Беззаконный штраф легализуют: МВД лоббирует фиксацию средней скорости

Трио в составе МВД, Минюста и Минтранса собирается узаконить штрафы за среднюю скорость. Между тем камеры много лет карают водителей за подобное нарушение, которое они юридически не совершали. На незаконность подобных действий указывали суды, от районных до Верховного, и даже Дума. Сейчас выдвинута инициатива внести ясность в вопрос и скорректировать ПДД и КоАП.
Сейчас в законе попросту нет понятия средней скорости, поэтому суды в вопросах оспаривания таких штрафов практически всегда становились на сторону водителей — нельзя наказывать за нарушение, совершенное «где-то там», без точной локации. По закону должна быть четкая привязка к месту нарушения, а не плюс-минус
Именно эту «дырку» в законе и пытается устранить вышеуказанное трио. А для этого надо принять поправки в КоАП, в которых будет описано понятие средней скорости. Сейчас ведомства ведут активные консультации, чтобы поправка прошла все необходимые слушания и вступила в действие. После этого оспорить штраф не получится.
Каковы шансы на принятие поправки? Судя по всему, довольно большие, поскольку слишком много ведомств заинтересовано в ее продвижении, а консультации ведутся на самом высоком юридическом уровне. Кроме того, на камеры завязан приличный денежный поток: это и сами штрафы, и производство комплексов видеофиксации и их обслуживание. При этом, если верить статистике ГИБДД, на участках дорог, контролируемых камерами средней скорости, аварийность снижается на 50%, а на участках с обычными камерами — всего
Мнения о том, стоит ли узаконивать штраф за среднюю скорость, разделились. Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов считает, что от этого будет определенная польза, но при условии установки только на опасных и аварийных участках дорог длиной
— Такие камеры можно также ставить в тоннелях, на съездах с развязок, где необходимо резко сбрасывать скорость, и прочих искусственных сооружениях. Главное, чтобы контролируемый участок невозможно было объехать или срезать путь. А вот на новых магистралях такие камеры не нужны — там и так скорость движения сильно занижена. Камера — это инструмент, как и молоток, и их надо применять разумно и правильно, чтобы не отбить себе пальцы, а в случае камер — не вызвать лишнее недовольство. И так негативного фона хватает, ведь люди очень устали от огромного количества штрафов, которые они получают, причем зачастую совершенно незаслуженно, — подчеркивает Пётр Шкуматов.
У юриста Дмитрия Дугина другое мнение. Он считает, что контроль средней скорости нельзя использовать в принципе, поскольку нет точного указания места совершения нарушения.
Автоюрист Сергей Радько тоже считает, что использование среднего контроля скорости — сомнительная идея. Хотя бы потому, что комплекс состоит из двух камер и если сломалась одна, то вторая бесполезна.
— Единственное объяснение стремлению использовать эти комплексы — это их особенность. Ведь они используют только визуальный контроль, не излучая никаких сигналов. А значит, они никак не засекаются радар-детекторами, которые в нашей стране не запрещены. Вполне возможно, из-за отсутствия сложных излучателей комплексы дешевле, — отмечает эксперт.
Первые камеры, штрафующие за среднюю скорость, появились еще
И практически сразу появились первые суды по выписанным системой штрафам. Водители оспаривали наказание, ссылаясь именно на то, что в законе нет понятия «средняя скорость», зато есть требование указывать точное место и время совершения правонарушения. Естественно, при расчете средней скорости такие данные указать невозможно. Дело дошло до Верховного суда, который подтвердил правоту водителей, указав, что без конкретизации места нарушения наказывать водителей нельзя. Самое интересное, что в рассматриваемом Верховным судом деле камеры фиксации находились на расстоянии целых
В 2019 году на сторону водителей попытались встать депутаты Госдумы. Закон о запрете штрафов за превышение средней скорости прошел первое чтение и канул в Лету. О нем до сих пор ничего не слышно. Но штрафы как выписывали
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