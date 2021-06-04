АВТОВАЗ остановил конвейер. Ждать ли дефицита автомобилей летом?

Из-за нехватки компонентов АВТОВАЗ был вынужден приостановить производство автомобилей на два дня, 2 и 3 июня. Судя по всему, до России наконец добрался так называемый «полупроводниковый
Пресс-служба АВТОВАЗа, правда, не уточняет, каких именно компонентов не хватает, но источники, близкие к компании, сообщают, что у завода дефицит электроники Bosch, и связывают это с локдауном в Малайзии, где находятся производственные мощности компании.
Рост заболеваемости COVID-19 в Малайзии привел к усилению ограничений, а в стране расположено несколько предприятий компании
Впрочем, не «Бошем» единым могут быть вызваны проблемы АВТОВАЗа. По одной из версий, проблемы могли возникнуть из-за недостатков блоков системы «ЭРА-ГЛОНАСС» по той же причине: нехватки полупроводников и микрочипов. Есть также версия, что на заводе не хватает еще и аккумуляторов.
Руководитель департамента аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун отметил, что на совещании в правительстве Самарской области причиной остановки АВТОВАЗа названа именно проблема с нехваткой компонентов Bosch.
— Глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов подчеркнул, что проблема вызвана недостатком запчастей Bosch, которые не смогли поставить в нужном объеме из-за недопоставок микросхем из Малайзии, — отметил Андрей Топтун.
Сейчас в автосалонах Lada свободные машины есть практически во всех комплектациях, но, как сообщили нам в дилерских центрах, пик дефицита ожидается ближе к началу осени, поскольку перебои производства возможны, а кроме того, грядет сезон корпоративных отпусков.
Остановка АВТОВАЗа — часть сложной проблемы под названием «полупроводниковый кризис». Во время локдауна годичной давности и спада экономики сбавили темы и производители полупроводников. Но цикл их производства составляет полгода и более, необходимые для выращивания кристалла, поэтому с конца
Перебои с поставками ощутили практически все автомобильные бренды. Заводы останавливали Ford в США, Nissan в Японии, FIAT Chrysler в США и Мексике. Остальные производители сообщили о нехватке компонентов, ограничившись сокращением производства: например, Honda и Suzuki пересмотрели планы выпуска на своих японских заводах. BMW и Mercedes также предпочли снизить темпы. Volkswagen еще в декабре сообщал о пересмотре планов на заводах в Северной Америке, Китае и Европе.
В России судить о ситуации можно разве что по косвенным признакам, потому что официальные комментарии скудны: автобренды стараются не раздувать проблему. Так, импортер VW в России официально не комментирует обстановку на заводе в Калуге. По сведениям из других источников, завод работает и пока не планирует останавливаться.
Один из примеров — заводы группы Jaguar Land Rover. В апреле этого года производитель останавливал производство на английских заводах, и, по словам руководителя PR-группы «Jaguar Land Rover Россия» Натальи Трынко, проблема нехватки электроники глобальна и затрагивает их, как и практически всех производителей. Компания вынуждена ненадолго приостановить работу заводов в Салихолле и Хэйлвуде, однако завод в Ковентри работал в полном объеме. Что касается наличия автомобилей, то сейчас ощущается определенный дефицит машин. Заказать Jaguar или Land Rover сейчас можно свободно, вот только срок поставки может быть дольше обычного, а конкретизировать его сложно.
О ситуации на рынке новых автомобилей информация весьма противоречивая. Руководитель департамента аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун говорит, что мощного дефицита машин пока не наблюдается.
— Не поверите, но сейчас можно найти в продаже базовую комплектацию без дилерских допов, — отметил эксперт.
Впрочем, некоторые комплектации действительно отсутствуют в продаже. По его словам, в дилерских центрах Lada нет самых дорогих версий Lada Vesta Luxe / Prestige и Exclusive, хотя не факт, что это связано с микропроцессорным кризисом.
Руководитель холдинга «Премьера» (представляет марки Volkswagen, Skoda, Haval, Porsche, официальный сервисный центр Bentley) Владимир Сипко заявил, что сейчас в дилерских центрах дефицит машин наоборот снижается.
— Импортеры присылают больше автомобилей, и такого отчаянного дефицита, какой наблюдался еще в конце прошлого года из-за проблем с поставками и резким снижением квот, нет, — отметил Владимир.
Уточним, что речь идет о машинах в стандартных заводских комплектациях, а вот «с перламутровыми пуговицами» надо поискать или подождать.
При этом ряд моделей действительно попал в разряд дефицита, например мы попытались купить новую Skoda Octavia, но во всех случаях нам предлагали срок поставки не ранее октября, ссылаясь на урезанные квоты. Причины этого продавцы не конкретизируют, сетуя лишь на снижение объемов производства.
Сравнительно высокий спрос на машины и урезанное производство подстегнули рост цен. Многие дилеры поднимают прайс, «наряжая» машину дополнительным оборудованием с наценками. К примеру, в одном из дилерских центров KIA сигнализация StarLine A66 стоит почти
В дилерском центре KIA в Москве нам рассказали, что все машины идут с обязательным дополнительным оборудованием из-за того, что сгорел завод микросхем в Китае, поэтому машин не хватает. Кстати, «сгоревший завод» увеличил стоимость KIA Sportage в комплектации Comfort с
А прибавка к цене популярной Hyundai Creta может составить 200–300 тысяч рублей, а иногда и больше 500 тысяч. При этом ее продавцы удивили нас умением заманивать в автосалон, что захотелось сразу приехать и купить. Проблемы с поставками упомянули, но больше ссылались на то, что летом выйдет новая версия кроссовера, что прибавит ажиотажа. Hyundai Creta в версии Travel с полным приводом и двухлитровым мотором предложили по вилке от 1,7 до
Популярная Toyota RAV4, оказывается, дорожает в дилерских центрах на 3–4% в месяц. Свободных машин в московском автосалоне, куда мы обратились, не
В свое время Renault Duster был чуть-ли не синонимом спекуляций. Сейчас ситуация попроще, поскольку дизельный вариант с полным приводом и вариатором в комплектации Drive московский дилер предложил за
К слову, многие импортеры в курсе ситуации и прекрасно понимают, что дилеры готовы пойти на нарушение закона, лишь бы получить прибыль. Поэтому многие представительства разослали дилерам предупреждения о недопустимости завышения цен. Естественно, это письмо никакого влияния на дилеров не окажет, но зато импортеры прикрывают себя от возможных претензий со стороны ФАС.
Ждать ли ухудшения ситуации из-за проблем с производителями полупроводников? Пока ситуация тревожная, но не критическая. Безусловно, пандемия изрядно подгадила импортерам и дилерам, но производители эти проблемы пытаются решать. По словам руководителя пресс-службы Volkswagen в России Андрея Гордасевича, импортер работает в режиме постоянного контроля рынка. А его объем во многом зависит от спроса на автомобили. Поэтому планы постоянно корректируются, чтобы соответствовать рыночной ситуации. Никаких панических настроений на рынке пока нет.
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