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И даром не надо. Самые бесполезные функции в машине, за которые автодилеры берут дополнительные деньги

Автомобили стали более оснащенными, но и подорожали — какие функции и бесплатно не нужны

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За <nobr class="_">9 лет</nobr> новые авто подорожали в <nobr class="_">2 раза</nobr>

За 9 лет новые авто подорожали в 2 раза

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По самой последней статистике «Автостата», за минувшие 9 лет2012 года) цены на автомобили выросли в 2 раза и даже более. К примеру, популярный Hyundai Solaris подорожал на 90%, Volkswagen Polo прибавил 123%, LADA Granta — 127%. Конечно, базовые и другие комплектации машин сейчас побогаче, чем 9 лет назад, автопроизводители ставят в свои модели всё больше и больше опций по умолчанию — и, разумеется, накидывают стоимость. А нужны ли нам эти опции — давайте разберемся, что самое бесполезное в авто, за что мы платим деньги.

Круиз-контроль

Круиз в городе используется редко

Круиз в городе используется редко

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Система, позволяющая машине автоматически поддерживать заданную скорость движения. Вот реально, в городских условиях практически не приходится пользоваться этой штукой, только если по Ипподромской проехать, когда нет пробок. На трассе это удобно, круиз позволяет отдохнуть ноге и делает движение авто более равномерным, экономя топливо. Но многие ли горожане постоянно ездят по трассам?

Раздельный климат-контроль

Раздельный климат — а нужен ли?

Раздельный климат — а нужен ли?

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Опять же, случаи использования раздельного климата могу пересчитать по пальцам, может, конечно, кому-то такая функция жизненно необходима. Еще понятно, когда отдельный климат установлен для заднего ряда, но для двух передних мест работа этой функции не представляется слишком эффективной.

Светодиодные фары

Светодиодная оптика стоит дороже обычной

Светодиодная оптика стоит дороже обычной

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Диоды сейчас ставят даже на базовые версии бюджетных машин и, соответственно, закладывают это в цену. Штука безусловно полезная — световой пучок мощнее, дорогу видно лучше. Но вопрос — насколько лучше по сравнению с обычными галогенками, чтобы платить за это дополнительно.

Электрообогрев зоны покоя дворников

Дворники в зоне покоя

Дворники в зоне покоя

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Вот полный электрообогрев лобового стекла — реально полезная вещь, позволяющая быстро разморозить стекло машины в холода. А зона дворников — больше фикция, ну отмерзнут они от стекла и будут так же тереть по льду.

Сенсорная мультимедиа

Экран отображает радио

Экран отображает радио

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Современные мультимедийки выглядят, конечно, красиво и круто, но вот в чем парадокс — если вы не пользуетесь каждый день навигацией, этот экран по сути больше для красоты. Просто используешь его для контроля станции радио или музыкального трека со смартфона — то же самое можно делать и без сенсорного экрана на обычных аудиосистемах.

Электропривод багажника

Не на всех приличных машинах есть электропривод багажника

Не на всех приличных машинах есть электропривод багажника

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Это уже из области роскоши, понятно, что удобно, но насколько необходимо — можно и вручную открывать–закрывать багажник. Недаром многие производители довольно дорогих машин, например Toyota Camry, вовсе не предусматривают такой функции.

Кнопка запуска двигателя

Кнопка запуска двигателя экономит пару движений руки

Кнопка запуска двигателя экономит пару движений руки

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Опять же из серии для самых ленивых — конечно, вставлять ключ и поворачивать его намного тяжелее. Зато ключом можно заводить авто без выжимания педали тормоза, так же с ключом получится завести промерзшую машину — кнопка в таких случаях не поможет.

Бесключевой доступ

Бесключевой доступ — приманка для угонщиков

Бесключевой доступ — приманка для угонщиков

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Функция позволяет не доставать ключ из кармана, вот и весь профит. Зато представляет реальную опасность в плане угона — преступники могут сканировать ваш ключ и открывать автомобиль при помощи метода «удочки».

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