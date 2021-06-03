И даром не надо. Самые бесполезные функции в машине, за которые автодилеры берут дополнительные деньги

По самой последней статистике «Автостата», за минувшие
Круиз-контроль
Система, позволяющая машине автоматически поддерживать заданную скорость движения. Вот реально, в городских условиях практически не приходится пользоваться этой штукой, только если по Ипподромской проехать, когда нет пробок. На трассе это удобно, круиз позволяет отдохнуть ноге и делает движение авто более равномерным, экономя топливо. Но многие ли горожане постоянно ездят по трассам?
Раздельный климат-контроль
Опять же, случаи использования раздельного климата могу пересчитать по пальцам, может, конечно, кому-то такая функция жизненно необходима. Еще понятно, когда отдельный климат установлен для заднего ряда, но для двух передних мест работа этой функции не представляется слишком эффективной.
Светодиодные фары
Диоды сейчас ставят даже на базовые версии бюджетных машин и, соответственно, закладывают это в цену. Штука безусловно полезная — световой пучок мощнее, дорогу видно лучше. Но вопрос — насколько лучше по сравнению с обычными галогенками, чтобы платить за это дополнительно.
Электрообогрев зоны покоя дворников
Вот полный электрообогрев лобового стекла — реально полезная вещь, позволяющая быстро разморозить стекло машины в холода. А зона дворников — больше фикция, ну отмерзнут они от стекла и будут так же тереть по льду.
Сенсорная мультимедиа
Современные мультимедийки выглядят, конечно, красиво и круто, но вот в чем парадокс — если вы не пользуетесь каждый день навигацией, этот экран по сути больше для красоты. Просто используешь его для контроля станции радио или музыкального трека со смартфона — то же самое можно делать и без сенсорного экрана на обычных аудиосистемах.
Электропривод багажника
Это уже из области роскоши, понятно, что удобно, но насколько необходимо — можно и вручную открывать–закрывать багажник. Недаром многие производители довольно дорогих машин, например Toyota Camry, вовсе не предусматривают такой функции.
Кнопка запуска двигателя
Опять же из серии для самых ленивых — конечно, вставлять ключ и поворачивать его намного тяжелее. Зато ключом можно заводить авто без выжимания педали тормоза, так же с ключом получится завести промерзшую машину — кнопка в таких случаях не поможет.
Бесключевой доступ
Функция позволяет не доставать ключ из кармана, вот и весь профит. Зато представляет реальную опасность в плане угона — преступники могут сканировать ваш ключ и открывать автомобиль при помощи метода «удочки».