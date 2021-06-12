Полный привод на минималках: какие внедорожники можно купить за полмиллиона рублей

Мода на поездки туда, где от дорог и направлений-то нет, в России, как ни странно, всё еще жива. Но машины нынче дороги. Особенно полноприводные. Да и рисковать ими в дебрях жалко. Поэтому мы решили поискать недорогие варианты, которые и купить не дорого, и повредить не жалко. Выбирать будем в категории до 500 тыс. рублей. И не просто так, а с подвыподвертом.



— За 500 килорублей? Конечно, «Нива»! — это будет первый и очевидный ответ на поставленный вопрос. И это правда, поскольку вазовский внедорожник в этой ценовой категории абсолютный лидер. УАЗов, кстати, тоже полно. И более благородные варианты встречаются, например, Porsche Cayenne за 250 тыс. Хотя вот тут мы не уверены, это для удовольствия или всё же для самоистязания? Но среди сотен объявлений нашлись машины, которые по нынешним временам можно считать чуть ли не экзотикой.

