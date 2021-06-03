И даром не надо. Самые бесполезные функции в машине, за которые автодилеры берут дополнительные деньги

По самой последней статистике «Автостата», за минувшие 9 лет (с 2012 года ) цены на автомобили выросли в 2 раза и даже более. К примеру, популярный Hyundai Solaris подорожал на 90%, Volkswagen Polo прибавил 123%, LADA Granta — 127%. Конечно, базовые и другие комплектации машин сейчас побогаче, чем 9 лет назад, автопроизводители ставят в свои модели всё больше и больше опций по умолчанию — и, разумеется, накидывают стоимость. А нужны ли нам эти опции — давайте разберемся, что самое бесполезное в авто, за что мы платим деньги.