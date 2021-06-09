Будут бдеть теперь по-новому: МВД разрабатывает новые правила работы сотрудников ДПС

МВД вынесло на обсуждение новый порядок работы инспекторов Госавтоинспекции, который оговаривает многие интересные и спорные пункты. Например, причины для остановки машины инспекторов, изъятие автомобиля при срочной необходимости, а еще перечень неисправностей, при которых инспектор может запретить движение. Напомним, что параллельный законопроект предлагает в десять раз расширить список неисправностей в ПДД, которые запрещают эксплуатацию.
Большинство водителей волнует именно последний вопрос, в том числе в свете ужесточения процедуры техосмотра. Если правила будут приняты, запретить движение инспекторы смогут всего в пяти случаях: поломка тормозной системы, неработающее рулевое управление, сломанное сцепление, не горящие фары или задние габаритные огни в темное время суток, неисправный стеклоочиститель со стороны водителя во время дождя или снегопада. За любую из этих неисправностей инспектор вправе запретить дальнейшее движение до устранения поломки (или завершения дождя в случае со стеклоочистителем). Ехать до сервиса своим ходом нельзя, только до места стоянки.
У руководителя Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева эти правила вызывают недоумение. Как инспектор на дороге может проконтролировать техническое состояние автомобиля, измерить люфт рулевого управления, например? Тонировку на посту еще можно проверить и даже неработающий дворник зафиксировать, но как полицейский поймет, что не работают тормоза: проедет и проверит?
— Проблема тут в том, что ГИБДД стала заложником техрегламента Таможенного союза, поскольку Россия первой решила привести свое внутреннее законодательство в соответствие с этим регламентом. В этом документе очень много воды, а логика зачастую отсутствует. Возможно, поэтому Белоруссия и Казахстан с этим не торопятся. Кроме того, ГИБДД, издавая новые правила и документы, пытается заботиться о рынке, а не о безопасности. Из-за утраты контроля над техосмотром они потеряли очень большой рынок. Я уж не говорю даже про систему уплаты штрафов, которые идут через ЦАФАП, — отмечает Сергей Канаев.
Патрулирование на автомобилях без цветографических схем с целью выявления и фиксации нарушений новым документом тоже допускается. Правда, соответствующий пункт перекочевал из раннего Административного регламента практически без изменений. Но одно уточнение все же есть. Теперь патрульные в автомобиле без цветографических схем, но одетые в форму, могут сами штрафовать водителей и готовить материалы для лишения прав, если нарушение подразумевает это. Раньше они могли только доводить информацию о нарушителях до экипажей на машинах в специальной окраске.
Скрытое патрулирование, по мнению Сергея Канаева, — правильная вещь. Правда, широкого распространения у нее как не было, так и не будет. Эксперт также отмечает, что в новом тексте содержится старая норма о передаче документов без обложек и ценных предметов. Это, по словам Сергея Канаева, общемировая и совершенно логичная практика.
Еще одно изменение связано с причинами, по которым инспектор имеет право остановить автомобиль. Ранее действовал Приказ №185, который запрещал останавливать автомобили для проверки документов вне стационарных постов ДПС. Впрочем, инспекторы легко обходили это требование, ссылаясь практически на любую из причин, изложенных в пункте 63 этого Приказа. В общем, ни богу свечка, ни черту кочерга.
В 2017 году Приказ №185 был отменен, а на смену ему принят Административный регламент от 23.08.2017, который разрешил проверять документы везде (п. 84.13). В новых правилах в этом плане изменился только порядок слов.
Отдельный пункт касается изъятия машины по необходимости. В большинстве СМИ указано, что якобы теперь изъять гражданскую машину для погони нельзя. На первый взгляд, все так, особенно если прочитать п. 67, где сказано, что «преследование осуществляется на патрульном автомобиле с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами…». Но есть пункт 61, который дословно гласит следующее: «При необходимости использования транспортного средства сотрудник сообщает об этом водителю с указанием цели использования, маршрута движения (за исключением случаев, когда транспортное средство необходимо для преследования лиц, совершивших преступления) и предлагает водителю предоставить ему транспортное средство, разъясняя, в случае отказа, ответственность за невыполнение данного требования, предусмотренную законодательством Российской Федерации». То есть сотрудник ДПС все-таки может забрать машину гражданина и для погони, просто в этом случае он не обязан конкретизировать маршрут.
— Да, это действительно так. Сотрудники полиции могут забрать гражданский автомобиль для погони, выполнив ряд формальных действий. Но на практике они к этому не прибегают. Дело в том, что статья 12.25 КоАП за отказ предоставить автомобиль сотрудникам полиции или другим лицам, имеющим на это право, подразумевает штраф в размере 500 рублей. Водителю проще вежливо отказать и заплатить штраф, чем потом бегать и выяснять, с кого взимать деньги за разбитое авто. В полиции об этом прекрасно знают, так что этим правом не пользуются. Да и сама норма кочует по ПДД уже много лет, так что в этот раз ее просто переписали другими словами — ничего нового, — подчеркивает автоюрист Сергей Радько.
СЮЖЕТ
Сергей Канаев добавляет, что в законопроекте отсутствует грамотная схема передачи автомобиля. Предполагалось ввести форму расписки, в которой указаны данные инспектора, так что оставалось бы только поставить подпись, не теряя время. Но в ГИБДД почему-то отказались рассматривать такую возможность. Между тем это более доверительная схема, и гражданам было бы понятнее и спокойнее.
Пока документ находится на стадии общественных обсуждений текста и независимой антикоррупционной экспертизы. Скорее всего, в текст будут внесены минимальные правки, после чего он будет принят.
Инспекторов ГИБДД также наделят полномочиями, которые позволят отправлять машину на внеочередной техосмотр. Машины с нелегальным техосмотром уже сейчас отлавливают и лишают диагностических карт.