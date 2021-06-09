Будут бдеть теперь по-новому: МВД разрабатывает новые правила работы сотрудников ДПС

МВД вынесло на обсуждение новый порядок работы инспекторов Госавтоинспекции, который оговаривает многие интересные и спорные пункты. Например, причины для остановки машины инспекторов, изъятие автомобиля при срочной необходимости, а еще перечень неисправностей, при которых инспектор может запретить движение. Напомним, что параллельный законопроект предлагает в десять раз расширить список неисправностей в ПДД, которые запрещают эксплуатацию.



Большинство водителей волнует именно последний вопрос, в том числе в свете ужесточения процедуры техосмотра. Если правила будут приняты, запретить движение инспекторы смогут всего в пяти случаях: поломка тормозной системы, неработающее рулевое управление, сломанное сцепление, не горящие фары или задние габаритные огни в темное время суток, неисправный стеклоочиститель со стороны водителя во время дождя или снегопада. За любую из этих неисправностей инспектор вправе запретить дальнейшее движение до устранения поломки (или завершения дождя в случае со стеклоочистителем). Ехать до сервиса своим ходом нельзя, только до места стоянки.

