АВТОВАЗ остановил конвейер. Ждать ли дефицита автомобилей летом?

Популярная Toyota RAV4, оказывается, дорожает в дилерских центрах на 3–4% в месяц. Свободных машин в московском автосалоне, куда мы обратились, не оказалось — ближайшая крупная поставка запланирована на июль. Дефицит, по версии продавца, возник из-за того, что заводы в Китае сначала погорели, а потом их накрыло землетрясением. Странно, что Годзилла не упомянут, но он мог просто об этом забыть. Комплектацию «Комфорт» с двухлитровым двигателем и полным приводом предложили за 2,5 миллиона . При этом стартовая цена — 2,38 миллиона . И естественно, все подробности обсуждают лично. Кстати, цены на Toyota RAV4 на вторичном рынке просто пугают.



В свое время Renault Duster был чуть-ли не синонимом спекуляций. Сейчас ситуация попроще, поскольку дизельный вариант с полным приводом и вариатором в комплектации Drive московский дилер предложил за 1,4 миллиона , что максимально близко к рекомендованной цене импортера. Правда, машин в наличии не так много и лучше заказывать. Ближайшие поставки — июль. Дефицит, по мнению продавца, возник из-за того, что стоят заводы по всему миру и есть острая нехватка запчастей. Некоторые модели и вовсе заморозили и еще какое-то время выпускать не будут. При этом подержанный годовалый Duster можно купить чуть дешевле, но это будет машина другого поколения.



К слову, многие импортеры в курсе ситуации и прекрасно понимают, что дилеры готовы пойти на нарушение закона, лишь бы получить прибыль. Поэтому многие представительства разослали дилерам предупреждения о недопустимости завышения цен. Естественно, это письмо никакого влияния на дилеров не окажет, но зато импортеры прикрывают себя от возможных претензий со стороны ФАС.



Ждать ли ухудшения ситуации из-за проблем с производителями полупроводников? Пока ситуация тревожная, но не критическая. Безусловно, пандемия изрядно подгадила импортерам и дилерам, но производители эти проблемы пытаются решать. По словам руководителя пресс-службы Volkswagen в России Андрея Гордасевича, импортер работает в режиме постоянного контроля рынка. А его объем во многом зависит от спроса на автомобили. Поэтому планы постоянно корректируются, чтобы соответствовать рыночной ситуации. Никаких панических настроений на рынке пока нет.



Стоимость автомобилей ощутимо выросла с начала года, а VW Golf в «базе» теперь стоит от 2,5 миллиона рублей.



Покупая подержанный автомобиль, не попадитесь на удочку автомошенников, как герой статьи.



При выборе нового автомобиля опасайтесь так называемых «серых» дилеров.