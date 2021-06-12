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Полный привод на минималках: какие внедорожники можно купить за полмиллиона рублей

Выбираем автомобиль по соотношению цена — проходимость

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Один из самых экстремальных вариантов. Но о нем ниже

Один из самых экстремальных вариантов. Но о нем ниже

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Мода на поездки туда, где от дорог и направлений-то нет, в России, как ни странно, всё еще жива. Но машины нынче дороги. Особенно полноприводные. Да и рисковать ими в дебрях жалко. Поэтому мы решили поискать недорогие варианты, которые и купить не дорого, и повредить не жалко. Выбирать будем в категории до 500 тыс. рублей. И не просто так, а с подвыподвертом.

— За 500 килорублей? Конечно, «Нива»! — это будет первый и очевидный ответ на поставленный вопрос. И это правда, поскольку вазовский внедорожник в этой ценовой категории абсолютный лидер. УАЗов, кстати, тоже полно. И более благородные варианты встречаются, например, Porsche Cayenne за 250 тыс. Хотя вот тут мы не уверены, это для удовольствия или всё же для самоистязания? Но среди сотен объявлений нашлись машины, которые по нынешним временам можно считать чуть ли не экзотикой.

ARO-24: ты откуда взялся?

Румыны сделали неплохой внедорожник, жаль, кузов оказался неустойчив к коррозии

Румыны сделали неплохой внедорожник, жаль, кузов оказался неустойчив к коррозии

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Действительно, большинство ныне живущих водителей даже не представляет, что это за ARO такое. Зато это хорошо представляют инженеры Ford, которые в 1972 провели испытания нескольких внедорожников и с удивлением выяснили, что румынская машина заняла второе место после Range Rover, легко оставив позади Jeep, Ford Bronco и Land Rover. Это может показаться фантастикой, но в Европе ARO пользовался популярностью и производился на заводах Румынии, Испании, Португалии, Чехии, Польши и заморской Бразилии. А на экспортные машины уходили в Канаду, США и Австралию. Сам Николае Чаушеску — президент Румынии, заказал себе ARO в специальной удлиненной версии.

Правда, и проблем у ARO хватало. Кузов машины начинал быстро ржаветь, а слабые двигатели, использовавшиеся в первые годы производства, чуть не угробили марку. Поэтому пришлось заимствовать агрегаты по всему свету. Так что вариантов исполнения у ARO было много. Найденный автомобиль — 1987 года выпуска с трехлитровым бензиновым мотором мощностью 95 л. с. и полным приводом. Была и более мощная версия с четырехлитровым движком V6 Cosworth мощностью 207 л. с. А это — менее экстремальный, но более комфортный вариант для поездок за город.

ГАЗ-69А: зато Хрущева видал

Ветеран неплохо сохранился, а что — жизнь на выставках способствует долголетию

Ветеран неплохо сохранился, а что — жизнь на выставках способствует долголетию

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Целый год оставался до того, как Никита Сергеевич увидел кузькину мать. Так что ГАЗ-69А, сошедший с конвейера в 1963, еще год наслаждался перлами советского лидера. Литера А в обозначении говорит о том, что перед нами чуть ли не элитный по тем временам четырехдверный вариант с комфортным задним сиденьем. А если повозиться с тентом, то в солнечную погоду можно кататься на полноприводном кабриолете. Точнее, «фаэтоне» — именно так в технической литературе обозначался кузов ГАЗ-69А.

В те годы советский автопром не особенно стремился разнообразить модельный ряд и оснащение, так что ГАЗ-69А оснащается единственным двигателем объемом 2,1 литра и мощностью 55 л. с. Коробка была тоже одна на всех — трехступенчатая. Ну и неплохой полный привод. Правда, перед тем как съехать на грунт, надо было вручную подключать ступицы переднего моста. Кстати, на ГАЗ-69 использовался зимний подогреватель двигателя: под капотом располагался резервуар с трубой, в которую вставлялась разогретая паяльная лампа. Еще одна особенность ГАЗ-69А: для обслуживания и ремонта раздаточной коробки приходилось снимать пол и поднимать агрегат в салон.

Найденный экземпляр весьма неплохо сохранился. Выглядит почти как новый. И даже пробег заявлен всего 100 тыс. км. А тут есть вариант побольше, для тех, кому размер и бренд дороже денег.

Jeep Wrangler I (YJ): я от тюнеров ушел

Редкий экземпляр Wrangler, не тронутый тюнингом

Редкий экземпляр Wrangler, не тронутый тюнингом

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Американцы отлично умеют создавать легенды. Очки Ray-Ban, NAVY и Jeep Wrangler как раз из этой истории. Был себе обычный военный автомобиль, и тут вдруг стал национальным достоянием. Впрочем, чего греха таить, неплохое такое достояние.

Версии YJ пришлось пережить переезд с одного завода на другой. В 1992-м завод в канадском Брамптоне закрыли и сборку перенесли на американский завод в Толедо, Огайо. Так что найденный автомобиль, выпущенный в 1993-м году, — чистокровный американец. Кстати, с этого года Wrangler начал продаваться с удлиненным каркасом безопасности вместо короткого. Предлагаемая версия — с жестким верхом, который после приличных мучений можно снять. Собственно, большинство владельцев Wrangler так и делали, поскольку салон машины легко переносил дожди и солнце.

Найденный вариант предлагается с двигателем 2,5 литра мощностью 121 л. с. Кстати, у этой версии есть электронный спидометр и, скорее всего, система ABS, которую начали опционально ставить как раз с 1993-го. Скорее всего, у него механическая пятиступенчатая коробка передач Aisin AX-5.

Поскольку Wrangler славится своей выносливостью и проходимостью, то большинство машин тюнингованы так, что живого места нет. Этот экземпляр, судя по объявлению, в лапы тюнеров не попал, так что покорять российские леса можно не опасаясь претензий от ГИБДД за незарегистрированный тюнинг. Мы тут его братика нашли. В годах, конечно, но еще весьма бодр и выглядит неплохо.

Derways Cowboy: кто ж ты такой, черт тебя дери?

Возможно, Derways Cowboy стал бы родоначальником целого модельного ряда, но увы, кризис его прикончил

Возможно, Derways Cowboy стал бы родоначальником целого модельного ряда, но увы, кризис его прикончил

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У Cowboy и ARO есть несколько общих черт, но главные — их уже никто не помнит и у них одинаковое шасси. Да, когда братья Деревы создали свое производство в Черкесске, они поначалу использовали румынское шасси ARO вместе с их же мостами, коробками и раздатками. К восточноевропейскому «фаршу» в Черкесске добавляли только двигатели ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра и мощностью 128 л. с., или двухлитровые турбодизели Peugeot мощностью 90 л. с.

Кузов проектировала тольяттинская компания «Автоконд». Причем задача сразу была поставлена так: ориентируемся на стиль «Гелендвагена». Понятно, что денег особо не было, так что дизайнеры пошли по максимально простому пути и сделали все максимально просто и плоско. Производство кузовных панелей быстро освоили в ОПП АВТОВАЗа. Кучу элементов, типа зеркал и поворотников, утащили с других машин. Кое-что позаимствовали у «Оки», кое-что — у Mitsubishi Pajero.

Продажи стартовали в 2004, а первый рестайлинг грянул уже в 2005. Причем за основу взяли дизайн… Ford Mustang. И, надо сказать, получилось даже круче, чем раньше. Но тут ARO пошел ко дну, а следом за ним утонул и Derways Cowboy. Сейчас по стране колесят единичные экземпляры этого автомобиля. Один точно есть в Самаре. Еще один нашелся в Туле. Выпуск 2005 года. Как говорится, незадолго до… В объявлениях есть весьма живучий и недорогой вариант. Кстати, как он умудряется так долго держаться — мы и сами не знаем.

ЛуАЗ-967М

Вездеход в полном смысле слова. Даже плавать умеет

Вездеход в полном смысле слова. Даже плавать умеет

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Ну, товарищи, а это уж совсем экстремально. Мало того, что ЛуАЗ-967М имеет полный привод, так еще и плавать умеет. Так что, если хотите поразить подружку поездкой на машине с откидным верхом, практически без бортов, да еще и способной реку переплыть — берите, не пожалеете.

Военнообязанным ЛуАЗ-967М был с 1975 по 1988 год. Потом задембелевал и разбежался по гражданским поклонникам. Правда, говорят, что один ЛуАЗ всё еще служит на востоке Украины. «Эмка» более совершенна, нежели предшественник без индекса. Гидравлику позаимствовали у «Москвича», а электрооборудование взяли с УАЗа.

Фишка автомобиля в том, что кресло водителя располагается по центру кузова перед откидывающейся рулевой колонкой. Ну, чисто McLaren F1. Даром что военный.

Двигатель всего один — МеМЗ 967 объемом 1,2 литра и мощностью 37 л. с. Не много, но машине хватает. Кстати, если хотите поразить подружку, покажите ей лебедку и скажите, что она не для вытаскивания машины из грязи, а для подтягивания раненого на поле боя солдата. Сработает, как пить дать! Но можно подобрать что-то более спокойное, но не менее серьезное.

Все варианты недорогих внедорожников можно увидеть по ссылке.

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