром что военный.
Двигатель всего один — МеМЗ 967 объемом 1,2 литра и мощностью
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