Беззаконный штраф легализуют: МВД лоббирует фиксацию средней скорости

Трио в составе МВД, Минюста и Минтранса собирается узаконить штрафы за среднюю скорость. Между тем камеры много лет карают водителей за подобное нарушение, которое они юридически не совершали. На незаконность подобных действий указывали суды, от районных до Верховного, и даже Дума. Сейчас выдвинута инициатива внести ясность в вопрос и скорректировать ПДД и КоАП.



Сейчас в законе попросту нет понятия средней скорости, поэтому суды в вопросах оспаривания таких штрафов практически всегда становились на сторону водителей — нельзя наказывать за нарушение, совершенное «где-то там», без точной локации. По закону должна быть четкая привязка к месту нарушения, а не плюс-минус 20 км .